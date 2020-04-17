1920: Mutlu Bir Başlangıç

Kendimizle bir savaş veriyoruz. Evde kal, sağlıklı kal, umutla kal, huzurlu kal... Hiçbir yere yetişme çabamız yok. Sakin ama huzursuz günlerdeyiz. Güneş her gün doğuyor. Hatta resmen davetkar bir eda ile ısıtıyor her yeri ama sanki ruhumuz soğuk. Ciddi bir savaş veriyoruz sağlıkla barışmak, umutla kavuşmak için... Bu günlerde aklım hep 1920'li yılların asil ve yorgunluğunu hiç belli etmeyen duruşuna gidiyor. Savaşın bittiği, salgın hastalıkların yok denecek seviyede azaldığı zamanlara. Modanın tarihe adını kazıdığı yıllar...

Zorlayan ama asla umut etmekten yorulmayanların yılı olarak adlandırabileceğimiz 20'ler modası, ışıltının zarif yüzüne dikkat çekiyor. Bir taraftan taş işlemeleri, saç aksesuarları, inci detayları, otrişler, püsküller, iddialı makyajlar.. Bir yandan da kadınların şort, pantolona yönelmesi ve korseden uzaklaşmaya başlamasıyla, yavaş yavaş maskülen tarzın tohumlarının serpilmesi...

Aşırı Değil Orantılı

Tepeden tırnağa ışıldayan bir stil 1920 yıllarını yansıtan en iyi tarif olabilir. Belki şuan aşırı olarak nitelendirilebilecek her ayrıntı o zaman orantının karşılığıydı adeta. Makyajda iddialı dudaklar, baskın gözler, renkli yanaklar olmazsa olmazken; çiçekli saç aksesuarı ile başlayan masal, inci kolye ile devam edebiliyordu. Ayrıntıdan sarhoş olmak serbest, abartıyı orantıda tutmak ise resmen mecburiydi.

Küçük Siyah Elbise

Şık olmak için özel, değişik, iddialı bir stil çizmek olmadığını Coco Chanel; 20'li yılların sonuna doğru "küçük siyah elbise" koleksiyonu ile tüm dünyayı etkisi altına almaya başladı. Savaşın ardından ispanyol gribiyle devam eden kriz anı, 20'li yılların başından modanın tüm tabuları yıkması ve adeta bir meksika dalgası gibi tüm dünyayı etkilemesi ile devam etti. Hem de günümüze zaman zaman hala daha etkisini sıçratıyor.

Flapper Akımı

Bir dönemin kadınlar için sıra dışı olmaktan çıkıp aslında özgürlüğü anımsatan yüzü olarak tanımlanabilir. Gözünüzün önüne nasıl bir görüntü canlandı flapper kelimesini okuduğunuzda? Canlanmadıysa eğer bir kadın silüeti çizebiliriz birlikte ne dersiniz? Kısa saçların uç kısımları içe doğru kabarık ve bombeli, ince bir vücut, bel oyuntusu asla abartı kıvraklıkta olmayan yapıda bir kadın. Kafasına sadece şapka ve saç bandı takan mutlu bir kadın. Düşünün... O mutluluğu alın ve içinize hapsedin. Bu günler geçene kadar evde, sağlıklı ve mutlu kalın...