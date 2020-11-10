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10.11.2020 - 13:19 |

Isırgan Otunun Faydaları Nelerdir? Isırgan Otu Çayı Ve Tohumu Neye İyi Gelir?

Isırgan otu şifalı özelliğiyle bilinir. Pek çok kişinin günlük hayatta tükettiği bitkiler arasında yer alır. Isırgan otu nedir, çayı nasıl yapılır, ısırgan otunun tohumu neye iyi gelir gibi sorulan cevabını sizin için derledik.

Isırgan Otunun Faydaları Nelerdir? Isırgan Otu Çayı Ve Tohumu Neye İyi Gelir?
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Isırgan otu, eski çağlardan beri şifalı bitkilerde temel bir maddedir. Eski Mısırlılar, artrit ve bel ağrısını tedavi etmek için ısırgan otu kullanır.

Isırgan Otu Nedir?

Bilimsel adı Urtica dioica, Latince "yakmak" anlamına gelen uro kelimesinden gelir. Yanlışlık bu bitkinin yapraklarıyla herhangi bir temasta bulunursanız geçici de olsa yoğun bir yanma yaşarsınız. Yapraklarda yanan ve aynı zamanda kaşıntı, kızarıklık ve şişlik oluşturan saç benzeri yapıları vardır. Bununla birlikte, bir takviye olarak işlendikten sonra rahatlıkla tüketilebilir. 

Bu ot, A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra B vitamini içerir. Antioksidanlar, hücreleri çeşitli sebeplerle oluşan hasara karşı korumaya yardımcı olan moleküllerdir. Isırgan otunda da bolca antioksidan var. 

Isırgan Otunun Faydaları Nelerdir?

Pek çok uygarlık tarafından kullanılan ısırgan otu günümüzde de şifa dağıtıyor. Peki ısırgan otunun faydaları nelerdir? 

Böbreklerden toksinlerin atılmasına yardımcı olarak vücudumuzu temizlemek için harika bir detoks malzemesidir

İdrar söktürücüdür

Bağırsak verimliliğini artırır, sindirim süreçlerinin kolay yürütülmesini sağlar. 

Isırgan otu, kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur. Bu nedenle aşırı kanamayı önlemek için doğum yapmak üzere olan hamile kadınlar tarafından çay formunda tüketilebilir.

Emziren kadınlarda süt üretimini artıran bir özelliğe sahiptir.

Adet dönemindeki ağrılı kramplardan ve şişkinlikten kurtulmada faydası vardır.

Menopoz dönemindeki kadınlar için ısırgan otu, birçok komplikasyon olmaksızın hormonal değişimi sürdürmeye yardımcı olur.

Bağırsaktaki demir emilimini artır.

Vücudun oksijenlenme seviyesini iyileştirirken, kan dolaşımını da düzenler.

Vücuttaki enerji seviyesini artırır.

Böbreğin yanı sıra safra kesesinde var olan taşların parçalanmasını sağlar..

Mesane enfeksiyonlarına, ödemlere karşı korur.

Isırgan otu kökü prostat büyümesini önlemede faydalıdır.Isırgan Otu Nasıl Tüketilir?

Isırgan otu yakıcı özelliğiyle bilinir. Fakat işlendikten sonra tüketilirse bu özelliği ortadan kalkar. Özellikle kurutarak, haşlayarak tüketebilirsiniz. Dilerseniz derin dondurucuda dondurduktan sonra da tüketimini sağlayabilirsiniz. 

Isırgan Otu Çayı Nasıl Yapılır?

Çay olarak tüketildiğinde pek çok rahatsızlığa iyi gelir. Peki çayını nasıl yapacaksınız? Isırgan otunu direkt suya atıp kaynatmayın. Suyu önceden kaynatıp birkaç dakika ılımasını bekleyin. Ilıyan suya bir tutam ısırgan otu atabilirsiniz. Daha sonra süzerek bardağa alabilirsiniz. 

Isırgan Otu Çayı ve Tohumu Neye İyi Gelir?

Isırgan otu tohumu ishali, mide bulantısını azaltmak ve hemoroid ve ülserleri yatıştırmak için tercih edilir. Isırgan otu çayı tüketmek kan basıncını düşürmeye, stresi azaltmaya ve böylece kalp sağlığını korur. Isırgan otu çayı, mevsimsel alerjileri geçirmek için popüler bir tedavi yöntemidir. 

Tohumunu gerek egzama gerekse de anemi tedavisinde kullanabilirsiniz. Kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum ve sodyum eksikliği olanlar çay biçiminde tüketebilir. Isırgan otu tohumu takviyesi almanın veya cilde uygulamanın kireçlenmeyi önlediği biliniyor. 

Ağızdan alındığında mide rahatsızlığı ve terleme yaşayabilirsiniz. Fazla tüketildiğinde çeşitli yan etkileri olabilir. Tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız. 

Isırgan Otu Hangi Hastalıklara İyi gelir?

Isırgan otu, iyi bir uyarısıdır. Böylece romatoid, gut ve tekrar eden kas ağrısını önler. Kemiklerimizdeki kalsiyumu korumak ve osteoporozu önlemek için iyi bir kaynaktır. Bu bitki astımı, saman nezlesini ve mevsimsel alerjileri hem önlemek hem de tedavi etmek için kullanılır. 

Akneyi önlemek ve azaltmak, bakteriyel enfeksiyonu önlemek için tercih edebilirsiniz. Sivilcenin iyileşmesini artırmak, lekeleri ve kırışıklıkları azaltmak gibi görevlerde de oldukça başarılıdır. Yaşlanmalara karşı cildi destekler.

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