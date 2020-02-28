İstanbul Moda Haftası ertelendi
16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul ertelendi.
16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler nedeniyle MBFWI Danışma Kurulu'nun ortak kararı ile ertelendi.
16-20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeler nedeniyle MBFWI Danışma Kurulu'nun ortak kararı ile ertelenmiştir.
Sonbahar-Kış 2020/21 koleksiyonlarının sergileneceği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un 15. sezonu 13-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Etkinlikle ilgili detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde açıklanacaktır.
İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) organizasyonuyla düzenlenen MBFWI; Moda Tasarımcıları Derneği (MTD), Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) ve İstanbul Moda Akademisi (İMA) tarafından desteklenmektedir.