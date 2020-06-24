İşte gerçek: Günde ne kadar su içmelisiniz?

Her gün ne kadar su içmeniz gerektiği konusunda birçok farklı görüş var.

Sağlık yetkilileri genellikle yaklaşık 2 litre su içmenizi öneriyor.

Bununla birlikte, bazı sağlık guruları, susuz olmasanız bile, gün boyunca sürekli olarak su yudumlamanız gerektiğine inanmaktadır.



Çoğu şeyde olduğu gibi, bu bireye bağlıdır. Birçok faktör (hem iç hem de dış) su ihtiyacınızı etkiler.

Birçok insan, gün boyunca su tüketmezseniz, enerji seviyelerinizin ve beyin fonksiyonunuzun yavaşlamaya başladığını iddia eder.

Ve bunu destekleyecek çok sayıda çalışma var.

Kadınlarda yapılan bir çalışma, egzersiz sonrası% 1.36'lık bir sıvı kaybının ruh halini ve konsantrasyonunu bozduğunu ve baş ağrılarının sıklığını arttırdığını gösterdi.



Diğer çalışmalar, egzersiz veya sıcaklığın neden olduğu hafif dehidrasyonun (vücut ağırlığının% 1-3'ü) beyin fonksiyonunun diğer birçok yönüne zarar verebileceğini göstermektedir.



Vücut ağırlığının sadece % 1'inin bile oldukça önemli bir miktar olduğunu unutmayın.



Hafif dehidrasyon, fiziksel performansı olumsuz yönde etkileyerek dayanıklılığın azalmasına neden olabilir.



Peki ılıman bir iklimde yaşayan ortalama, sağlıklı bir yetişkinin ne kadar sıvı tüketmeye ihtiyacı var?

Erkekler için yaklaşık 15,5 su bardağı (3,7 litre), kadınlar için günde yaklaşık 11,5 su bardağı (2,7 litre) sıvı tüketmesi önerilir. Günlük sıvı alımının yaklaşık yüzde 20'si genellikle yiyeceklerden ve içeceklerden gelir.