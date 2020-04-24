İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan PembeNar'a konuk oluyor!

Corona virüs pandemisi dolayısıyla evlere kapandık. Evlerimizdeki ve sokaklardaki pek çok minik dostumuz da bu süreci bizlerle birlikte yaşıyor. Pek çok evcil hayvanın çeşitli nedenlerle sokağa terk edildiği salgın döneminde neleri doğru, neleri yanlış biliyoruz? Evcil hayvan besleyenlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Sokaktaki dostlarımıza salgın döneminde nasıl yardımcı olabiliriz?

Aklınıza takılan daha birçok sorunun cevabını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan verecek.

Canlı yayınımız, 25 Nisan saat 14.00'te PembeNar'ın Instagram hesabında!

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