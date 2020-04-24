Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEvcil Hayvan Haberleri İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan PembeNar'a konuk oluyor!
24.04.2020 - 15:45 |

İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan PembeNar'a konuk oluyor!

25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü'nde İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan PembeNar'a konuk oluyor. Canlı yayınımız, 25 Nisan saat 14.00'te PembeNar'ın Instagram hesabında!

İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan PembeNar'a konuk oluyor!

Corona virüs pandemisi dolayısıyla evlere kapandık. Evlerimizdeki ve sokaklardaki pek çok minik dostumuz da bu süreci bizlerle birlikte yaşıyor. Pek çok evcil hayvanın çeşitli nedenlerle sokağa terk edildiği salgın döneminde neleri doğru, neleri yanlış biliyoruz? Evcil hayvan besleyenlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Sokaktaki dostlarımıza salgın döneminde nasıl yardımcı olabiliriz?

İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan PembeNara konuk oluyor

Aklınıza takılan daha birçok sorunun cevabını, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi ve İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan verecek.

Canlı yayınımız, 25 Nisan saat 14.00'te PembeNar'ın Instagram hesabında!

Kaçırmayın!

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Sabah saatlerinde maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler askıda kalabilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlerle uğraşabilirsiniz. Gün içinde yarım kalan işlerinizi toparlamanız sizin için daha iyi olabilir. İlerleyen zamanlarda ilişkilerinizle ilgilenebilirsiniz. Bazı konuları gündeme getirmek için uygun bir gün olmayabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kişisel hassasiyet gösterdiğiniz olaylara yönelebilirsiniz. Sabah saatlerinde kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylarda eksik veya yarım kalan işleri toparlayabilirsiniz. Gün içinde kardeşlerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. İlerleyen saatlerde nedenini bilemediğiniz olaylar gündeminizi meşgul edebilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Öğleden sonra nedenini bilemediğiniz olaylarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle kontrol kaybı yaşayacağınız zamanlar var. Yaşayacağınız içsel süreçler sizi olayları veya kişileri kabullenmenize neden olabilir. İlerleyen saatlerde sorumluluklarınız artabilir. Sosyal konulara eğilmek sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde dernek işlerinizde veya iş yerinizde yarım kalan çalışmalarınızı toparlayabilirsiniz. Gününüzü yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenerek geçirebilirsiniz. Önemli konuları öğleden sonraya bırakmaya çalışın. İlerleyen zamanlarda annenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Sorumluluklarınızla ilgilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde iş hayatınızla ilgili yarım kalan çalışmalarınızı toparlayabilirsiniz. Üstlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Kişisel yeteneklerinizi uğraştığınız işlere yönlendirebileceğiniz zamanlar var. Gün içinde kendinize zaman ayırabilirsiniz. Harcama yapmak için uygun bir gün değil.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni ufuklara açılmak için heves duyacağınız bir gündesiniz. Olayların tamamını görmek sizin için çok daha kolay olacaktır. Dinsel konularıyla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yarım kalmış işlerinizi bitirmek için uygun bir gündesiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz işleriniz için plan yapabilirsiniz. İkili ilişkilerinizdeki sıkışıklıklar keyfinizi kaçırabilirDevamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde sizi krize sokan olaylara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Ortaklı konular gündeminizi etkileyebilir. Parasal konulara ilgili bitirmeniz gereken işlere yoğunlaşabilirsiniz. Yarım kalan işlerinizi bitirmeniz için uygun zamanlar olacaktır. Gün içinde eşinizle ilgili konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ikili ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. İletişimle ilgili aksaklıklar keyfinizin kaçmasına neden olabilir. Denge arayışı içinde olacağınız zamanlar var. Eşinizle ilgili bitirmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde akışta kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma ortamınızdaki koşularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. İş yerinizde eksik kalan işleri tamamlayacağınız zamanlar var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi etkileyebilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dikkatli olmalısınız. İlerleyen saatlerde ilişkilerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz uğraşlarla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. İşlerinizin ilerlemesinde sıkıntılar olabilir. Toparlamak istediğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Uğraştığınız işlere kişisel yeteneklerinizi katacağınız zamanlar var. İkili ilişkilerinizi olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ailevi konular gündeminizi etkileyebilir. Evinize zaman ayırmak ve eksik işleri tamamlamak iyi olabilir. Gün içinde babanızla ilgili konular gündeme gelebilir. Bugün güven isteği içinde yakınlarınızı ziyarete gidebilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Eviniz için alışverişe çıkabilirsiniz. Kendinizi çok yormayın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde iletişimle ilgili problemler canınızı sıkabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Ticari konuları başka bir zamana bırakmak daha iyi olacaktır. İş hayatında başkalarından destek almak, işlerinizi kolaylaştırabilir. Bugün ikili ilişkilerinizde sabır göstermeniz gerekebilir. Kadınlarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Nur Demir
Nur DemirYılın en şanslı altın günü
Hülya Nida
Hülya NidaBoğa burcunda Yeniay
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtKoronavirüs nedeniyle sık yıkadığımız ellerimizi egzamadan nasıl koruruz?
House Of Div
House Of DivAz kalorili "çakma" tarifler
Adil Yıldırım
Adil YıldırımUzun ilişkilerin gizemli sırrı nedir?
Uzman Fizyoterapist Mehmet Ünal
Uzman Fizyoterapist Mehmet ÜnalSusama hissi - Kronik yorgunluk - Ağrı
Serap Oğuz Tan
Serap Oğuz TanSerap Oğuz Tan girişimciliği
Uzm.Klinik Psikolog Nigar Çiçek
Uzm.Klinik Psikolog Nigar ÇiçekPandemi kaygısı önerileri
Astrolog Seçkin İlbuğa
Astrolog Seçkin İlbuğa23 Nisan Boğa Yeniayı burçlara etkisi: Mucizenin önünden çekilin
Aslı Kocaeli
Aslı KocaeliÇocukluğa doyulmaz...
En Çok İzlenen Videolar
Kadınların Elinden en doğal ürünlerKadınların Elinden en doğal ürünler
Evde oyun hamuru yapıyoruz!Evde oyun hamuru yapıyoruz!
Diş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenlerDiş eti hastalıklarının önlenmesi için yapılması gerekenler
Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?Gut hastalığı nedir, nasıl tedavi edilir?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan PembeNar'a konuk oluyor!

İVHO Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Arslan PembeNar'a konuk oluyor!

Fantastik Ne Demek? Tdk'ya Göre Fantastiklik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fantastik Ne Demek? Tdk'ya Göre Fantastiklik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Faydaları saymakla bitmiyor: Evde sarımsak tozu nasıl yapılır?

Faydaları saymakla bitmiyor: Evde sarımsak tozu nasıl yapılır?

20 yıl araştırıldı: Filtre kahve ömrü uzatıyor, Türk kahvesi kalp hastalığı riskini artırıyor

20 yıl araştırıldı: Filtre kahve ömrü uzatıyor, Türk kahvesi kalp hastalığı riskini artırıyor

Sıradaki Haber