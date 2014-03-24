İyot eksikliği tehlikeli

Ülke genelinde yapılan araştırmalar, düşüğü ve bebekte zeka geriliğini önleyen iyot kullanımının gebelerde düşük seviyelerde olduğunu ortaya koydu. 3 binden fazla gebeyi kapsayan araştırmaya göre anne adaylarının yüzde 90'ınında iyot eksikliği bulunuyor.



Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Faik Erdoğan, gebelere ve süt veren kadınlara iyotlu tuza ilave olarak günde 100-150 mikrogram iyot desteği sağlanmasını önerdi.



Yenidoğanda ve gebelerde iyotlu tuz kullanımında Türkiye'nin geldiği durum, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı tarafından düzenlenen toplantıda ele alındı.



Toplantıda görüşülen konularla ilgili AA muhabirine bilgi veren Erdoğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda merkez tarafından 3 bin 700 gebe üzerinde yürütülen çalışmanın gebelerde iyot eksikliğini ortaya koyduğunu bildirdi.



Mayısta tamamlanacak araştırmanın ön sonuçlarına göre, çalışmaya katılan gebelerin yüzde 90'ınında iyot eksikliği tespit edildiğini bildiren Erdoğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaptığı çalışmada ise aynı oranın bulunduğunu söyledi.



Prof. Dr. Erdoğan, iyotlu tuz kullanımının tiroid hastalıklarının, gebelikte ise düşük ve bebekte zeka geriliğinin önlenmesinde büyük önem taşıdığını belirterek, şu bilgileri verdi:



"Gebelikte iyot ihtiyacı 2 katına çıkar. Gebelik öncesi triod hormonlarında hiçbir sıkıntısı olmayanlarda bile hamilelik sonrasında sorunlar görülebilir. Bu nedenle mutlaka iyotlu tuz kullanılmalıdır. Bazen tuz kullanımının azaltılması gereken tıbbi nedenler ortaya çıktığında gebeler yeterince iyot alamaz. Bu durumdaki gebelerde dışarıdan iyot desteği ihtiyacı daha fazladır. Türkiye iyotlu tuz kullanımının sınırda olduğu ülkeler arasında. Yaptığımız araştırma da gebelerde iyot alımının yetersiz olduğunu gösterdi. Oysa yeterli iyot almayan annelerin bebeklerinin zeka düzeyinin ortalama 10 puan düşük olduğunu gösteren araştırmalar mevcut."



İyotlu tuz kullanımının gebelikte iyot ihtiyacını tek başına karşılamadığına işaret eden Erdoğan, "Bu nedenle dünyada iyot eksikliği bulunan bölgelerde olduğu gibi ülkemizde de gebelere ve süt veren kadınlara iyotlu tuza ilave olarak günde 100-150 mikrogram iyot desteği sağlanmalı" dedi.



"Emziren anneler için de lazım"



Prof. Dr. Erdoğan, emziren anneler için de iyot desteği gerektiğini belirterek, "İyot anne sütüyle bebeğe geçtiği için annenin yeterli iyot alması hem kendisi hem de bebeği için gereklidir. Bu nedenle emziren anneler de bebeğine süt vermeye devam ettiği sürece iyot takviyesi almalıdır" şeklinde konuştu.