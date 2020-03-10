Jessica Alba doğal güzelliğinin sırlarını açıkladı

Jessica Alba, makyajını temizlemeye çok özen gösteriyor. Eğer yüzünde yoğun bir makyaj varsa; makyajı ve kirleri yıkmaya yardımcı olan bir temizleyici kullanmayı seviyor. Hatta bazen daha net ve temiz sonuçlar almak için bu uygulamayı iki aşamalı gerçekleştiriyor ve jel temizleyiciler kullanarak iki kez temizlemeyi deniyor. Bunun yapmayı sevmesi cildinin tertemiz hissine kavuşması.

Jessica Alba, aynı zamanda cildi için birçok farklı öze sahip, özel bir serum kullandığını açıkladı. Böylece gece boyunca serum, ölü cilt hücrelerini eriterek ardında ferah, parlak bir cilt bırakıyor.

Alba için göz çevresi bakımı da oldukça önemli. Derin nemlendiricili özelliğe sahip göz altı kremlerini kullanarak; göz çevresini olumsuz faktörlerden korumayı hedefliyor.

Alba; cilt bakımı rutinine sadık kalınması gerektiğinin önemini şu sözler ile açıklıyor: ''Bir cilt bakımı rutini bazen insanların günlerinde sahip oldukları tek 'ben' zamanı olabilir. Sadece kendiniz için bir şey yaparken, önemli olduğunuzu ve kendinize bakmak için zaman ayırmanın önemli olduğunu hatırlatmak önemlidir.''