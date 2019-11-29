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29.11.2019 - 15:22 |

Jinekoloji nedir, neye bakar? Kadın hastalıkları ve doğum bölümü doktoru (jinekolog) hangi hastalıklara bakıyor?

"Jinekoloji nedir, neye bakar?" ve "Kadın hastalıkları ve doğum bölümü doktoru (jinekolog) hangi hastalıklara bakar?" soruları internette çok araştırılan konular arasında. Kadın sağlığı ve hastalıklarını inceleyen bir bilim dalı olan jinekoloji bölümü hakkında merak ettiklerinizi haberimizde bulabilirsiniz

Jinekoloji nedir, neye bakar? Kadın hastalıkları ve doğum bölümü doktoru (jinekolog) hangi hastalıklara bakıyor?

Kadınların üreme organlarının sağlığı, bununla ilgili oluşabilecek problemler ve hastalıklar direkt olarak bir jinekoloji uzmanının alanına girer. Jinekoloji, halk arasında "Kadın Hastalıkları" olarak da bilinmektedir. Peki, jinekoloji nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte bilinmesi gerekenler...

Jinekoloji ne demek? 

Kadın hastalıkları ile ilgilenen bir tıp dalı olan jinekoloji birçok alt branşlarda incelenir. Yunancada kadın demek olan “gynaik”, eski Türkçe'de “nisaiye” Latin dillerinde de “gynecology” olarak tanımlanır. Jinekoloji alt branşları; obstetri yani doğum, kadın hastalıkları, kısırlık, tüp bebek, aile planlaması, jinekolojik onkoloji, cinsel hastalıklar ve cinsel problemler gibi konulardır. 

Jinekolog nedir, neye bakar?

Jinekolog, kadın hastalıkları ve doğum uzmanıdır. Bir kadın doğum uzmanı; hamilelik, doğum ve puerperium olarak bilinen doğumdan hemen sonraki zamanın yönetiminde uzmandır. Kadın doğum uzmanı/jinekolog, koruyucu bakımdan cinsel yolla bulaşan hastalıkların tespitine ve aile planlamasına kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet verir. Ayrıca ergen kadın hastalıkları ve endokrinolojisi veya genç kadınlar arasında davranışsal problemlerle ilgilenebilirler.

Jinekolog hangi hastalıklara bakar?

-Hamilelik

-Dış Hamilelik

-Düşük ve Tekrar Durumu

-Doğum Öncesi ve Sonrası Kontrolleri

-Vajinada Gerçekleşen Kuruluk

-Vajinada Oluşan Enfeksiyon Hastalıkları

-Vajinada Oluşan Mantarlar

-Klamidya Hastalığı

-Sancılı Adet Dönemi ve Düzensizliği

-Yumurtalıkta Oluşan Fibrokistler

-Menopoz Çağı ve Çözümleri

-Rahim Ağzı Hastalıkları

-Tüp Bebek Çözümleri

-Genital Bölgede Oluşan Siğiller

-İdrar Tutamama ve Kontrolsüzlüğü

Jinekoloji uzmanları hamile kadınların doğum esnasında yapılan ameliyatlarla normal bir şekilde doğumu gerçekleştirdikleri gibi aynı zamanda sezaryen de uygulayabilirler. Aynı zamanda yasal prosedürler çerçevesinde kürtaj ameliyatı da yapabilirler. Kadınlarda yaşanan hamilelik şüpheleri ve kızlık zarıyla ilgili oluşabilecek herhangi bir soru işareti gibi durumlarda yine bir jinekoloğa başvurmak gerekir.

Jinekolojik muayene nasıl yapılır?

Jinekolojik muayeneye başlamadan önce kadın hastanın öyküsü dinlenir. Ardından hasta jinekolojik muayene masasına yatırılır. Hastanın masaya yerleşmesi ve kıyafetlerini çıkartması için hemşire ya da doktorun asistanı yardımcı olacaktır. Belden aşağısına steril bir örtü serilir. Hasta, bacaklarını masanın her iki yanında bulunan desteklere koyar.

Hastanın bu pozisyonunun ismine tıp literatürünce litotomi denir. Jinekolojik muayeneye başlayan doktor ilk olarak hastanın karın bölgesine ve dış genital organlarına bakar. Bu kontrolün ardından kadına spekulum muayenesi yapılır. Spekulum aleti metal ya da plastik olabilir. Spekulum iki parçalı, ördek gagasına benzeyen bir alettir. Bu iki parça arasından kadının vajinasının içi ışık ile aydınlatılarak izlenir.

Bakire kadınlar için vajinal yoldan elle muayene yapılamaz. Bu sebeple de karından ya da rektumdan muayene yapılabilir.

Ultrason ile muayene

Jinekolojik muayeneden sonra şayet doktor gerekli görürse ultrason muayenesi de yapabilir. Günümüzdeki jinekolojik muayenelerin hemen hemen hepsinden sonra ultrason incelemesi yapılmaktadır. Ultrason muayenesi karından ya da vajinal yoldan yapılabilmektedir. Ultrason muayenesi eğer karından yapılacaksa kadın hastanın idrarını yapmamış olması gerekmektedir. Ultrason muayenesi bakire kadın hastalara karından yapılmaktadır.

Kadın hastalıkları bölümünden nasıl randevu alınır?

Kadın hastalıkları bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.

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