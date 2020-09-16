Kadersel temalar

Bugün ne yapılabilir? Böyle bir günde beklenmeyen gelişmeler bizi çok daha fazla etkisi altına alabilir. Yeniay öncesi genellikle belirsizlikler ya da tam olarak önümüzü göremediğimiz sonuçlar getirir. Bu nedenle riskli işler, önemli kararlar açısından pek kolay bir gün olmayabilir. İçerisinde sağlık, düzen ya da çalışma hayatımıza yönelik konular olduğunda daha dikkatli davranmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Yeni bir işe girişmek için biraz daha beklemek yerinde olacak. Yeniayın gelmesini beklemeliyiz. Bugün aynı zamanda gizli kalan durumlar da bizi meşgul edebilir. Aceleci davranmamak yerinde olacak. Kadersel açıdan bizi etkileyen koşullar var. Özellikle hemen öğleden sonra gündeme gelebilecek aksiliklere, şanssızlıklara karşı dikkatli olalım.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 9/Baykuş Akışa güvenmek gerekiyor. Bu gün burcu olan Baykuş ciddiyet, kendi çevremizi etkin bir şekilde kontrol etme arzusu ile ilgilidir. Sezgilerimizden yararlanabileceğimiz koşullar var. Ancak otorite ile ilgili konularda daha rahat olmanın yollarını aramalıyız.