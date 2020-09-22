Kadın yöneticilerin ebeveyn, eş ve çocuk kimlikleri aynı anda devreye girdi

COVİD-19 süreci “Yeni Normal Hayata” geçilse de herkesin hayatını derinden etkilemeye devam ediyor. Çoğu şirket ve işyerleri kısmi, kimileri ise tam olarak evden çalışma düzenine geçti. Yöneticiler için ise işi ve ekibi iyi yönetmek, sanal odalara sıkışmak, kriz yönetimi, insanı anlamak çok da kolay olmadı. Kadın yöneticiler için ise hem yönetici, hem anne hem de eş kimlikleri devreye girdi.

Yazar, Eğitmen ve Profesyonel Koç (PCC) Damla Kunç Koçman’a göre; planlamayı iyi yapan, stres yönetiminde başarılı kadınların iş- yaşam dengelerini kurmada daha çok yoruldukları ancak süreci daha iyi yönettiklerinin yadsınamaz bir gerçek

Kadınlar duygusal işaretleri okumada, erkekler acıyla ilgili duygularını en aza indirmekte başarılı

Pandemi döneminde, bireylerin baskı ve stres altında, kriz durumlarında nasıl baş ettiklerini yetkinlik bazında değerlendirmenin daha sağlıklı olacağını vurgulayan Koçman, “Kültürel ve çocukluktan itibaren bazı dogmalar ile yetiştirilen kadın ve erkek yetkinliklerinde farklılıklar olduğunu biliyoruz. Daniel Goleman duygusal zeka kitabında, kadınların “sözlü sözsüz duygusal işaretleri okumak, hislerini ifade etmek ve iletmekte” ustalaşırken erkeklerin “incinebilirlik, suçluluk, korku ve acıyla ilgili duygularını en aza indirmekte” beceri sahibi olduğunu ifade etmiştir.” dedi.

Kadınların empati, planlama gibi becerilerde erkeklere göre daha ileride oldukları bulgularının da mevcut olduğunu belirten Koçman, sözlerine şöyle devam etti:

Babaların desteği 2020’de arttı

Bu yıl altıncısı yapılan “Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı 2020 Araştırması”, Türkiye’de kadın algısıyla ilgili önemli verileri ortaya koyuyor. Türkiye’de çocuklarının bakımına katkıda bulunan babaların sayısında geçtiğimiz yıllara oranla artış kaydedilmiş. 2019 yılında Türkiye’de çocuklarının bakımına düzenli katkıda bulunan babaların oranı yüzde 42 iken 2020 yılında yüzde 51’e yükselmiş. 25-35 yaş arası babalar çocuklarının bakımına bu aralığın üstündeki yaş grubu babalara kıyasla daha fazla katkıda bulunuyor. Eğitim seviyesi yükseldikçe babalar bakımda daha aktif rol alıyor. Bu veri, pandemi sürecinde eğitimi evde online alan çocukların sorumluluğunu paylaşmakta babaların katkısını da değerlendirmek açısından önemli bir veri. Kadın yöneticilerin başarısında özellikle küçük çocuklu olanların eşleri tarafından ne kadar desteklediğine, problemlere birlikte nasıl çözüm ürettiklerine de bakmakta fayda var.

Beyin daha fazla enerji harcadı, yorgunluk arttı

Normalde işine giden yönetici iş kimliği ile bütün gününü geçiriyordu. Ancak evde çalışırken çocuğunun, eşinin ya da birlikte yaşadığı büyüğünün istekleri ile ebeveyn, eş ve çocuk gibi kimlikler de aynı anda devreye girmeye başladı. Ayrıca, toplu yapılan sanal toplantılarda ekranın çoklu olarak bölünmesi ve uzun süreli ekrana bakmak beyinin daha fazla enerji harcamasına sebep oldu ve yorgunluk hissi arttı. Kronik duygusal sıkıntı zehir etkisi yapıyorsa bunun karşıtı olan bir dizi duygu da panzehir etkisi yaratıyor. Kötümserliğin bedelleri iyimserliğin ise yararları vardır. İyimser bakış açısının sonuçlarını açıklayabilecek birçok kuram var. Umudu olan kişiler tıbbi sorunlar dahil kendilerini zorlayan durumda daha iyi başa çıkabiliyorlar. Türkiye’de yönetici profiline baktığımızda çözüm odaklı sonuç üretebilen kişilerin olması beklenir. Bu nedenle, planlamayı iyi yapan, stres yönetiminde başarılı, duygusal zekası güçlü olan, iyimser ve umudu olan kadınların iş- yaşam dengelerini kurmada daha çok yoruldukları ancak süreci daha iyi yönettikleri de yadsınamaz bir gerçek.

Şirketler çalışanlarına değerli hissettirmeli

Şirketlerin bel yastığı, çikolata, ergonomik klavye ve fare gibi hediyeler göndermesi zor günler yaşayan çalışanların değerli hissetmelerine katkı sağladı. Ancak, bundan sonra şirketlerin çalışanların verimliliği için çok daha etkin çözümler üretmesi gerekecek. Özellikle canlı eğitime başlayacak olan birinci ikinci sınıf çocuğu olan kişilere esnek çalışma saati uygulanması en önemli gerekliliklerden. Çalışan verimliliği açısından bakıldığında ofise geri dönüş yapmayı planlayan firmalar çalışanlarını daha güvende hissettirecek tedbirleri almalılar.



Ofis algısı ve kullanım alanları değişecek

Ofis algısı ve kullanım alanları da değişim gösterecek. Veri güvenliği açısından uzaktan verilere ulaşım, kişisel gelişim eğitimleri, online spor üyelikleri, psikolog ve profesyonel koç desteği gibi programlar gelecekte çalışan motivasyonu açısından katkı sağlayacaktır. Önemli bir planlama ve değişim yönetimi süreci gerekecek. Merkez ofisler kalsa da yeni ofis modelleri ortaya çıkacak. Yapılan anlaşmalar ile çalışanlara ofis imkanı evlerine yakın bölgelerde de sunulabilir.