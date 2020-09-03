Kadriye İsminin Anlamı Nedir? Kadriye Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir isim olan Kadriye, uzun yıllardan beridir kız çocuklarına yaygın olarak verilen ve değer, katmer anlamı taşıyan bir isimdir.



Kadriye Ne Demek?



Kadriye ismi, toplumumuzda uzun yıllardan beridir köklü bir kullanım alanına sahiptir. Kadriye isminin TDK’daki anlamı, değer, kıymet, değerli, onurla ilgili demektir. Güzel anlamlar taşıyan bu köklü isim ebeveyn olacak kişilerin de uzun yıllardır dikkatini çekiyor ve bu ismin modası zamanla geçmiyor. Kadriye ismi, taşıdığı güzel anlamlar ve kulağa hoş gelen telaffuzu nedeni ile kız çocuklarına verilmesi tavsiye edilen bir isimdir. Kadriye ismi, yağız, yiğit, benzeri olmayan el, eli çok güzel olan kimse, özgün, onurlu kimse, şan ve şeref taşıyan anlamına gelir. Bu güzel anlamları taşıyan isim uzun yıllardan beridir kız çocuklarına veriliyor. Aynı zamanda bu isim, ülkemizde kız çocuklarına en çok verilen isimler arasında yer alıyor.



Kadriye İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Kadriye ismi, Kur’an’da geçmemesine rağmen içerdiği güzel anlamlar nedeni ile kız çocuklarına konulması tavsiye edilen isimler arasında yer alır. Güzel anlamlar taşıdığından dolayı Kadriye ismini çocuğunuza koymanızda herhangi bir sakınca yoktur ve caizdir. Aynı zamanda ülkemizde kız çocuklarına en çok verilen isimler arasında Kadriye ismi, 377. Sırada yer alıyor. Arapça kökenli bir isim olan Kadriye, günümüzde de ebeveynlerin çocuklarına vermeyi tercih ettiği isimler arasında yer alıyor. Çocuğunuza vereceğiniz ismin Kur’an’da geçmemesi çocuğunuza o ismi koymanıza engel teşkil etmez. İsmin anlam bütünlüğüne ve caiz olup olmamasına dikkat etmeniz gerekir.