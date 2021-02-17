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17.02.2021 - 17:54 |

Kahverengi Balgam Ne Anlama Geliyor? Kahverengi Balgam Hangi Hastalığın Belirtisi?

Göğüste oluşan tükürük türlerinden birisi de balgamdır. Soğuk algınlığı veya herhangi bir altta yatan sağlık sorunu bulunmuyor ise genellikle vücut gözle görünür derecede bir balgam üretmez. Fakat bazen balgamda renkler farklı olabilir. Bunlardan birisi de kahverengi balgamdır. Peki kahverengi balgam ne anlama geliyor? Kahverengi balgamlar hangi hastalığın belirtisi? Sizlere kahverengi balgamın nedenleri ve hangi hastalıklarda görüldüğünü detaylıca derledik.

Kahverengi Balgam Ne Anlama Geliyor? Kahverengi Balgam Hangi Hastalığın Belirtisi?
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Balgam göğüste oluşan bir tükürük türüdür. Eğer balgam oluştuğunu hissediyor ve gözle anlaşılacak farklı bir renge sahip ise ne anlama geldiğine dikkat etmeniz gerekir.

Kahverengi Balgam Ne Anlama Geliyor?

Balgam pek çok kişide görülen sağlık problemlerinden birisidir. Özellikle soğuk algınlığı durumlarında kişilerde balgam oluşmaktadır. Fakat balgamların rengi bazı durumlarda farklı olabilir. Bunlardan birisi de balgamın kahverenginde olmasıdır.

Kahverengi balgamın görünüşü paslı bir renktir. Kahverengi genellikle eski kan yani kırmızı veya pembeden sonra biraz bekleyerek insan vücudundan atılmış balgam anlamına gelmektedir.

Kahverengi Balgam Hangi Hastalıkların Belirtisi

Balgamın kahverengi olması pek çok hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle balgamın rengini bilmek ve bunun neden oluşabileceğini öğrenmek çok önemlidir. Balgamın kahverengi olması şu hastalıkların belirtisi olabilir:

- Halk arasında zatürre olarak bilinen bakteriyel pnömoni bir akciğer iltihaplanmasıdır. Bu hastalık sonucunda balgamın kahverengi olması mümkündür.
- Bakteriyel bronşit akciğerlerdeki bronşiyel olarak bilinen tüplerin hava yollarının iltihaplanmasıdır. Kronik bronşit kahverengi balgama neden olabilir.
- Doğum zamanından itibaren salgı bezlerinin pek çok organı etkileyerek bozukluklara sebep olması durumuna Kistik Fibroz adı verilir.
- Pnömokonyoz akciğerlerin bazı mesleklerden dolayı toza maruz kalınması sonucunda oryaya çıkar ve balgamın kahverengi gelmesine neden olur.
- Akciğer apsesi ciğerlerin içerisinde irin ile dolu bir oyuk oluşmasıdır. Enfeksiyon ve iltihaplı doku ile çevrilidir ve kahverengi ile kanla kaplı balgam gelmesine neden olur.

Kahverengi Balgam Nasıl Geçer?

Balgamın geçebilmesi için kişiler bazı yollara başvurabilir. Bunlardan birisi havayı nemlendirmektir. Bu durum balgamın yumuşamasına ve daha kolay atılmasını sağlar.

Diğer bir yöntem ise tuzlu su ile yapılan gargaradır. Bir bardak ılık su içerisine 1/4 oranında tuz eklenmeli ve karıştırılmalıdır. Daha sonra hazırlanan bu su ile gargara yapılmalıdır. Bu durum alerjenlerden kaynaklı sümüklerin ve boğazı etkileyen sinüs enfeksiyonunun yumuşamasına ve atılmasını sağlamaktadır.

Kahverengi balgamın geçmesi için okaliptüs yağı ve viks tercih edilebilir. Göğsün yumuşamasına ve çözülmesine yardımcı olacaktır. Bunlar dışında mutlaka günde en az 2 litre su içilmelidir.

 

 

 

 

 

 

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