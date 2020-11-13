Kakule Faydaları Nelerdir? Kakule Bitkisi Çayı Neye İyi Gelir?

Kendine has kokusu ve tadı üzerinden eşsiz bir baharat olarak öne çıkan kakule, günümüzde birçok farklı yemek üzerinde kullanılmaktadır. Henüz Türkiye'de yeni bilinmeye başlasa bile kısa zamanda popüler hale geldiğini söylemek mümkün.

Kakule Faydaları Nelerdir?

Hem yemeklerde hem de içeceklerde lezzet amaçlı kullanılan kakule, son dönemlerde ise sunduğu faydaları üzerinden bir adım öne çıkıyor.

- Vitamin ve mineral takviyesi olarak kullanılır.

- Sindirim sistemi konusunda yardımcı olur.

- Mide asitlerini düzenler ve aynı zamanda mide bağırsak gazlarını giderir.

- Depresyon ya da kaygı ile panik atak gibi psikolojik durumlara karşı sakinleştirici bir etkisi vardır.

- Sinir sisteminin gevşemesine ve stresin azaltılmasını sağlar.

- Kardiyovasküler sağlık açısından olumlu yönde tesir eder.

- Vücuttaki kan akışını düzenlemede yardımcı olur.

- Tansiyon ve kolesterol gibi birçok farklı durumu dengelenmesinde olanak sağlar.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir ve bakteri ya da virüslere karşı koruma oluşturur.

- Adet döneminde meydana gelen kramp ve spazmların giderilmesini sağlar.

Bu şekilde daha pek çok farklı özelliği ile beraber kakule birçok farklı amaç altında tüketilmekte ve sağlığı koruma imkanı vermektedir.

Kakule Bitkisi Çayı Neye İyi Gelir?

Kakule özellikle bitki çayı olarak yaygın kullanılmaya başlanan doğal kaynaklardan biridir. Kolayca hazırlanması ve tüketilmesinin yanı sıra, kendine has kokusu ile lezzeti oldukça fazla beğeniliyor. Tabi tüm bunların dışında Kakule bitkisi çayı sağladığı faydalarla da ön plana çıkmaktadır. Kakule bitki çayı özellikle diş ve diş eti sorunlarına karşı koruma sağlıyor. Ağızdaki mikropları azaltmak suretiyle diş çürümelerine karşı özel bir fırsat tanımaktadır. Bunun dışında kasları gevşetmek suretiyle sinirleri rahatlatmakta ve depresyon ya da stres gibi durumların önüne geçme şansı vermektedir.

Kakule Bitki Çayı Nasıl Hazırlanır?

1 tatlı kaşığı kadar kakule tohumu ele alınır ve bir bardak kaynatılmış suyun içerisine atılır. Daha sonra ağzı kapatılmak suretiyle 10 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Daha sonra süzdürülür ve tatlı bir etki yaratabilmesi için bir miktar bal eklenir. Bunun bir çay kaşığı kadar olması yeterlidir. Böylece rahat bir şekilde rahatlıkla kakule bitki çayı tüketilebilir. Özellikle daha lezzetli, etkili ve sağlık açısından fayda yakalayabilmek için, diğer bitki çaylarının içerisine de kakule bitki tohumu atılabilir. Bu şekilde diğer bütün farklı bitki çayları içerisinde Kakule tohumu kullanmak ve faydalarından yararlanmak mümkündür.

Düzenli Kakule Tüketimi

Düzenli olarak Kakule bitkisini tohumu üzerinden tüketmek ile beraber, sunduğu birçok değişik faydayı değerlendirmek mümkün. Üstelik yemekleri baharat şeklinde dökülmesi ile beraber aynı zamanda bitki çayı olarak da kullanılmaktadır. Aynı zamanda kahve olarak da tüketim imkanı sağlayan Kakule, kahvenin içerisine dökülmek suretiyle değerlendirilir.

Kakule Bitkisinin Yan Etkileri

Sağlıklı bir bitki olması ile beraber kakule çok fazla tüketildiği zaman safra taşına sebep olabilmektedir. O yüzden safra kesesinde bazı sorunlar yaşayanların kakule bitkisinin tüketmemesi önerilir. Bunun dışında sağlıklı ve dengeli bir şekilde tüketmek Herhangi bir sorun teşkil etmez.