MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPembenar Haberleri Kalemlik Yapımı: Evde Kağıttan Kolay Kalemlik Nasıl Yapılır?
12.02.2021 - 03:30 |

Kalemlik Yapımı: Evde Kağıttan Kolay Kalemlik Nasıl Yapılır?

Evlerde, okullarda ve iş yerlerinde kullanılan kalemlikler aynı zamanda oldukça şık görünümlü ve masadaki görüntüyü tamamlayıcı dekoratif ürünler haline getirilebilirler. Çalışma ortamlarının tamamlayıcı parçalarından olan kalemlikler oldukça işlevsel parçalardır. Peki, kağıttan kalemlik nasıl yapılır? Evde pratik kalemlik yapımı hakkında merak edilen her şeyi sizler için derledik.

Kalemlik Yapımı: Evde Kağıttan Kolay Kalemlik Nasıl Yapılır?
ABONE OL


Kalemlikler her şekilde ve her renkte yapılabilen oldukça dekoratif parçalardır. Bu parçalar hem kullanışlı hem de estetik objeler haline dönüştürülebilirler.

Kağıttan Kalemlik Yapımı için Gerekli Malzemeler

İstenilen renkte kağıt

Makas

Yağıştırıcı

Dekoratif kırtasiye malzemeleri

Cetvel (şart değil)

Adım Adım Kolay Kağıttan Kalemlik Yapımı

Kağıttan istenilen renkte kalemlik yaparak çalışma ortamlarınıza renk katabilirsiniz. Estetik ve kullanışlı kalemlikleri masalarınızı düzenlemesi amacı ile ya da görsel açıdan ortamı ferahlatsın diye kullanabilirsiniz. Kağıttan kolay kalemlik yapımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1- Elinizdeki kağıdı kare forma kesin ve ortadan ikiye katlayın. Katlama işlemlerini daha düzgün yapmak için cetvel kullanabilirsiniz.
2- Katladığınız kağıdı açarak diğer taraftan da ortadan ikiye katlayın ve "+" şeklinde kat izi oluşturun.
3- Kağıdı açarak üst iki köşeyi tam orta noktaya doğru katlayın. Alttaki kısmı da orta noktaya doğru düz şekilde katlayın.
4- Daha sonra sağ ve sol yan tarafları orta noktaya doğru katlayın ve oluşan parçayı da dikey olarak ortadan ikiye katlayarak iz çıkarın ve dikey katladığınız kısmı tekrar açın.
5- Elinizde kapağı açık zarfa benzer bir kağıt kalmış olacak. Yapıştırıcıyı alt yanda kalan üçgenlerden birinin üzerine uygulayın.
6- Yan tarafları iç içe geçecek şekilde köşe noktasında birleştirerek yapıştırın. Kalemliğimizin tabanı bu şekilde ortaya çıkacak. Taban üçgen formda olacak.
7- Başka bir kağıt alarak 1 - 6 numaraları adımları uygulayın ve oluşturduğunuz kalemlikleri yan taraflarından birbirine yapıştırın.
8- Bu şekilde yan yana dönen açıda kalemlikler yaparak masalarınızı daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Her kalemliği farklı renkte bir kağıt kullanarak veya üzerine çeşitli sim, çiçek, kurdele gibi dekoratif malzemeler yapıştırarak yapabilirsiniz. Bu şekilde masalarınızı çok daha renkli ve canlı ortamlara dönüştürebilirsiniz.

 

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bilinmeyen, gizli konuları açığa çıkarmak için kendinize daha çok güvenebilirsiniz. İşlerinizin hemen tamamlanması için sabırsızlık gösterebilirsiniz. Tartışmalara girmemek için sakin kalmakta fayda var. İlişkileriniz bugün hassas bir noktada, sıkıntı yaşamamak için akışta kalmaya dikkat edin. İç sesinizi dinleyerek yaratıcılığınızı ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gelecekle ilgili beklentileriniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Hayal ettiğiniz şeyler uğruna tüm cesaretinizi ortaya koyacağınız bir gündesiniz.  Sosyal konularla uğraşmak sizi rahatlatacaktır. İş hayatınızda destek alacağınız kişiler olabilir. İkili ilişkilerinizde bitişler yaşanabilir. Hislerinizi bir anda ortaya dökmemeye özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınıza karşı aşırı sabırsız olabilirsiniz. Tepkilerinizi göstermekten kaçınmayacağınız bir gündesiniz. Gün içinde tutkularınızın esiri olabilirsiniz. Ani gelişen tartışmalara karşı kendinizi kollamanız gerekebilir. Üstlerinizle ilgili konularda daha sakin olmaya çalışın. Aşk hayatınızda fevri tepkilerinizi kontrol etmeniz gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendi düşüncelerinizi benimsetmek için mücadele içine girebilirsiniz. İnandığınız konularda sonuna kadar cesaret gösterdiğiniz zamanlar var. İkili ilişkilerinizde karşınızdakini kırmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Aşk hayatınızda huzursuzluklar yaşayabilirsiniz. Gün içinde sanatsal aktivitelerle uğraşmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olun. Ortaklı para durumları gündeminizi etkileyebilir. Parasal konularda sabırsız davranabilirsiniz. Ani tepkilerden ve hızlı kararlardan kaçının. İşlerinizi halletmek için kendinizi çok zinde hissedeceğiniz bir gündesiniz. Keyif aldığınız uğraşlarınızla zamanınızı değerlendirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabrınızı zorlayan konulardan uzak durmanızda fayda var. İletişim noksanlığından biranda tartışmalar çıkabilir. Bugün ne kadar çok dengede kalmak isteseniz de; ikili ilişkileriniz de huzursuzluklar yaşanabilir. İş hayatınızda ise mücadele etmeniz gereken konular ön plana çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki sorumluluklarınızla ilgilenmeniz gerekebilir. Çalışma konularında mücadele gerektiren durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili konularınızı göz ardı etmeyin. İşte beraber çalıştığınız kişilerle huzursuzluk çıkabilir.   Tutkularınızı yoğun olarak yaşadığınız zamanlar olacak. İlişkilerde bitişler olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aşk hayatınızdaki konularınız gündeminizi etkileyebilir. Açığa çıkan sabırsızlık duygusuyla, fevri hareketlerde bulunabilirsiniz. Bu ilişkilerinizde huzursuzluğa neden olabilir. Gün boyu tepkilerinizi kontrol etmeye özen göstermelisiniz. İş hayatınızdaki mücadeleci tutumunuz sizi yorabilir. Cesaretli davranışlarınız sayesinde güzel sonuçlar elde edersiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Aile hayatınızla ilgili konular için mücadele etmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde daha yapıcı olmaya çalışmanız sizin avantajınıza olacaktır. Gün içinde güven aradığınız durumlar söz konusu. İş hayatınızdaki olaylara karşı kendinize güvenen tutumunuzu sürdürmeye devam etmelisiniz. Sanatsal uğraşlar edinmek size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gün sizi bekliyor. Yazışmaların, konuşmaların, eğitimlerin olduğu hızlı bir gündesiniz. Gün içindeki bu hızlı tempo sizi sabırsızlaştırabilir. Yakın çevre ilişkilerde huzursuzluk olabilir. İşlerde yaşanan aksamalar yüzünden kaynaklanan sıkıntıyı, olumlu bir şekilde çözme yoluna gitmelisiniz. Sizi mutlu eden olaylar, keyiflenmenizi sağlayacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Parasal konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanmanız gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Maddi kaynaklarınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızdaki mücadele etmeniz gereken olaylarla karşılaşabilirsiniz. Cesaretiniz tüm olayların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yeni başlangıçlar yapmak için kendinizde cesaret bulacağınız bir gündesiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Mücadele içine girdiğiniz konularda sabırsızlık hissedebilirsiniz. Küçük tartışmalara neden olan konulardan uzak durmakta fayda var. Aşk ilişkilerinizde sıkıntılı durumlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarAnlaşmalı Boşanma Davası [30 SORU-CEVAP]
Didem Devay
Didem DevayAğızda dağılan yumuşacık damla çikolatalı kurabiye
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorDNA ışıltısı nedir? DNA ışıltısı ile 10 yaş gençleşmek mümkün mü?
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda YakupoğluSevgililer Günü'nde yalnızsan...
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaOdaklanamıyorum
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluEv-ofislerde pandemi stili
Oğuz Kara
Oğuz KaraEczaneler ve VERBİS
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıGöz kapağı estetiği
Dr. Sinan Akkurt
Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
Berna Türköver
Berna TürköverYönetici koçluğu ve anda kalmak
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kağıttan Gül Yapımı: A4 Kağıdı İle En Kolay Kağıttan Gül Nasıl Yapılır?

Kağıttan Gül Yapımı: A4 Kağıdı İle En Kolay Kağıttan Gül Nasıl Yapılır?

Barbekü Yapımı Ve Malzemeleri: Barbekü Yaptırma Maliyeti (Fiyatları) Nedir?

Barbekü Yapımı Ve Malzemeleri: Barbekü Yaptırma Maliyeti (Fiyatları) Nedir?

Ağaç Ev Yapımı Ve Malzemeleri: Ağaçtan Ev Nasıl Yapılır?

Ağaç Ev Yapımı Ve Malzemeleri: Ağaçtan Ev Nasıl Yapılır?

Çerçeve Yapımı Ve Malzemeleri: Fotoğraf Çerçevesi Nasıl Yapılır?

Çerçeve Yapımı Ve Malzemeleri: Fotoğraf Çerçevesi Nasıl Yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet