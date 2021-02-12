Kalemlik Yapımı: Evde Kağıttan Kolay Kalemlik Nasıl Yapılır?



Kalemlikler her şekilde ve her renkte yapılabilen oldukça dekoratif parçalardır. Bu parçalar hem kullanışlı hem de estetik objeler haline dönüştürülebilirler.



Kağıttan Kalemlik Yapımı için Gerekli Malzemeler

İstenilen renkte kağıt

Makas

Yağıştırıcı

Dekoratif kırtasiye malzemeleri

Cetvel (şart değil)

Adım Adım Kolay Kağıttan Kalemlik Yapımı



Kağıttan istenilen renkte kalemlik yaparak çalışma ortamlarınıza renk katabilirsiniz. Estetik ve kullanışlı kalemlikleri masalarınızı düzenlemesi amacı ile ya da görsel açıdan ortamı ferahlatsın diye kullanabilirsiniz. Kağıttan kolay kalemlik yapımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.



1- Elinizdeki kağıdı kare forma kesin ve ortadan ikiye katlayın. Katlama işlemlerini daha düzgün yapmak için cetvel kullanabilirsiniz.

2- Katladığınız kağıdı açarak diğer taraftan da ortadan ikiye katlayın ve "+" şeklinde kat izi oluşturun.

3- Kağıdı açarak üst iki köşeyi tam orta noktaya doğru katlayın. Alttaki kısmı da orta noktaya doğru düz şekilde katlayın.

4- Daha sonra sağ ve sol yan tarafları orta noktaya doğru katlayın ve oluşan parçayı da dikey olarak ortadan ikiye katlayarak iz çıkarın ve dikey katladığınız kısmı tekrar açın.

5- Elinizde kapağı açık zarfa benzer bir kağıt kalmış olacak. Yapıştırıcıyı alt yanda kalan üçgenlerden birinin üzerine uygulayın.

6- Yan tarafları iç içe geçecek şekilde köşe noktasında birleştirerek yapıştırın. Kalemliğimizin tabanı bu şekilde ortaya çıkacak. Taban üçgen formda olacak.

7- Başka bir kağıt alarak 1 - 6 numaraları adımları uygulayın ve oluşturduğunuz kalemlikleri yan taraflarından birbirine yapıştırın.

8- Bu şekilde yan yana dönen açıda kalemlikler yaparak masalarınızı daha düzenli bir hale getirebilirsiniz. Her kalemliği farklı renkte bir kağıt kullanarak veya üzerine çeşitli sim, çiçek, kurdele gibi dekoratif malzemeler yapıştırarak yapabilirsiniz. Bu şekilde masalarınızı çok daha renkli ve canlı ortamlara dönüştürebilirsiniz.