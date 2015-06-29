Kalp hastalıkları anne karnında belli oluyor

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Kalp Damar ve Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hakan Poyrazoğlu, son dönemlerde yeni doğan bebeklerde kalp hastalığı görülme sıklığının arttığı yönünde bir izlenim olduğunu belirtti.

İstatistikî anlamda hastalığın görülme oranının değişmediğine dikkati çekerken Doç. Dr. Poyrazoğlu, tıpta yaşanan gelişmeler doğrultusunda hastalığın erken tanısının anne karnında bile mümkün olabildiğini, bu durumda da oranların sanki artıyormuş gibi göründüğünü aktardı.

Doç. Dr. Hakan Poyrazoğlu, tıpta yaşanan gelişmelerle artık anne karnında bile kalp hastalığının tespit edilebildiğine işaret ederek kamuoyunun hastalıktan daha çok haberdar olduğunu ifade etti. İstatistiklere göre dünyada canlı doğumların binde 5-8 aralığında konjontal kalp hastalığı olduğuna değinen Poyrazoğlu, ölü doğumlarda ise bu rakamın yüzde 3 ila 5 olduğuna dikkati çekti.

Morarmayan bebeklerin ileriki dönemde genelde gelişim sorunları yaşadıklarını bu durumunda hastalığın bir başka belirtisi olabileceğini dile getiren Poyrazoğlu, morarmayan bebeklerin kalbinde delik olmasının en sık görülen hastalıkların başında geldiğine değindi.

Çevresel ve genetik faktörlerin hastalığın oluşmasında önemli rol oynadığını da ifade eden Poyrazoğlu, gebelikte alkol ve uyuşturucu kullanımının ayrıca ileri yaş gebeliğinin de hastalıkta önemli pay sahibi olduğuna dikkati çekti.