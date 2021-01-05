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05.01.2021 - 17:33 |

Kalp Yetmezliği Nedir? Kalp Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?

Kalp yetmezliği, kalbin çeşitli nedenlerden dolayı vücuda yeterli kan pompalayamaması olarak tanımlanır. Vücudun işlevlerini yerine getirememe gibi büyük problemlere neden olan kalp yetmezliği, tedaviyle daha iyi durumlara getirilebilir. Kalp yetmezliği nedir, kalp yetmezliğinin nedenleri ve belirtileri nelerdir sorularının yanıtlarını derledik.

Kalp Yetmezliği Nedir? Kalp Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir, Nasıl Anlaşılır?
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Kalp yetmezliği, akut ve kronik olarak iki ayrı guruba ayrılır. Kronik kalp yetmezliği kişinin sağlığını tehdit edebiliyorken, akut kalp yetmezliği müdahale edilmedikçe kötü sonuçlara neden olabiliyor.

Kalp Yetmezliği Nedir?

Yeterli ve sağlıklı olan kalp, vücudun her bölümüne normal oranlarda kan ve oksijeni pompalama görevi görür. Kalp yetmezliği olan kişilerde ise kalp bu görevi yerine getirmemeye veya işlevini eksik olarak yapmaya başlar.

Kalp yetmezliği olarak adlandırılan bu durumda kalp büyümeye başlayabilir. Bunun sonucunda ise kalpteki damarlarda daralmalar meydana gelir. Bu durumdan kaynaklı olarak kalpte çeşitli rahatsızlıklar meydana gelir ve vücutta belli düzeyde sorunlar ortaya çıkmaya başlayabilir.

Kalp Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?

Kalp yetmezliğinin belirtileri hastaların birçoğunda benzer şekilde görülür. Genellikle kalp yetmezliğinin seviyesine göre belirtiler daha şiddetli şekilde görülebilir.

Kalp yetmezliği olan kişilerde çabuk yorulma ve nefes darlığı ön plandadır.

İştah kaybı ve mide bulantılarının sıklığı kalp yetmezliğinin işaretçisi olabilir.

Göğüs ağrısı, aniden meydana gelen kilo artışları ve sık öksürük kalp yetmezliğinin diğer belirtileri arasında yer alırlar.

Düzensiz nabız, kalp çarpıntıları, pembe renklerde balgam ve ayak bilekleriyle karında şişmeler kalp yetmezliğinin belirtileridir.

Bunlara ek olarak sürekli idrara çıkma isteği, boyun kan damarlarının belirgin hale gelmesi, devamlı uyku hali ve depresyon kalp yetmezliği belirtileri arasında yerlerini alırlar.

Kalp Yetmezliği Nasıl Anlaşılır?

Kalp yetmezliğinin anlaşılması güç değildir. Bunun için hasta belirtilerden şikayetçi oluyorsa ve bu belirtiler şiddetlenmişse doktora başvurur. Uzman doktor, gereken tüm tetkikleri yaptırarak kişide kalp yetmezliği olup olmadığı anlayabilir. Kişinin sadece belirtilere bakarak kendi kendine kalp yetmezliği teşhisi koyması ve ilaç kullanması tehlikelidir. Kalp gibi oldukça hassas olan vücut organı için mutlaka doktora danışılmalı ve bilgi alınmalıdır.

Kalp Yetmezliği Nedenleri Nedir?

Kalp yetmezliğinin ana nedenleri birbirinden farklı olabilir. Genellikle kalbin bazı nedenlere bağlı zarar görmesi ve işlevini yapamaması durumlarında ortaya çıkar. Kalp kaslarında zayıflama, kanın yeterli derecede pompalanamaması kalp yetmezliğinin nedenleri arasında görülür. Bunun yanında farklı birçok neden kalp yetmezliğinin sebepleridir.

Kalp kapakçıklarına ilişkin hastalıklar,

Kalp krizi yaşanmış olması,

Koroner arter hastalıkları,

Kalp kaslarında sorunlar,

Hipertansiyon ve kalp ritim bozukluğu,

HIV, diyabet ve tiroit rahatsızlıkları,

Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanılması,

Aşırı kilolu olma durumu, kalp yetmezliğinin nedenleri arasında sayılabilir.

Akut ve Kronik Kalp Yetmezliği Farkları Nelerdir?

Kalp yetmezlikleri iki ana ayrı başlıkta değerlendirilir. Akut kalp yetmezliği geçici olan kalp yetmezlikleri gurubunda değerlendirilir. Genel olarak kalp krizi gibi sorunlardan sonra ortaya çıkıp, ortadan kaybolur.

Kronik olarak değerlendirilen kalp yetmezliği ise ortaya çıktıktan sonra devamlı olan rahatsızlıktır. Sorun ortadan kalkmaz. Pek çok zaman kişinin hayatı boyunca devam eder. Genellikle görülen kalp yetmezliği kronik olandır.

Kalp Yetmezliği Tanısı ve Tedavisi Nasıl Olur?

Belirtiler görüldükten sonra kişi sağlık kuruluşlarına başvurur. Kişinin gerekli tüm öyküleri ve testleri sonucunda kalp yetmezliği teşhisi konulur. Genel olarak kronik kalp yetmezliği teşhisi konduğunda, tedavide ana amaç mevcut durumu korumaktır.

Yani kişinin mevcuttaki kalp yetmezliği durumunu sabit tutarak, hayati tehlikesinin önüne geçmek ana amaçtır. Cerrahi operasyonlar, çeşitli ilaçlar ve kişiye tavsiye edilen yaşam koşullarını iyileştirme, kalp yetmezliğinin yaygın tedavi biçimleri arasında yer alır.

 

 

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