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12.06.2020 - 02:20 |

Kalsedon Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kalsedon Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Antik dönemde hititlere kadar uzanan kalsedon taşı, aynı zamanda Anadolu'da mavi altın olarak bilinmektedir. Asırlardır şifalı bir taş olarak pek çok uygarlıkta kullanılan bu özel maden, günümüzde hala yaygın olarak değerlendirilmektedir. Peki, kalsedon taşı nedir, nasıl oluşur? Kalsedon taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte detaylar.

Kalsedon Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Kalsedon Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Genel olarak mavi rengi ile bilinen kalsedonun taşı, aynı zamanda beyaz, pembe ve mor renkleri üzerinden temin edebilmektedir. Sağladığı psikolojik etkilerin yanı sıra aynı zamanda fiziksel olarak da önemli faydalar sunuyor. Yüzyıllardır kullanılan ve en önemli madenler arasında yer alan kalsedon taşı, ayrıca takı ve mücevher ile beraber birçok süs eşyası için değerlendirilir.

Kalsedon Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Görünüş ile oldukça hoş bir etki yaratan kalsedon taşı, kuvars grubunda yer alan özel bir madendir. Daha çok mağaralardaki sarkık kısımlarda toplanmak suretiyle özel olarak işlemden geçer. Oluşum açısından ise kaya oyuklarında meydana geldiği biliniyor. Milyonlarca yıl içerisinde oluşum sağlamış olan kalsedon taşı, bileşenlerinin kimyasal ve fiziksel versiyonu ile beraber ortaya çıkmıştır. Özellikle eşsiz bir yapıya sahip olan bu etkili taş, güzelliğinin yanı sıra insan sağlığı konusunda da önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Asırlar boyunca farklı medeniyetlerde birbirlerine dostluk nişanesi olarak verilmiş kalsedon taşı, Anadolu topraklarındaki hititlere kadar uzanıyor. Genel olarak yüzeyi delikli ve kahverengi olan Kalsedon taşı, özellikle çıkarıldığı toprak ve yer bakımından değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle Roma döneminde İstanbul ile dünya çapına gönderilen bu maden, aynı zamanda Kadıköy taşı olarakta bilinmektedir. Çünkü Kadıköy civarında nakli yapıldığı biliniyor.

Kalsedon Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

İnsan psikolojisi üzerinde oldukça güçlü bir etki yaratan kalsedon taşı, Türkiye'nin mavi altını olarak da bilinmektedir. Ruhsal açıdan sunduğu pozitif etkilerin yanı sıra fiziksel açıdan da önemli faydaları bulunuyor. Hem ev hem de işyerlerindeki tüm odalarda bulunan negatif enerjiyi alma konusunda önemli bir özelliğe sahiptir. Özellikle Türkiye'de çok fazla çıkarılan bu etkili Taş, aynı zamanda Almanya'da ve Meksika'da da günümüzde hala çıkarılmaktadır.

Hem süs eşyası olarak hem de mücevher ve takı ile beraber, farklı amaçlar altında değişik alanlarda kullanılan bir taştır. Özel olarak hazırlanması ve cilalanması eşliğinde çok daha parlak bir görünüm sunar. Böylece hem güzel bir görüntü oluşturur hem de insan sağlığına katkı verecek psikolojik ve fiziksel etkileri çevreye yayar.

- Özellikle negatif enerjiyi kişiden ve çevreden almak suretiyle dönüştürerek pozitif enerji yayar.
- Motivasyon kazanmak amaçlı değerlendirilir.
- Cömertlik sembolü olarak kabul edilir.
- Kronikleşmiş olan hastalıklara karşı şifa sağlar.
- Öksürüğe karşı iyi geldiği bilinir.
- Uyku sorununu çözmede yardımcı olur.
- Stres ve depresyona karşı dingin bir yapı sağlar.
- Gün içerisinde zinde ve enerjik kalma imkanı sağlar.

Bu özellikleri ile beraber Türkiye'nin mavi altını olarak bilinen kalsedon taşını, değişik eşyalar üzerinden yanınızda taşıyabilirsiniz. Özellikle takı amaçlı kullanılan ürünleri değerlendirirken, evinizin değişik odalarında süs eşyası olarak da kullanabilirsiniz. Böylece alandaki tüm negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, pozitif etkinin çevreye yayılmasına güven içinde olanak sağlayabilirsiniz.

 

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