Kan Hastalıkları Nelerdir? Kan Hastalıkları Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri...

En tehlikeli kan hastalığı ise lösemidir. Diğer adı kan kanseri olan lösemi, miyeloid hücrelerinin enfeksiyon kapması sonucu otaya çıkar. Hem ülkemizde hem de dünya genelinde en yaygın görülen kanser türlerinden biri olan löseminin tedavisinde kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanır.



Kan Hastalıkları Nelerdir?



1- Anemi (Kansızlık)

2- Hepotemegali (Karaciğer büyüklüğü)

3- Lösemi (Kan Kanseri)

4- Hematüri

5- Gut Atağı

6- Dil ve Diş Eti Hastalıkları

7- Hemartroz (Eklem içi kanama)



Kan Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?



1- İştahsızlık ve ani kilo kayıpları:



Kan hastalıklarının genel belirtileri arasında en sık görülen semptom ani kilo kaybıdır. Kanın oksijeni tüm hücrelere taşıyamaması sonucu bağışıklık sistemi zayıflar ve vücut direnci düşer. Bunun sonucunda birçok hastada iştahsızlık baş gösterir.



2- Kronik halsizlik:



Hasta, günün yarısını uykuda geçirse bile kendilerini sürekli halsiz hissederler. Bunun nedeni de kan hastalıkları sonucu dolaşım sisteminin eski işlevlerini tam olarak yerine getirememesidir.



3- Tırnakların kırılması:



Kan hastalığı ile birlikte demir eksikliği ortaya çıkar. Demir eksikliği ise tırnakların kırılmasına ve saçların dökülmesine neden olur.



4- Sarılık:



Özellikle anemi hastalığının ilerleyen evrelerinde deride sarılık ortaya çıkar. Bitkinlik ile birlikte yüzün rengi solar.



5- Soluk alıp vermede zorlanma:



Kan hastalıklarının ortak belirtilerinden bir diğeri nefes darlığıdır. Kalp yetmezliği ile birlikte ortaya çıkan nefes darlığı hastaların %70'inde görülür.



6- Dil ve ağız yaraları:



Vitamin eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkan kan hastalıklarında dilde ve ağız içinde yaralar görülür. Bu yaraların bir kısmı iltihaplıdır. Enfeksiyon boğaza doğru yayılarak yutkunmada ve konuşmakta zorlanmaya neden olabilir.



7- Yüksek ateş ve titreme:



Akut seviyedeki kan hastalıklarında yüksek ateş ile titreme semptomları görülür. Kronik hastalıklarda ise bu belirtiler belli başlı zamanlarda ortaya çıkar.



Kan Hastalıklarının Tedavi Yöntemleri Nelerdir?



Kan hastalıklarının tedavisi için uygulanacak yöntemler ilk muayeneden ve hasta hikayesi alındıktan sonra belirlenir. Kan enfeksiyonu taşıyan hastalar kan yapıcı ilaçların yanı sıra antibiyotik de kullanır.



Kan kanseri içinse öncelikle ilaç tedavisi, daha sonra sırasıyla kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanır.