Kanser Nedir, Nasıl Oluşur? Kısaca Kanser Belirtileri Ve Çeşitleri Nelerdir?

Kanser terimi, anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve yayılmasıyla karakterize edilen bir grup hastalığı kapsar. Kanser hücreleri ortadan kaldırılmazsa, hastalığın ilerlemesi, etkilenen kişinin ölümüne az ya da çok yol açacaktır.

Kanser Nedir?

Kanser dış faktörlere (yaşam tarzı, çevresel veya mesleki faktörler, enfeksiyonlar) veya dahili (kalıtsal mutasyonlar, hormonlar, bağışıklık sistemi bozulması vb.) risk faktörleri birlikte veya art arda hareket edebilir ve kanserin gelişimini tetikleyebilir veya teşvik edebilir. Genellikle birkaç on yıl, dış etkenlere maruz kalmayı ve hastalığın başlangıcını ayırır. Kanser, bir veya birkaç tedavinin bir kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

Kanser Nasıl Oluşur?

Kanser, bir hücrede tamir edilmeden çok sayıda mikroskobik hasar biriktiğinde başlar. Kanserli hale gelen hücre olacak çarpın içinde kontrolsüz şekilde. Bir habis tümör (kanserli hücrelerin kütlesi) yavaş yavaş kanser başlangıç organ oluşturur. Tümör büyür ve komşu dokuları adım adım istila eder.

Art arda çoğaldıkça, bazı kanser hücreleri orijinal dokularından kaçma yeteneği kazanabilir . Kan veya lenfatik damarlar yoluyla, daha sonra diğer organları kolonize edebilir ve orada metastaz adı verilen ikincil kanserler bulabilirler.

Ancak nerede bulunursa bulunsun, kanser her zaman köken dokusuna göre belirlenir . Yani örneğin kemiklere metastaz yapmış prostat kanseri kemik kanserine dönüşmez. "Gerçek" bir kemik kanseri, kemiğin hücreleriyle başlar ve tamamen farklı bir hastalıktır.

Kısaca Kanser Belirtileri Nelerdir?

Bir tümör, kanserli olabilecek veya olmayabilecek bir hücre kütlesidir. Sırasıyla kötü huylu (kanserli) veya iyi huylu (kanserli olmayan) tümörlerden bahsediyoruz. İyi huylu tümörler belirli bir boyuta büyüyebilir ve sağlıklı organ veya dokulara baskı uygulayabilir. Ancak kötü huylu tümörlerin aksine, onları işgal etmezler ve yayılmazlar. Her birini belirtisi farklıdır.

Tedavi, kanserin türüne, kapsamına, ilerleme hızına, yaşına, hastanın genel sağlığına ve diğerlerinin varlığına bağlı olarak vakadan vakaya göre duruma değişir. Multidisipliner bir ekip tarafından karar verilir. Tedavi şekilleri, seyrine bağlı olarak hastalığın farklı evrelerinde verilebilir. Etkileri yerel veya geneldir, ancak tüm tedaviler kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlar. Bazı tedaviler iyileştiricidir ve iyileşmeyi amaçlar.

Kısaca Kanser Türleri Nelerdir?

Her kanser türünün kendine has özellikleri vardır. Örneğin meme kanseri, akciğer kanserinden tamamen farklı bir hastalıktır. Farklı hızlarda gelişirler ve farklı tedavilere yanıt verirler.

Tek bir organ arasında bile farklı kanser türleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle, birkaç farklı meme veya akciğer kanseri türü vardır. Bu, etkilenen organdan bağımsız olarak geçerlidir. Bu nedenle metastaz yoluyla karaciğere yayılan meme kanseri, meme kanseri olarak kalır ve bu şekilde tedavi edilmelidir.

Son olarak, lösemi gibi kan hücrelerinin kanserlerinde, kan hücreleri kanda serbestçe hareket ettiğinden tümör yoktur, ancak bu durumda kanser hücreleri artık olağan yaşamsal işlevleri yerine getirmez.

Tedavi edilmiş bir hasta kanseri yenmiştir. Remisyon geçici bir gelişmedir. Tüm semptomlar kaybolursa, remisyon tamamlanmıştır, ancak kanser mutlaka fethedilmiş değildir. Nüksü önlemek için tedavilere devam edilir. Düzenli kontroller, kanser hücrelerinin tamamen yok edildiğini ve kanserin yenildiğini kanıtlayacaktır.