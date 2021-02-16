Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Kanser Nedir, Nasıl Oluşur? Kısaca Kanser Belirtileri Ve Çeşitleri Nelerdir?
16.02.2021 - 14:38 |

Kanser Nedir, Nasıl Oluşur? Kısaca Kanser Belirtileri Ve Çeşitleri Nelerdir?

Kanser nedir, nasıl oluşur? Kısaca kanser belirtileri ve çeşitleri nelerdir? Hangi tür tümorler kanser olarak değerlendirilir, kanser hangi evrelerde tedavi edilebilir? Siz de kanser nedir ve daha fazla soruya yanıtları derledik.

Kanser Nedir, Nasıl Oluşur? Kısaca Kanser Belirtileri Ve Çeşitleri Nelerdir?
ABONE OL

Kanser terimi, anormal hücrelerin kontrolsüz çoğalması ve yayılmasıyla karakterize edilen bir grup hastalığı kapsar. Kanser hücreleri ortadan kaldırılmazsa, hastalığın ilerlemesi, etkilenen kişinin ölümüne az ya da çok yol açacaktır.

Kanser Nedir?

Kanser dış faktörlere (yaşam tarzı, çevresel veya mesleki faktörler, enfeksiyonlar) veya dahili (kalıtsal mutasyonlar, hormonlar, bağışıklık sistemi bozulması vb.) risk faktörleri birlikte veya art arda hareket edebilir ve kanserin gelişimini tetikleyebilir veya teşvik edebilir. Genellikle birkaç on yıl, dış etkenlere maruz kalmayı ve hastalığın başlangıcını ayırır. Kanser, bir veya birkaç tedavinin bir kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

Kanser Nasıl Oluşur?

Kanser, bir hücrede tamir edilmeden çok sayıda mikroskobik hasar biriktiğinde başlar. Kanserli hale gelen hücre olacak çarpın içinde kontrolsüz şekilde. Bir habis tümör (kanserli hücrelerin kütlesi) yavaş yavaş kanser başlangıç organ oluşturur. Tümör büyür ve komşu dokuları adım adım istila eder.

Art arda çoğaldıkça, bazı kanser hücreleri orijinal dokularından kaçma yeteneği kazanabilir . Kan veya lenfatik damarlar yoluyla, daha sonra diğer organları kolonize edebilir ve orada metastaz adı verilen ikincil kanserler bulabilirler.

Ancak nerede bulunursa bulunsun, kanser her zaman köken dokusuna göre belirlenir . Yani örneğin kemiklere metastaz yapmış prostat kanseri kemik kanserine dönüşmez. "Gerçek" bir kemik kanseri, kemiğin hücreleriyle başlar ve tamamen farklı bir hastalıktır.

Kısaca Kanser Belirtileri Nelerdir?

Bir tümör, kanserli olabilecek veya olmayabilecek bir hücre kütlesidir. Sırasıyla kötü huylu (kanserli) veya iyi huylu (kanserli olmayan) tümörlerden bahsediyoruz. İyi huylu tümörler belirli bir boyuta büyüyebilir ve sağlıklı organ veya dokulara baskı uygulayabilir. Ancak kötü huylu tümörlerin aksine, onları işgal etmezler ve yayılmazlar. Her birini belirtisi farklıdır. 

Tedavi, kanserin türüne, kapsamına, ilerleme hızına, yaşına, hastanın genel sağlığına ve diğerlerinin varlığına bağlı olarak vakadan vakaya göre duruma değişir. Multidisipliner bir ekip tarafından karar verilir. Tedavi şekilleri, seyrine bağlı olarak hastalığın farklı evrelerinde verilebilir. Etkileri yerel veya geneldir, ancak tüm tedaviler kanser hücrelerini yok etmeyi amaçlar. Bazı tedaviler iyileştiricidir ve iyileşmeyi amaçlar.

Kısaca Kanser Türleri Nelerdir?

Her kanser türünün kendine has özellikleri vardır. Örneğin meme kanseri, akciğer kanserinden tamamen farklı bir hastalıktır. Farklı hızlarda gelişirler ve farklı tedavilere yanıt verirler.

Tek bir organ arasında bile farklı kanser türleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle, birkaç farklı meme veya akciğer kanseri türü vardır. Bu, etkilenen organdan bağımsız olarak geçerlidir. Bu nedenle metastaz yoluyla karaciğere yayılan meme kanseri, meme kanseri olarak kalır ve bu şekilde tedavi edilmelidir.

Son olarak, lösemi gibi kan hücrelerinin kanserlerinde, kan hücreleri kanda serbestçe hareket ettiğinden tümör yoktur, ancak bu durumda kanser hücreleri artık olağan yaşamsal işlevleri yerine getirmez.

Tedavi edilmiş bir hasta kanseri yenmiştir. Remisyon geçici bir gelişmedir. Tüm semptomlar kaybolursa, remisyon tamamlanmıştır, ancak kanser mutlaka fethedilmiş değildir. Nüksü önlemek için tedavilere devam edilir. Düzenli kontroller, kanser hücrelerinin tamamen yok edildiğini ve kanserin yenildiğini kanıtlayacaktır.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular için çaba sarf edebilirsiniz. Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İlerleyen saatlerde daha bireysel aktiviteler yapmak sizi mutlu edebilir. İkili ilişkiler önem kazanacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde yoğun olmakla birlikte kendinizi hapsedilmiş hissedebilirsiniz. Bilemediğiniz olaylardan dolayı kendinizi ifade etmekte zorlanacağınız zamanlar var. Kontrolünüzü kaybedip yanlış kararlar almamaya özen göstermelisiniz. Gün içinde ikili ilişkiler önem kazanabilir. Akşam saatlerinde koşullar daha akıcı.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gelecek beklentilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Sosyal konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. Arkadaşlarınızla buluşmak size iyi gelecektir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Düşüncelerinizin olgunlaşması için kendinize zaman vermelisiniz. Akşam saatlerinizi daha hareketli geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınız ön plana çıkabilir. Yöneticilerinizle aranızı iyi tutmak isteyebilirsiniz. Yeni sorumluluklar almak için karar aşamasında olabilirsiniz. Bazı konularda acele hareket etmemenizde fayda var. İkili ilişkilerinizde gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde daha akıcı enerjiler söz konusu. Gün içinde işlerinizi tamamlamak sizin için iyi olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizle ilgili yeni şeyler keşfetmek isteyebilirsiniz. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmak size iyi gelecektir. Bazı konularda bütünü görmek daha kolay olabilir. Sorumlu olduğunuz konuların tamamlanması için kararlar vermeniz gerekebilir. Yabancılarla ilgili konulara dikkat etmelisiniz. Akşam saatlerinde akıcı koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ortaklı konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda krizler oluşabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Öğlen saatlerinde daha fazla çabalamanız gerekebilir. İşlerinizi olgunlaştırmak isteyeceksiniz. Parasal konularda yenilenmeye gidebilirsiniz. Geçmişte kalan ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Karşınızdaki kişilerle olan iletişiminizde daha önce fark etmediğiniz konular gün yüzüne çıkabilir. Sorumlu olduğunuz işlerinizde acele kararlar almamaya özen gösterin. İşlerinizi tamamlamak için çaba sarf edebilirsiniz. Akşam saatlerinde farklı ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamızda bazı değişiklikler olabilir. Sizi sıkıntıya düşürmesine izin vermemelisiniz. İş arkadaşlarınızla organize olmanız gereken bir gündesiniz. İşlerinizi tamamlamak için ilişkiler önem kazanabilir. Bazı konuları gözden geçirebilirsiniz. Akışta kalmaya özen gösterin. Akşam için yeni planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ikili ilişkilerinizde kendinizi çok daha iyi ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanma isteyebilirsiniz. Bugün enerjiniz yüksek. Keyif aldığınız konulara yönelmek size iyi gelecektir. Sevdiklerinize zaman ayırın. Akşam saatlerinde alternatif planlar olacaktır. Kendinizi akışa bırakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün aile içinde geçmişle alakalı konular açılabilir. Kendinizi bu olaylar içinde fazla tutmamaya özen gösterin. Tamamlamak zorunda olduğunuz işlerinize yönlenmeniz sizi daha rahat hissettirebilir. İkili ilişkilerinizdeki tutumunuz gün içinde önem kazanacaktır. Güven aradığınız yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Akıcı koşullar oluşacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerindeki iç sıkıntısı ilerleyen zamanlarda yoğun bir iş temposuna dönüşebilir. Sorumlu olduğunuz konularda yazışma ve konuşmaların olduğu bir gündesiniz. İletişimden kaynaklı problemleri büyütmemeye özen gösterin. Yakın çevre ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Akşam saatlerinde yaşayacağınız değişikliklerden etkilenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Daha kontrollü olmalıyız. Kendi duygusal hayatımıza dönmek ve kendimizi daha iyi anlamaya çalışmak sayesinde, eskiden kaynaklanan sorunlar çözülebilir. Bugün yaralarımıza şifa sağlayacak konulara yönelebiliriz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıNeden Rinoplasti Yapılmalıdır?
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıRinoplasti Sonrası Şişlikler
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirKolajen içeren besinler
Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
Op.Dr. Evrim UçkunkayaKök hücreniz ile yıllara meydan okuyun
Dr. Sevgi Ekiyor
Dr. Sevgi EkiyorBotoks hakkında merak edilen sorular ve cevaplar
Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
Prof. Dr. Sezai LeventoğluFekal inkontinans nedir?
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaHayatım roman olur
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel Kavunoğlu
Nefes ve Yaşam Koçu Sibel KavunoğluYeni alışkanlıklara doğru
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanHayatı kolaylaştırın!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kemoterapi Nedir, Yan Etkileri Nelerdir? Kemoterapi Nasıl Yapılır?

Kemoterapi Nedir, Yan Etkileri Nelerdir? Kemoterapi Nasıl Yapılır?

Yeme Bozukluğu Nedir? Yeme Bozukluğu Testi Nasıl Yapılır, Psikolojik Bir Hastalık Mı?

Yeme Bozukluğu Nedir? Yeme Bozukluğu Testi Nasıl Yapılır, Psikolojik Bir Hastalık Mı?

Hayvanlardan Korkmak Normal Mi? Zoofobi, Hayvan Korkusu, Hayvan Fobisi Nedir?

Hayvanlardan Korkmak Normal Mi? Zoofobi, Hayvan Korkusu, Hayvan Fobisi Nedir?

Yüz Felci Nasıl Olur? Yüz Felci Nasıl Geçer, Tedavisi Var Mı?

Yüz Felci Nasıl Olur? Yüz Felci Nasıl Geçer, Tedavisi Var Mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet