Kanser tedavisi gören erkeklere çözüm

Kısırlık konusunda ülkemizde ve diğer ülkelerde hep kadının suçlandığını belirten Prof. Dr Ramazan Aşçı, bu suçlamalar nedeniyle kadınların önemli sıkıntılar yaşadıklarını hatırlattı. Prof. Dr. Aşçı şunları söyledi:



"Bu nedenle erkeklerin eşlerinden boşandıkları da görülmüştür. Oysa kısırlık nedenlerini oluşturan etkenler erkekte de kadında da aynı oranındadır. Türkiye genelinde yüzde 15 kısırlık oranı vardır. Erkeklerde en sık kısırlık nedeni olarak biz, varikoseli (testis damarlarında genişleme- varisleşme) görüyoruz. Testisi etkileyen her ilaç kısırlığa yol açabilir. Bunların içerisinde antibiyotikler, kuvvet ve kas yapıcı ilaçlar, özellikle spor salonlarında alınan aminoasitler ile dışarıdan erkeklik hormonu alınması gibi durumlarda kısırlık kaçınılmaz olur. Bazı sporcuların dışarıdan aldığı maddeler kısırlık nedenidir."



KANSER TEDAVİSİ GÖREN ERKEKLER



Kanser tedavisi gören erkeklerin mutlaka spermlerini dondurmalarını tavsiye eden Prof. Dr. Aşçı açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Radyasyon bölünen hücreleri bozuyor. Bu nedenle de testislerde sperm üretimi çok hızlı olduğu için sıkıntı yaratabiliyor. Kanser tedavisi gören erkekler mutlaka spermlerini önceden dondurmalıdır. Üniversitemizde spermler dondurulabiliyor. Bu tür hastalar tedavilerini olduktan sonra normal yoldan sperm çıkartamazlarsa dondurulmuş spermleriyle çocuk sahibi olabiliyorlar. Erkeklerde sperm sayısı çok düşük ya da yoksa, bu tarz hastalarımızı tüp bebeğe yönlendiriyoruz."