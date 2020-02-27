Kanser tedavisinde 'Savaşçı hücreler'

İstanbul’da geçtiğimiz hafta düzenlenen New Trends in Hematology Kongresi’nde bir araya gelen Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bilim insanları, kanserle ilgili dünyadaki yeni gelişmeleri ve tedavi yöntemlerini masaya yatırdı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dahiliye Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Burhan Ferhanoğlu, Car T Cell (genetiği değiştirilmiş bağışıklık hücresi) tedavisine başlayacaklarını belirterek FDA’dan onay almış ABD’deki bir merkezle bu uygulamayı sürdürebilmek için Etik Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’na başvurduklarını söyledi ve şunları ekledi:



‘Sonuçlar olumlu’



"İlk etapta belli sayıda hasta kabul edeceğiz. Bu hastaların kendi bağışıklık hücrelerini toplayarak en hızlı şekilde ABD’deki merkeze ileteceğiz. Orada genomik değişikler yani kişinin kanser hücresini hedef alan genetik yapı onların kendi bağışıklık hücrelerinin içerisine konularak geri gönderilecek ve biz hastaya bunları vereceğiz. Başarılı görüldükçe hasta sayısı artabilir."



Son 10 yılda kanser tedavilerinde yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Uluslararasi Miyelom Vakfı Başkanı Prof. Dr. Brian Durie Türkiye’nin bu tarz çalışmaların içerisinde olmasının çok olduğunu vurgulayarak özellikle hiçbir tedaviye yanıt vermeyen hastalarda uygulanan Car T Cell tedavilerinde iyi sonuçlar alındığına dikkat çekti: “Bu tedavi organ nakline yakın bir tedavi. Dolayısıyla yan etkilerini yönetecek bir deneyim ve ekipman gerektiriyor. Biz, ilk başta bir doz Car T Cell verdik ve tamamen yeterli olduğunu düşündük ama sonra öyle olmadığını gördük. Tedavi sonrasında hastalığın 1-1.5 yıl sonra yeniden nüksettiğini fark ettik. Bunların hepsini son aşamadaki hastalarda çalıştık ve gözlemledik. Ancak daha önceki aşamalarda olan hastalara bu tedaviyi verirsek hastalığın yeniden nüksetme süresi uzayacak. Şimdiye kadar hep birtakım ilaç kombinasyonları birtakım tedavi kombinasyonları kullanılıyordu. İlk defa tek bir tedavinin onların yerine geçtiğini gördük.”

Kimlere, nasıl uygulanacak?

Ferhanoğlu bu tedavinin kimlere nasıl uygulanabileceğini de şöyle anlattı: “Yeni teşhis almış hasta söz konusu değil. En az iki farklı tedavi almış ve nüksetmiş hastalar belirli bir performans taşıyorsa, son dönem hasta olmaksızın başvururlarsa kendilerinin onayı alındıktan sonra ilaçla ilgili yan etkiler anlatılacak. Uygun bulundukları takdirde hücreleri toplanacak. Car T Cell uygulamalarında en büyük sorun maliyetlerin çok yüksek olması. Bizim aldığımız Car T Cell’in yan etki profilinin çok düşük olduğunu çalışmalarda gördük. Hiç hasta yatışı olmaksızın yürütülebileceğini söyleyebilirim. Tedavi süreci aşağı yukarı 2 ay. Çünkü Car T Cell’i bir defada değil defalarca veriyorsunuz. Ama hastanın hastanede kalmasına gerek yok. Bu tedavilere başlamak için izinler alındıktan sonra hasta kabul etmeye başlayacağız ve iki aylık süreç sonunda da ilk verileri göreceğiz.”





