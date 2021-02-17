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17.02.2021 - 16:11 |

Karaciğer Kanseri Nedir? Karaciğer Kanseri Hastaları Ne Kadar Yaşar, Tedavisi Var Mı?

Kanser hastalığı günümüzde çağımızın en önemli hastalıklarından bir tanesidir. Karaciğer kanseri de o hastalıklardan bir tanesidir. Karaciğer kanseri toplumda görülme olasılığı fazla olan kanser türleri arasındadır. Karaciğer kanseri tipik belirtileri olan ciddi bir hastalıktır. Bundan dolayı karaciğer kanseri hakkında belirtileri bilmek ve hastalığı detaylıca bilmek gerekir. Peki karaciğer kanseri nedir? Karaciğer kanseri hastaları ne kadar yaşamaktadır? Karaciğer kanserinin tedavisi var mı? İşte karaciğer kanseri ile ilgili tüm detaylar...

Karaciğer Kanseri Nedir? Karaciğer Kanseri Hastaları Ne Kadar Yaşar, Tedavisi Var Mı?
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Karaciğer kanseri genellikle siroz hastalığının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Karaciğerde geri dönülemez tahribatlara neden olmaktadır. Karaciğer hastalığı evreleri bulunmaktadır. Genellikle hastalık teşhis edildiğinde hastalık ilerlemiş durumdadır.

 Karaciğer Kanseri Nedir?

 Karaciğer kanseri karaciğerde ortaya çıkan kötü huylu tümörlerdir. Bu tümörler hızlı bir şekilde yayılır ve karaciğeri büyük ölçüde tahribata uğratır. Vücutta yer alan Hepatit B enfeksiyonu yaygın olduğu durumlarda ise karaciğer kanseri ortaya çıkabilmektedir. Bu yüzden Hepatit B aşısının daha çok yapıldığı yerlerde karaciğer kanserine yakalanma olasılığı da aynı oranda düşen bir kanser türlerindendir.

 Aynı zamanda karaciğer kanseri vücudun başka yerinde ortaya çıkan kanser türlerinden sonra metastaz sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Metastaz sonucunda karaciğer ağır tahribata uğrar ve kanserleşmiş hücreler bu organda yayılır. Bu hastalık türü erkeklerde daha sık görülmektedir. Aşılama ile birlikte artık karaciğer kanseri diğer kanser türlerine göre daha da az rastlanılan bir kanser türü olmuştur.

 Karaciğer Kanseri Hastaları Ne Kadar Yaşar?

 Karaciğer kanseri en etkili kanser türlerinden bir tanesidir. Dolayısıyla da tedavi seçenekleri çok zordur. Karaciğer kanserine yakalanmış bir kişi için genellikle tedavi yöntemleri hastalığın belirtilerini azaltmaya yöneliktir. Karaciğer kanseri yaşam süresi için uzman doktorlar ve araştırmacılar ise minimum 6 ay en fazla ise 9 ay olarak belirlemiştir. 

 Bu yüzden karaciğer kanseri toplumda her geçen gün artmaktadır. Karaciğer kanseri tedavisi zor olan kanser türlerinden biri olarak bilinmektedir.

 Karaciğer Kanseri Tedavisi Var mı?

 Karaciğer kanserinin tedavisi vardır. Hastaların daha iyi ve daha uzun yaşaması için karaciğer kanseri için bir takım tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Karaciğer kanseri tedavisinde birincil olarak tercih edilen tedavi seçeneği ise cerrahi yöntemdir. Bu tedavi seçeneğinde karaciğerin tümörleşmiş bir kısmı alınmaktadır. Bazı hastalarda ise karaciğerin tamamına yakını alınması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda hastalara karaciğer nakli durumu da söz konusu olabilmektedir. 

 Cerrahi ameliyata uygun olup olmadığı da ise yine cerrah doktorları tarafından belirlenir. Özellikle bu tarz büyük ve komplike ameliyatları her hastanın bünyesi kaldıramayabilir. Bu durumda ise hastalara diğer kanser türlerinde olduğu gibi radyoterapi ve kemoterapi de uygulanmaktadır. Kemoterapi ve radyoterapi ile birlikte hastanın kanserleşmiş hücrelerinin öldürülmesi amaçlanır. Bu durumda ise hastanın bağışıklık sistemi düşebilir. Bu durum son derecede normal bir durumdur.

 Karaciğer kanserinin bir diğer tedavi seçeneği ise ablasyon tedavisidir. Ablasyon tedavisi ile birlikte karaciğerde yer alan kötü huylu tümörlerin yakılması amaçlanır. Bu şekilde hastanın karaciğeri temizlenmesi amaçlanır. Aynı zamanda bir takım mikroküre tıp seçenekleri de bu hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Karaciğer kanseri tedavisi çok yönlü olabilmektedir. Bu kanserin tedavi seçeneğine hekim en iyi şekilde karar verir.

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