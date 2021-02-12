Karaciğer Nakli Nedir? Karaciğer Nakil Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Gerekli anda yapılan karaciğer nakilleri yüzde seksen olarak hastanın hayatını kurtarmaktadır.

Karaciğer Nakli Nedir?

Karaciğer nakli genel olarak siroz olan hastalar için tercih edilen bir organ nakli işlemidir. Günümüzde, siroz hastalığına sahip olan ve bir yıldan daha az süre içerisinde hayatını kaybetme riski olan kişiler için uygulanan bir işlemdir. Doktorlar özellikle son yarımda olan hastalar için bu işlemi tavsiye etmektedir. Genel olarak yapılan olan nakillerin yüzde sekseni başarılı geçmektedir.

Olumsuz oluşan durumlarda ise çoğunlukla bireyler ameliyat sonrası oluşan komplikasyondan dolayı yaşamını yitirmektedir. Organ nakli işlemi özellikle, organlarında problem olan veya yetmezliği olan kişilerin tek tedavi türüdür. Bu kişilere organ nakli yapılmaması durumunda kişiler hayatını kaybedebilir. Karaciğer hastalarını erken teşhis etmek, kişiyi organ nakli yapmadan kurtarabilme şansı vermektedir.

Karaciğer nakli son derece hassas bir ameliyattır. Hastalığın durumuna göre ameliyatın büyüklüğü değişebilir. Karaciğer nakli için kişilerin aynı kan gruplarına ait olması gerekmektedir. Bazı durumlarda ise hastayı kurtarmak adına başka kan gruplarından bireylerin karaciğerde tercih edilmektedir. Ancak bu durum sadece çok imkansız durumlarda kullanılır. Karaciğer genel olarak hastanın bir yakını tarafından temin edilir. Verici herhangi bir şekilde hayati risk altında değildir.

Karaciğer Nakil Ameliyatı Kimlere Yapılır?

Karaciğer nakli için birçok farklı sebep olabilir. Bir kişinin karaciğerinde oluşabilecek problemler şu şekildedir;

Aileden kalan kalıtsal bozukluklar.

Aşırı alkol tüketimi.

İlaç tüketimi.

Kanser ve hepatite.

Bu tarz durumlarda genel olarak karaciğer küçülür ve zamanla deforme olmaya başlar. Ayrıca karaciğer içerisinde siroz olur. Siroz kanama, sarılık ve karında su toplaması olarak bilinir. Bu durum vücut içerisinde zehirli atıkları barındırır ve kişiyi ölüme kadar götürebilir. Bu gibi durumlarda tek çare karaciğer naklidir.

Karaciğer nakli genel olarak beyin ölümü gerçekleşmiş kişilerden temin edilmektedir. Ancak hastanın yakın ailesinden de karaciğeri uyan biri ona bağış yapabilir. Canlı karaciğer vericisi olmak için kişilerin en az 18 yaşında olması ve en fazla 55 yaşında olması gerekmektedir. Kişilerin herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmaması gerekmektedir. Kronik ve hayati rahatsızlığı olan kişilerin karaciğeri alınmaz. Karaciğer nakli yapılacak olan kişilerin aralarında kan grubu uyumu olması gerekmektedir.