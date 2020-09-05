Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAile Haberleri Karan İsminin Anlamı Nedir? Karan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
05.09.2020 - 02:08 |

Karan İsminin Anlamı Nedir? Karan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Son yılların en dikkat çeken ve en güzel isimleri arasında Karan geliyor. Özellikle anlamı ile beraber erkek çocukları için verilebilecek özel isimler içerisinde yer almaktadır. Peki, Karan isminin anlamı nedir? Karan ne demek, ne anlama gelir? İşte cevaplar.

Karan İsminin Anlamı Nedir? Karan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
ABONE OL

Karan isminin kökeni Türkçedir. Oldukça eski ve köklü bir dönemden günümüze ulaşan Karan adı, yaygın şekilde kullanılan özel isimler içerisinde yer almaktadır. Anlamı itibariyle tek başına kullanılabilir ya da farklı isimlerle bir araya getirilebilir.

Karan Ne Demek?

Kökeni Türkçeden gelen Karan ismi son zamanlarda en çok sevilen erkek çocuk adları arasında yer almaktadır. Anlamına bakıldığında ise Türkçe karşılığı olarak üç farklı anlam yer almaktadır.

- Kahraman
- Yürekli
- Karanlık

Bu özel ve güzel anlamları ile beraber erkek çocuklar için verilebilecek en etkili isimler içerisinde yer almaktadır. Özellikle kökeni Türkçeden gelmesi ile beraber birçok ebeveynin ilgisini çeken isimler içerisinde yer alıyor. Genelde bu güzel isim tek başına kullanılmaktadır. Ancak isteğe bağlı olarak farklı isimlerle güzel bir uyum sağlamak mümkündür.

Eğer minik yavrunuz için güzel bir isim arıyorsanız Karan ismini değerlendirebilirsiniz. Hem okunuşu hem de telaffuzu ile beraber kulağa oldukça hoş gelen etkili isimler içerisinde geliyor.

Karan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

En çok merak edilen konular içerisinde Karan isminin Kur'an'da geçip geçmediği yer almaktadır. Karan ismi Kur'an'da geçmemektedir. Anlamı ve geçmiş tarihi ile beraber erkek çocukları için kullanılabilecek güzel isimler içerisinde bulunuyor. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'de yer almayan isimler içerisinde bulunmaktadır. Son dönemlerde ayrıca internet üzerinden çok sık araştırılan güzel isimler içerisinde bulunduğunu dile getirmek mümkün. Minik yavrunuza onun karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracak güzel bir isim olarak, Karan adını verebilirsiniz.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün çok hareket ve ziyaret, görüşme söz konusu olabilir. Duygusal açıdan ilgilenmeniz gereken konular var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sabah saatleri daha dengeli olsa da öğle sonrasında farklı durumlara uyum sağlamak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün arkadaşlıklar ve sosyal konularda pozitif ve sizi daha olumlu kılan fırsatlar bulabilirsiniz. Aşkta da daha olumlu bir hava söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün oldukça meşgul olabilirsiniz. Aynı zamanda eve yönelik işler de pek çok fikir değişikliğine neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün bolca hareket ve ziyaret dikkat çekiyor. Alacağınız haberlerle planlarınızı değiştirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içerisinde becerilerinizi daha iyi kullanabileceğiniz imkanlar var. Ancak bütçeniz üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay karşıt burcunuzda ilerlerken şahsi konulara ve ailevi işlere daha hassas yaklaşabilirsiniz. Mizacınız daha dalgalı ve değişken de olabilir.​Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Düşüncelerinizde daha olumlu kalmaya, aşırı alıngan olmamaya dikkat etmelisiniz. Kimi zaman hayal kırıklığı yaratabilecek durumlar gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde tamamlanması gereken işler olabilir. Ancak daha sonraki saatlerde sosyal açıdan daha hareketli olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yakın çevrenizle ve evle uğraşmak, evde daha çok vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ailevi konularda da değişiklikler gündeme gelebilir. Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni yerler görmek ve kendinizi geliştirmek için güzel nedenler var. Yolculuklar ve uzaklarla ilgili konular daha sık gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sabah saatlerinde ortaklaşa bir konu üzerinde hassas davranabilirsiniz. Gün içinde zihinsel açıdan daha fazla çift durum ortaya çıkabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluDikkat ! Mars geri gitmeye başlıyor
Dyt Mahir Tekgöz
Dyt Mahir TekgözDiyeti Fitness İle Destekleyin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginB12 VİTAMİNİ NEDİR ?
Melis Güvenç
Melis Güvenç'Yeteneğiniz yoksa size ancak bir proje sabrederler'
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDudak dolgusu nedir, nasıl yapılır?
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanLGBTİ çocuklar vardır!
Adil Yıldırım
Adil YıldırımSeni gerçekten seviyor mu?
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinCinsellikte altın kurallar
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören Ev yapımı yulaf sütü / 7.ay
Özge Yeşilören
Özge Yeşilören İlk peynir: Bebek loru, labnesi ve peynir altı suyu / 7.ay
En Çok İzlenen Videolar
Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?Prostat kanseri teşhisi nasıl konulur, prostat kanseri teşhisine füzyon biyopsi nedir?
Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Mesane kanserinin belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?Kronik prostatit belirtileri, teşhisi ve tedavisi nasıldır?
Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?Oksidatif Stres ve DNA hasarları sperm sağlığını tehdit eder mi?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mahur İsminin Anlamı Nedir? Mahur Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Mahur İsminin Anlamı Nedir? Mahur Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Orhan İsminin Anlamı Nedir? Orhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Orhan İsminin Anlamı Nedir? Orhan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Derya İsminin Anlamı Nedir? Derya Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Derya İsminin Anlamı Nedir? Derya Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Pera İsminin Anlamı Nedir? Pera Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Pera İsminin Anlamı Nedir? Pera Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıradaki Haber