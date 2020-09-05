Karan İsminin Anlamı Nedir? Karan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Karan isminin kökeni Türkçedir. Oldukça eski ve köklü bir dönemden günümüze ulaşan Karan adı, yaygın şekilde kullanılan özel isimler içerisinde yer almaktadır. Anlamı itibariyle tek başına kullanılabilir ya da farklı isimlerle bir araya getirilebilir.



Karan Ne Demek?



Kökeni Türkçeden gelen Karan ismi son zamanlarda en çok sevilen erkek çocuk adları arasında yer almaktadır. Anlamına bakıldığında ise Türkçe karşılığı olarak üç farklı anlam yer almaktadır.



- Kahraman

- Yürekli

- Karanlık



Bu özel ve güzel anlamları ile beraber erkek çocuklar için verilebilecek en etkili isimler içerisinde yer almaktadır. Özellikle kökeni Türkçeden gelmesi ile beraber birçok ebeveynin ilgisini çeken isimler içerisinde yer alıyor. Genelde bu güzel isim tek başına kullanılmaktadır. Ancak isteğe bağlı olarak farklı isimlerle güzel bir uyum sağlamak mümkündür.



Eğer minik yavrunuz için güzel bir isim arıyorsanız Karan ismini değerlendirebilirsiniz. Hem okunuşu hem de telaffuzu ile beraber kulağa oldukça hoş gelen etkili isimler içerisinde geliyor.



Karan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



En çok merak edilen konular içerisinde Karan isminin Kur'an'da geçip geçmediği yer almaktadır. Karan ismi Kur'an'da geçmemektedir. Anlamı ve geçmiş tarihi ile beraber erkek çocukları için kullanılabilecek güzel isimler içerisinde bulunuyor. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim'de yer almayan isimler içerisinde bulunmaktadır. Son dönemlerde ayrıca internet üzerinden çok sık araştırılan güzel isimler içerisinde bulunduğunu dile getirmek mümkün. Minik yavrunuza onun karakteristik özelliklerini ortaya çıkaracak güzel bir isim olarak, Karan adını verebilirsiniz.