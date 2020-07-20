Yaşam

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPüf Noktası Haberleri Karanfil Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
20.07.2020 - 21:09 |

Karanfil Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Bilimsel adı, Dianthus Caryophyllus olan karanfil çiçeği, karanfilgiller familyasına ait olan bir çiçektir. Beyaz, pembe, kırmızı gibi renkleri olmak üzere kesme çiçekçilik konusunda vazgeçilmezdir. Karanfil çiçeği sera altında yetişebilen bir çiçek olmasından ötürü her mevsim yetiştirilebilir. Seksenden fazla cinsi bulunan karanfil çiçeği, bünyesinde 2000'e kadar alt çeşit bulundurur. Peki, karanfil çiçeği anlamı, faydaları, özellikleri nelerdir? Çiçeğin bakımı nasıl yapılır? İşte, bilinmesi gerekenler.

Karanfil Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
ABONE OL

Karanfil çiçeği, hem görünümü hem de kokusu itibariyle bütün insanları çekebilen bir çiçek türüdür. Bununla beraber pek çok rengi bulunan karanfil türlerinin, senede iki defa çiçek açması, çiçeği özel kılmaktadır. Karanfil çiçeğinin kendine has anlamları ve özellikleri de bulunmaktadır.

Karanfil Çiçeğinin Anlamı

Karanfilin anlamları, renklerine göre farklılık göstermektedir. Temizlik ve saflığı temsil eden karanfil rengi beyazdır. Pembe renkli karanfiller, masumiyeti ve sevgiyi temsil eder. Duygusallığı da temsil eden pembe karanfil, duygusal kişilere gönderilebilir. Kırmızı karanfil ise aşkı ifade eder. Sevilen birine karşı verilen kırmızı karanfiller, aşkın en güzel halini temsil etmektedir.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Karanfil çiçeği, çok yıllık veya iki senelik bir şekilde yetiştirilebilir. Karanfil çiçeğinin türlerine göre görünümü de oldukça farklıdır. Genel olarak renkleri; mor, pembe, beyaz ve kırmızı şeklinde sıralanabilir. İnce saçaklı taç yaprakları ve zarif çiçekleriyle görünümü eşsizdir. Karanfil kokusu, oldukça yoğundur. Karanfil çiçekleri genel olarak ılıman havaları sever. Bununla beraber genelde Akdeniz havzasında yetişir. Karanfil çiçeklerinin boyu genel olarak 20 ile 40 santimetre arasında değişir. Fakat saksıda yetişen karanfil çiçeklerinin boyu yaklaşık olarak 10 santimetreyi bulur.

Karanfil çiçeğinin en önemli faydası, öksürük kesici olduğu söylenebilir. Balgamı söktüren karanfil çiçeği, çayının tüketilmesiyle öksürüğü keser. Bununla beraber karanfil çiçeğinden hazırlanan şuruplar, ateşi düşürmek adına kullanılmaktadır.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Karanfil çiçeği, yetiştirilmesi çok zor bir çiçek değildir. Açık ve ferah alanlarda yetiştirilmeye daha uygun olan bir çiçek olsa da evlerde de yetiştirilmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, günün en az 5 saatini güneş alarak geçirmesidir. Yeteri derecede güneş ışığı almayan karanfillerin büyümesi biraz yavaş olacaktır. Fakat bununla beraber sıcaklığın da çok olmaması gerekiyor. Yoksa zor bir şekilde çiçek açacaktır. Bu yüzden karanfil ekilecek ise gölge alabilecek bir yerde ekilmesi tavsiye edilmektedir. Saksıda bakılan karanfiller, yeterli güneşi aldıktan sonra gölgelik bir alana yerleştirilmelidir.

Karanfil çiçeğinin yetişeceği toprak her türden olabilir. Hemen hemen her türdeki toprakta bu çiçeği yetiştirmek mümkündür. Fakat sağlıklı karanfiller yetiştirmek isteniyorsa, toprağın asit seviyesi çok önemlidir. Asit oranında pH seviyesi 5.5'ten yüksek olmalı. Karanfil çiçeğinin toprağının humus oranı arttırılırsa daha verimli karanfiller elde edilecektir. Karanfil bakımında en önemli konu sulamadır. Karanfiller sulanırken nem oranı ve gereksinimi göz önünde bulundurulmalıdır ve ara ara yapraklarına su değdirilmelidir. Karanfil çiçeğinin gece- gündüz sıcaklığı aynı seviyede tutulursa, bu durum çiçekleri doğrudan etkileyecektir. Çiçek çeşidine göre bu sıcaklık oranı değişse de, genellikle yaz aylarında 18 ile 22 derece arasında, kış aylarında ise 10 ile 15 derece arasındaki sıcaklıklar karanfil çiçekleri için uygundur. Bu şekilde karanfil bakımı yapılmalıdır

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Ailevi konularda kendinizi çok daha iyi ifade edebilirsiniz. Yeni kararlar alıp, ilerleyebileceksiniz. Babanıza ait konular gündeme gelebilir. Öğle saatlerinde daha sezgisel olabilirsiniz. Karşılaştığınız olaylara karşı iç sesinizle yaklaşmalısınız. Akşam saatlerine doğru arkadaşlarınızla birlikte olmak size keyif verecektir. Yeni organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Hareketli bir gündesiniz. İş hayatınızda yazışma ve konuşmanın yoğun olduğu zamanlar var. Uğraştığınız işlere yön kazandırabilir, sağlam olması için uğraş verebilirsiniz. İlerleyen saatlerde hayallere kapılmanız olası. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde keyif aldığınız ortamlarda bulunmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi konularla ilgili dalgalanmalar gündeminizi etkileyebilir. Uğraştığınız konularda engelleri aşa bilirsiniz. Sorumluluklarınızın artması söz konusu olabilir. Öğlen saatlerinde kendinizi daha hayalperest hissedebilirsiniz. Karar almak için uygun zamanlar olmayabilir. Akşam saatleri için organizasyonlar yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Niyetinizi ortaya koyup yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenecek zaman yaratacaksınız. Öğle saatlerinde kendinizi çok daha sezgisel hissedebilirsiniz. Hayallere kapılıp işlerinizi aksatmamalısınız. Akşama doğru arkadaşlarınızla zaman geçirmek için planlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gündeminizi gizli kalmış olaylar etkisi altına alabilir. Psikolojinizi düzeltmek için iç sesinizi dinlemeniz gereken zamanlar olabilir. Yaşayacağınız olaylara karşı kabullenme içine girebilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili büyük bir çaba içerisinde olabilirsiniz. Akşama doğru keyif alacağınız ortamlarda olmayı tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gelecekle ilgili beklentileriniz doğrultusunda yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde yapacağınız organizasyonlara sevdiklerinizi de davet edebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili alacağınız desteklerle daha rahat ilerleyebileceksiniz. Öğleden saatlerinde uğraştığınız işlere daha sezgisel yaklaşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi etkileyebilir. Hedeflere ulaşmak için çaba sarf edeceğiniz bir gündesiniz. Uğraştığınız işlerde yönünüzü netleştirmek isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde kendinizi daha fazla akışa bırakmak isteyeceğini zamanlar olabilir. Akşama doğru arkadaşlarınızla sohbet etmek için buluşabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yeni ufuklara açılmak için heves içinde olduğunuz bir gündesiniz. Yabancılarla ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Ruhsal olarak etkilendiğiniz konuların üzerinde araştırma yapacağınız zamanlar var. İşlerinize yeniden yön vermek isteyebilirsiniz. Keyif aldığınız kişilerle akşam birlikte olmak isteyebilirsiniz. Birlikte organizasyonlar yapabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde işlerinizin ilerlemesi için çaba sarf edebilirsiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi etkileyebilir. Endişelendiğiniz konularla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Yenilenmek isteyeceğiniz zamanlar yaşayabilirsiniz. İlerleyen saatlerde dikkatiniz dağınık olabilir. Parasal açıdan yeni kararlar almamaya çalışın.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Açık düşmanlara karşı tedbirli olmanız gereken zamanlar var. Sabah saatlerinde uğraştığınız işlerde başarılı olmak için çaba sarf etmeniz gerekebilir. İlerleyen zamanlarda olaylara daha sezgisel yaklaşabilirsiniz. Akşama doğru ise arkadaşlarınızla sohbet edeceğiniz yerlere gitmeyi tercih edebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma hayatınızdaki karşılaştığınız engeller gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde yönünüzü belirlemek isteyebilirsiniz. Öğlene doğru hayallere kapılacağınız zamanlar olabilir. Dikkatinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. İşlerinizi aksatmamaya özen göstermelisiniz. İlerleyen saatlerde zevk aldığınız işlerle uğraşmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Aşk ve yaratıcılık konusunda bugün sezgilerinizi kullanabileceksiniz. Sabah saatlerinde işlerinizi netleştirmek için planlama yapmak isteyebilirsiniz. Gün içinde güzel şeyler için harcama yapabilirsiniz. Abartıya kaçmamaya özen göstermelisiniz. Akşam saatlerinde sevgilinizle keyifli zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Melis Güvenç
    Melis Güvençİçimdeki savaşçıyı keşfettim
    Nilüfer Pazvantoğlu
    Nilüfer PazvantoğluOzon Hakkında Her Şey
    Eda Özdemir
    Eda ÖzdemirCilt temizleme araçları denemeye değer mi?
    Güney Güneyan
    Güney GüneyanNefretin Rasyonalizasyonu
    Sibel Yücesan
    Sibel YücesanDenge için sabah rutinleri
    Ekin Eylem Ulaş
    Ekin Eylem UlaşPalm yağı, hindistan cevizi yağı, hurma yağı
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanYarına güvenmek
    Özlem Özdemir Taş
    Özlem Özdemir TaşYaz bahçesi nasıl olmalı?
    Dr. Sinan Akkurt
    Dr. Sinan AkkurtAstım türleri nelerdir?
    Oğuz Kara
    Oğuz KaraDepozitoda yeni dönem
    En Çok İzlenen Videolar
    Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?
    Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!Burçlar değişiyor mu? ‘13 Burç’ diye bir şey var mı? Dr. Astrolog Şenay Devi açıkladı!
    Nuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne KonuştukNuray Sayarı: İlişkilerde burç uyumuna dikkat edin! | Eda ile Ne Konuştuk
    İlişki ve uyum analiziniz burada!İlişki ve uyum analiziniz burada!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yumurta alırken rengine değil, buna bakın! Üzerinde...

    Yumurta alırken rengine değil, buna bakın! Üzerinde...

    Bebeğe sarımsak kaçıncı ayda verilir? - Bebekler hangi sebze ve meyveleri yiyebilir?

    Bebeğe sarımsak kaçıncı ayda verilir? - Bebekler hangi sebze ve meyveleri yiyebilir?

    Kaç çeşit corona virüs antikor testi var? Profesör açıkladı!

    Kaç çeşit corona virüs antikor testi var? Profesör açıkladı!

    Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı

    Kastamonu pastırması coğrafi işaret aldı

    Sıradaki Haber