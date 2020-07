Karanfil Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Karanfil çiçeği, hem görünümü hem de kokusu itibariyle bütün insanları çekebilen bir çiçek türüdür. Bununla beraber pek çok rengi bulunan karanfil türlerinin, senede iki defa çiçek açması, çiçeği özel kılmaktadır. Karanfil çiçeğinin kendine has anlamları ve özellikleri de bulunmaktadır.



Karanfil Çiçeğinin Anlamı



Karanfilin anlamları, renklerine göre farklılık göstermektedir. Temizlik ve saflığı temsil eden karanfil rengi beyazdır. Pembe renkli karanfiller, masumiyeti ve sevgiyi temsil eder. Duygusallığı da temsil eden pembe karanfil, duygusal kişilere gönderilebilir. Kırmızı karanfil ise aşkı ifade eder. Sevilen birine karşı verilen kırmızı karanfiller, aşkın en güzel halini temsil etmektedir.



Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



Karanfil çiçeği, çok yıllık veya iki senelik bir şekilde yetiştirilebilir. Karanfil çiçeğinin türlerine göre görünümü de oldukça farklıdır. Genel olarak renkleri; mor, pembe, beyaz ve kırmızı şeklinde sıralanabilir. İnce saçaklı taç yaprakları ve zarif çiçekleriyle görünümü eşsizdir. Karanfil kokusu, oldukça yoğundur. Karanfil çiçekleri genel olarak ılıman havaları sever. Bununla beraber genelde Akdeniz havzasında yetişir. Karanfil çiçeklerinin boyu genel olarak 20 ile 40 santimetre arasında değişir. Fakat saksıda yetişen karanfil çiçeklerinin boyu yaklaşık olarak 10 santimetreyi bulur.



Karanfil çiçeğinin en önemli faydası, öksürük kesici olduğu söylenebilir. Balgamı söktüren karanfil çiçeği, çayının tüketilmesiyle öksürüğü keser. Bununla beraber karanfil çiçeğinden hazırlanan şuruplar, ateşi düşürmek adına kullanılmaktadır.



Bakımı Nasıl Yapılır?



Karanfil çiçeği, yetiştirilmesi çok zor bir çiçek değildir. Açık ve ferah alanlarda yetiştirilmeye daha uygun olan bir çiçek olsa da evlerde de yetiştirilmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli husus, günün en az 5 saatini güneş alarak geçirmesidir. Yeteri derecede güneş ışığı almayan karanfillerin büyümesi biraz yavaş olacaktır. Fakat bununla beraber sıcaklığın da çok olmaması gerekiyor. Yoksa zor bir şekilde çiçek açacaktır. Bu yüzden karanfil ekilecek ise gölge alabilecek bir yerde ekilmesi tavsiye edilmektedir. Saksıda bakılan karanfiller, yeterli güneşi aldıktan sonra gölgelik bir alana yerleştirilmelidir.



Karanfil çiçeğinin yetişeceği toprak her türden olabilir. Hemen hemen her türdeki toprakta bu çiçeği yetiştirmek mümkündür. Fakat sağlıklı karanfiller yetiştirmek isteniyorsa, toprağın asit seviyesi çok önemlidir. Asit oranında pH seviyesi 5.5'ten yüksek olmalı. Karanfil çiçeğinin toprağının humus oranı arttırılırsa daha verimli karanfiller elde edilecektir. Karanfil bakımında en önemli konu sulamadır. Karanfiller sulanırken nem oranı ve gereksinimi göz önünde bulundurulmalıdır ve ara ara yapraklarına su değdirilmelidir. Karanfil çiçeğinin gece- gündüz sıcaklığı aynı seviyede tutulursa, bu durum çiçekleri doğrudan etkileyecektir. Çiçek çeşidine göre bu sıcaklık oranı değişse de, genellikle yaz aylarında 18 ile 22 derece arasında, kış aylarında ise 10 ile 15 derece arasındaki sıcaklıklar karanfil çiçekleri için uygundur. Bu şekilde karanfil bakımı yapılmalıdır