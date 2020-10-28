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28.10.2020 - 12:19 |

Karbonat nedir, ne işe yarar? Karbonat faydaları neler, neye iyi gelir?

Karbonat, kimyada karbonik asitin bir tuzudur. Karbonat iyonu CO32- varlığında nitelendirilir. Aynı zamanda ismi karbonik asitin esteri manasına da gelebilir.Jeoloji ve mineralojide karbonat terimi hem karbonat minerallerine, hem de karbonat taşlarına tekabül eder ve her ikisi de CO32- şeklinde ifade edilir. Peki karbonat ne işe yarar, faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Karbonat nedir, ne işe yarar? Karbonat faydaları neler, neye iyi gelir?
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Karbonat iyonu, en basit şekliyle oksokarbon anyonudur. Bir karbon atomunu çevreleyen üç oksijenden oluşur. Karbonik asitin konjuge bazı olan bikarbonat iyonunun konjuge bazıdır.

Karbonat iyonunun Lewis yapısı negativ oksijen atomunlarından doğan iki uzun tek bağa ve nötral oksijen atomundan doğan bir kısa çift bağa sahiptir.

KARBONAT NE İŞE YARAR, FAYDALARI NELER?

Paraben ve alüminyum içerikli deodorantların kullanımından kaçınmak istiyorsanız; bu sağlığa zararlı maddelerin yerine suyla karıştırılmış karbonat kullanabilirsiniz. Böyle doğal ve kullanışlı bir deodorantı evde kolayca yapabilirsiniz.

Böcek ısırması gibi durumlarda karbonatlı su ile yapacağınız uygulama sayesinde kaşıntı ve ağrı azalır, ciltteki toksinler nötrlenir.

Mide asiditesinin düzenlenmesini sağlayarak mide yanması, hazımsızık, ülser ağrısı gibi problemlerin tedavisinde kullanılır. Yarım çay kaşığı karbonatı yarım bardak suya ekleyerek her 2 saatte 1 tüketebilirsiniz.

Böbrek sağlığına iyi gelir.

Üriner sistem hastalılarının tedavisinde kullanılır.

Kas ağrılarını azaltır.

Kanser hastalarında kemoterapinin yan etkilerini azaltır.

Ayak terlemesi ve cilt dökülmelerine iyi gelir. Her gün kullanmanızda bir sakınca yoktur.

Kiri uzaklaştırarak kokulara nötralize eder. El temizliğinde kullanılabilir.

Cam kırığı ve yaraların tedavisinde kullanabilirsiniz.

Güneş yanığı durumunda ılık banyo suyuna ½ fincan karbonat ekleyerek vücudunuzun rahatlamasını sağlayabilirsiniz.

Sporcular tarafından tüketilen karbonat kapsülleri spor performansını artırır.

Nötralize etme ve antibakteriyel özelliği sayesinde diş macunu olarak kullanılabilir.

Çileği ezerek ½ çay kaşığı karbonatla karıştırın ve bu karışımı dişlerinize sürdükten sonra 5 dakika bekleyin. Ardından dişlerinizin fırçalayın ve durulayın.
Böylece dişlerinziin beyazladığını göreceksiniz. Bu işlemi haftada 1'den fazla uygulamayın.

Dişlerin tam anlamıyla temizlenmesi, lekelerin giderilmesi ve koku oluşmaması için gargara yapmak önemlidir. Karbonat gargara yöntemiyle karbonat ve su karışımı yaparak ağız sağlığı konusunda iyi bir adım atabilirsiniz. Düzenli kullanım sonucunda lekelerin azaldığı ve karbonat diş beyazlatma etkisi gözlemlenir.

Karbonat ve limon suyu karışımı koltuk altına sürüldüğü zaman kararma görüntüsü sorunu çözülür. Koltuk altının daha iyi kokması da böylelikle sağlanır.
Ağızda ve boğazda enfeksiyon oluşması durumunda tedavi amaçlı olarak karbonattan yardım alınabilir.

Cilt bakımı için son derece faydalı bir maddedir. Maske yapılarak cilt üzerine sürüldüğünde ölü derinin gittiği ve cildin parlaklık kazandığı görülür.
Saç üzerinde karbonat kullanımı sonucunda saç derisinin temizlendiği ve rahatladığı hissedilir.

Ev temizliği için karbonat son derece iyi bir seçenektir. Evin her noktasının temizliği amacıyla rahatlıkla değerlendirilir.

Karbonat ile saç açma işlemi de kısa sürede yapılır. Kolaylıkla bulacağınız birkaç malzemeyi ekleyerek ya da banyoda saçınıza karbonat sürerek bu işlemi gerçekleştirmek mümkün olur.

Karbonat kepek sorunu için de ideal bir çözüm sunar. Şampuanla yıkadığınız saçlara karbonat eşliğinde masaj yapınca ve durulama suyuna elma sirkesi ekleyince saçlar en iyi şekilde temizlenir.

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