Kardiyoloji nedir, neye bakar? Kalp Damar Cerrahisi bölümü doktoru (kardiyolog) hangi hastalıklara bakıyor?

Kalp yetmezliği, kalp kapak hastalıkları, nefes darlığı, göğüs ağrıları ve kalp ritim bozuklukları gibi problemlere çözüm arayan kardiyoloji hakkında tüm merak ettiklerinizi sizin için araştırdık. Kardiyoloji nedir, neye bakar? Kalp Damar Cerrahisi bölümü doktoru (kardiyolog) hangi hastalıklara bakar?

Kardiyoloji nedir, neye bakar?

Dolaşım sistemi ve kalp ile ilgili çeşitli problemleri inceleyen kardiyoloji bölümü, bu alandaki problemlerin tanı ve tedavisiyle ilgilenmektedir. Ancak çok kapsamlı bir terim olduğundan öncelikle kardiyoloji ne demek, bunu incelemek gerekir. Peki, kardiyoloji nedir, neye bakar?

Kardiyoloji ne demek?

Kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıkları inceleyen bilim dalına kardiyoloji adı verilir. Daha önce iç hastalıkları (dâhiliye) bölümünün bir alt dalı olan kardiyoloji günümüzde ayrı bir anabilim dalıdır. Tıp eğitimi alan bir doktor uzmanlığını kardiyoloji dalında yaparak kardiyolog unvanını alır. Çabuk yorulma, siyanoz, çarpıntı, bayılma, gece idrara çıkma, ödem, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi belirtilere sahip olan kişiler kardiyoloji bölümünde tedavi edilir.

Kalp Damar Cerrahisi bölümü doktoru (kardiyolog) hangi hastalıklara bakar?

Birçok insan hastalandığında, doktora gitmek için öncesinde hastalığının hangi bölümün baktığını araştırır. Kardiyoloji de bunların arasında yer alıyor. Peki, kardiyolog nedir? Hangi hastalıklara bakar? İşte Kalp Damar Cerrahisi bölümünü hangi hastalıklara bakar sorusunun yanıtı...

Kardiyolog nedir?

Kardiyoloji alanında uzmanlaşan doktorlara kısaca kardiyolog denilmektedir. Kardiyologlar sıklıkla kalp cerrahları ile karşılaştırılırlar fakat kardiyologlarının kalp cerrahlarından en önemli farkı ameliyat yapmazlar. Kardiyologlar kısaca kalp sağlığı ve damarlar üzerinde yoğunlaşırken kalp cerrahı daha çok el becerisi isteyen bir alandır.

Kardiyologların görevleri:

-Kalp rahatsızlığı bulunan hastalara, hastalığın tedavisi için en uygun tedavi yöntemlerini başarılı bir şekilde uygulamak,

-Kardiyologlar, kalp hastası olanların ameliyattan sonra gerekli olan ve düzenli olarak ilgilenilmesi gereken sistemli takiplerini gerçekleştirirler,

-Aynı zamanda kardiyologlar, kalp cerrahları ile sürekli bir doğrudan iletişim kurmak zorundadırlar.

Kardiyoloji hangi hastalıklara bakar?

Kardiyoloji genel olarak kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili tüm hastalıklarla ilgilenir bunlardan bir bölümü aşağıda listelenmiştir.

- Hipertansiyon

- Aterosklerotik koroner arter hastalığı

- Akut koroner sendromu

- Anjina pektoris

- İskemik kalp hastalıkları

- Kalp krızi ve kalp yetmezliği

- Aort yetmezliği

- Aort darlığı

- Trisküspit stenozu

- Mitral kapak yetmezliği

- Mitral kapak darlığı-

- Miyokart infarktüsü

- Endokart hastalıkları

- Pulmoner yetmezlik

- Kardiyomiyopati

- Pulmoner stenoz

- Perikardiyal efüzyon

- Şah damarı (karotis) hastalığı

- Perikard tamponadı

- Kardiyak tümörler

- Primer tümörler

- Periferik arter hastalıkları

- Kardiyak arrest

- Wolf Parkinson White Sendromu

- Kardiyak aritmiler

- Atriyal miksoma

- Akut miyokardit