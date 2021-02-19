Karınca Isırığı Tehlikeli Midir? Karınca Isırması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Vücudun karınca ısırığına karşı vereceği reaksiyon kişiden kişiye farklılık gösterir. Bazı kişilerde sadece kızarıklık ve kaşınma belirtileri gözlemlenir. Böcek alerjisi olanlarda ise çok daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.



Karınca Isırığı Tehlikeli midir?



Karıncalar yapıları gereği her coğrafyaya ve iklim şartına uyum sağlayabilir. Bu zamana kadar birçok karınca türü mutasyona uğrayarak türünü devam etmiştir.



Bu karıncalardan biri ülkemizde de sıklıkla görülen ateş karıncalarıdır. Normalde tehlikeli ve saldırgan bir böcek olmayan ateş karıncaları, yuvası bozulduğunda ısırabilir. Bu nedenle özellikle piknik ve kamp alanlarında karınca ısırması durumları çok daha fazla görülür.



Yapılan araştırmalara göre böcek ısırıklarının %95'i tehlikeli değildir. Zar kanatlılar familyasında yer alan ve birçok türü bulunan karıncaların ısırığı da tehlikeli değildir. Genellikle ortaya çıkan belirtiler buz ve sirkeli su ile ortadan kaybolur. En yaygın görülen belirtiler, ısırılan yerin kızarması ve şişmesidir.



Isırılan yer sürekli kaşınırsa mikrop kapma riski vardır. Bazı kişilerin ciltleri hassas olduğu için ısırılan yer kabul tutabilir. Böyle durumlarda kabuk kaldırılmamalı ve yarayla oynanmamalıdır.



Karınca ısırıkları sadece böceklere karşı alerjisi olan kişilerde tehlikeli olabilir. Böyle durumlarda görülen semptomlar da farklılık gösterir. Mide bulantısı, yüksek ateş, kusma, halsizlik gibi belirtilerden biri görülürse mutlaka hastaneye gidilmelidir.



Sadece Amazon ormanlarında yaşayan ve dev karınca adıyla da bilinen mermi karıncasının ısırığı da tehlikelidir.



Karınca Isırması Durumunda Ne Yapılmalıdır?



Karıncaların ısırığı kaşıntıya neden olur. Isırılan yer kaşındıkça deri zarar görür. Sürekli karşın ihtiyacı 2 -3 gün boyunca sürebilir. Bunun önüne geçmek için diş macunu ve karbonat kullanılabilir. Her ikisinin içinde de antibakteriyel özelliklere sahip etkin maddeler bulunur. Bu maddeler kısa bir süre içerisinde kızarıklığın kaybolmasını ve kaşıntı ihtiyacının geçmesini sağlar.



Sirkeli su ve buz da etkili yöntemlerden biridir. Sirke mikrobu öldürür ve enfeksiyon riskini büyük oranda azaltır. Isırılan yere 4-5 dakika boyunca buz tutmak ise kaşınmayı önler.



Eczanelerde satılan kalamin losyonu da karınca ısırıklarının belirtilerini ortadan kaldırmada etkilidir. Bu solüsyon reçetesiz olarak temin edilebilir.