Kasımpatı Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Bahçede ya da saksıda kasımpatı çiçeği kolay şekilde yetiştirebilmektedir. Genel olarak ekim veya kasım aylarında çiçek açan bir yapısı olduğundan dolayı, kasımpatı ismini aldığını söylemek gerekir. Diğer bir adı ile Krizantem ismi üzerinden de biliniyor. Muhteşem rengi ve özel kokusu ile beraber birçok ayrıcalığı eşliğinde, çok sevilen çiçek türleri içerisinde yer almaktadır.



Kasımpatı Çiçeği: Anlamı, Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



En özel ve beğeni toplayan çiçek türleri arasında kasımpatı geliyor. Çevreye kısa süre içerisinde geniş bir ferah koku yayması sebebiyle insanı zinde tutan ve rahatlatan çiçeklerden biridir. Aynı zamanda farklı renklere bağlı olarak değişik anlamlara sahip olduğunu dile getirmek mümkün. Örneğin beyaz kasımpatı bolluğu ve masumiyeti temsil etmektedir. Pembe kasımpatı ise şefkat ve sevgiyi temsil eder. Sarı kasımpatı sıcaklık ve sevginin temsilidir. Son olarak mor kasımpatının ise asaleti simgelediğini söylemek mümkündür. Bu doğrultuda beyaz, pembe, sarı ve mor renkleri üzerinden geniş bir yelpazede seçim şansı sunmaktadır.



Kasımpatı dünya çapında 30 farklı türe sahip olan çiçeklerden biridir. Genel olarak sonbaharda açar ve boyları ise yarım metre ile beraber 1 metre arasında değişkenlik gösterir. Bazılarının ise boyları en fazla 40 santimetreye kadar uzar. Görsel olarak ise oldukça hoş bir yapıya sahiptir ve değişik özellikleri bulunur. Küçüklü büyüklü papatya görünümüne sahiptir. İri katmerli bir yapısı bulunur ve düğme şekillidir. Aynı zamanda irili ufaklı katmerli olan yapıları da yer alır.



Kasımpatı Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?



Kasımpatı çiçeği bütün 1 yıl boyunca yetiştirilebilen özel çiçeklerden biridir. Bu sebepten dolayı hem yaz hem de kış aylarına özel olarak ayrı ayrı bakımını ele almak gerekir.



Kasımpatı kış aylarında bakımı: Kasımpatı - 30 dereceye kadar dayanıklı kalabilen güçlü çiçekler arasındadır. Bu sebepten dolayı yüksek oranda soğukluğa sahip şehirlerde yetiştirilebilir. Ancak kış aylarına uygun olarak özel bakım yapılması önemlidir. Özellikle -15 dereceden soğuk olan bölgelerde gübre, toprak ve saman karışımı eşliğinde dayanıklılığı artırılabilir. Ayrıca bütün dalları kış sezonu bittiği zaman kökünden kesilmesi oldukça yararlı bir etki sağlar.



Kasımpatı yaz aylarında bakımı: Kış aylarında olduğu gibi yaz ayları geldiği zaman da kasımpatı çiçeğinin özel bakım yapılması önemlidir. Bu doğrultuda İlkbahar aylarında kasımpatı çiçeğinizi sökmeniz gerekir. Özellikle eğer sık ve fazla filizlenme söz konusuysa ikili ya da üçlü şekilde grupları ayırmanız yararlı olacaktır. Düzgün aralıklar eşliğinde toprak zengin bir gübreleme yapılması suretiyle dikkatlice dikilmesi gerekir.



Bu doğrultuda her çiçek arasında 30 cm mesafe bırakılması önemlidir. Daha sonra temmuz ayına kadar belirli aralıklarla seyrek biçimde sulama yapmanız iyi olur. Eğer mayıs sonu budama yaparsanız çiçekleri ve dalları çok daha gür şekilde ortaya çıkacaktır. Potasyum bakımından zengin minerale sahip gübreyi haziran ayında eklemeniz, çiçeğinizin çok daha güçlü hale gelmesine fırsat verir.