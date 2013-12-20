Kaşıntı deyip geçmeyin!

İngiltere'de yaşanan bir olay hamilelikte görülen kaşıntıların önemini gözler önüne seriyor.



Hamileliğinin 36. haftasında olan Magdalen Rees, karın bölgesinde yoğun kaşıntı şikayetiyle doktora başvurdu. Derisinin altının kaşındığını hisseden Rees'e doktorlar nemlendirici kullanmasını önerdi. Kaşıntının derinin gerilmesinden kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak kaşıntı sorunu çözülemedi.



Suyu gelen Rees hastaneye gittiğinde ölüm doğum gerçekleştirdi. Psikolojisi bozulan çiftin 11 ay sonra sağlıklı bir kız bebeği dünyaya geldi. Aradan 3 yıl geçtikten sonra tekrar hamile kalan Magdalen kaşıntıların geri geldiğini fark etti.



Doktora giden İngiliz kadına bu kez ayrıntılı bir check-up önerildi. İncelemelerde kaşıntının sebebinin karaciğer rahatsızlığından kaynaklandığı görüldü.



Hastalığın sebebi olarak hormonlar gösteriliyor. Hamilelikte seviyesi yükselen hormonlar, karaciğerin bazı kimyasalları iletmesini önlüyor. Bu kimyasallar kanda birikiyor ve sinir hücrelerini tetikleyerek kaşıntıya neden oluyor. Zehirli maddelerin birikmesi özellikle bebeğin kalbini hedef alıyor. Uzmanlar ICP olarak bilinen gebelikte intrahepatik kolestaz sorununun mümkün olduğu kadar erken çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde sorunlu bebeklerden ölü doğuma veya annede sorunlara kadar pek çok istenmeyen durum söz konusu olabiliyor.



Bilim adamları ICP'nin her 3 ölü doğumdan birinin sebebi olduğunu düşünüyor. ICP'nin oluşma sebebi ise kesin olarak bilinmiyor.