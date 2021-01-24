Katarakt belirtileri nelerdir? Katarakt nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır?

Katarak her yaş gurubu bireyin başına gelen yaygın görme sorunlarından birisidir. Eğer ameliyat yapılmaz ise katarakt büyüyerek daha zararlı boyutlara dönüşebilir.

Katarakt nedir?

Yaşın ilerlemesi ile birlikte katarakt meydana geldiği sıkça görülmektedir. Eğer yaşın ilerlemesi ile katarakt büyüyor ise adı senil olmaktadır. Kataraktın büyümesi oldukça tehlikelidir. Halk arasında göz bebeği olarak bilinen göz karasına ulaşması durumunda körlük oluşabilir.

Gözün saydamlığını kaybetmesi ile görülür ve daha çok göz üzerinde kırmızı bir leke şeklinde bulunur. Özellikle merceğin bulanıklaşması üzerinde son derece etkilidir.

Katarakt belirtileri nelerdir?

Yaşın ilerlemesi ile birlikte ortaya çıkmasında dolayı da belirtileri spesifiktir. Göz merceğinin bulanıklaşması ile birlikte artışlar meydana gelmektedir. İlk görülen belirtileri arasında uzağı net olarak göremem durumu mevcuttur.

Devamında ışıktan rahatsız olunması ile birlikte sürekli göz kamaştırma halleri vardır. Özellikle katarak hastalarında güneşli günlerde zor görme olayları gerçekleşir. Renklerin algılanması ve soluk olarak gözlemlenmesi mümkündür.

Gözlük numaralarının sık değişmesi olayları da katraktın belirtisidir. Katraktın genellikle göz üzerinde oldukça net bir şekilde leke olarak görülmesi mümkündür. Gündüz görüşlerinde belirgin azalmalar olduğu gibi gece görüşlerin de de azalmalar oldukça fazladır.

Katarakt nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır?

Uzman hekim tarafından vakadan alınan hastalık hikâyesi ile birlikte bir dizi test yapılır. Bu testler daha çok okuma ve gözlemleme şeklinde olmaktadır. Kataraktın belirlenmesinin ardından eğer küçük veya orta düzeyde ise gözlük yazılabilir. Fakat katarakt oldukça büyük ve onarılması güç gibi görülüyor ise ameliyat yapılması mümkündür.

Ameliyatı yapan göz doktoru oldukça dikkatli olması gerekir. Çünkü aksi takdir de gözden katarakt lekesinin tamamı alınamayabilir. Ve bu durumda ilerleyen anlarda tekrardan katarakt ameliyatına neden olabilir. Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte katarakt ameliyatları oldukça hızlı ve kesin olarak çözülmektedir.

Göz çevresine sınırlı uyuşturma işlemi sayesinde bireyler acı hissetmeden ameliyat olabilir. Bireyin ameliyat esnasında bilincinin açık olup olmaması hasta ve doktor ilişkisi ile belirlenir. Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken doktor tavsiyesine eksiksiz uyulmasıdır. Genellikle ameliyat sonrasında 3 veya 4 hafta göz damları kullanılır.