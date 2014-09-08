Kate Middleton yeniden hamile

İngiliz kraliyet ailesinde bir kez daha bebek heyecanı yaşanıyor. Buckhingham Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Prens William ile evli olan Cambridge Düşesi Kate Middleton'un 2’inci çocuğuna hamile olduğu belirtildi.



Çiftin ilk çocukları George, geçen yılın Temmuz ayında dünyaya gelmiş, İngiliz ve dünya medyasında uzun süre yer almıştı.



Buckhingham Sarayı’ndan yapılan açıklamanın ardından çifti kutlayan ilk kişilerden biri İngiltere Başbakanı David Cameroon oldu. Cameroon, yaptığı açıklamada “Prens ve Düşesi tebrik ediyorum. Bu haber beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.



İkinci defa baba olmaya hazırlanan Prens William, babasının ardından İngiliz kraliyet tahtının ikinci sıradaki varisi konumunda bulunuyor. 2015 yılında doğacak olan bebek, İngiliz kraliyet tahtında 4’ünci sıraya sahip olacak.