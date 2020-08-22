Kaza yaratabilecek olasılıklara dikkat!
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!
Haftanın ilk yarısında daha çalışkan ve kararlı olmak gerekiyor. 24’ünde Mars Satürn ile kare yaparken özellikle işle ilgili konularda ve hedeflerimizde bazı engeller ya da zorlanmalar yaşayabiliriz. Kurallar ve yöneticiler nedeni ile daha planlı ve sabırlı olmaya bakmalıyız. Kimi zaman kaza yaratabilecek olasılıklara da dikkat etmek gerekebilir. 25’inde enerjimizi daha pozitif ve yeni düşüncelere şekilde kullanabiliriz. Aynı anda birden fazla işi bir arada götürmemiz mümkün. Benzer şekilde 29’u civarında düşüncelerimizde daha pratik ve uygulayıcı olmak elimizde. Fırsatları seyretmeyelim, eyleme de geçelim.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
23 Ağustos Pazar
Günün ilk yarısında ilişkilerimizde bazı gerginlikler, tartışmalar yaşayabiliriz. Sakin olalım.
24 Ağustos Pazartesi
Planlarımız ani durumlarla değişebilir. Parasal işlere dikkat edelim.
25 Ağustos Salı
Duygusal açıdan bizi test eden, zorlayan durumlar var. Daha sakin düşünelim.
26 Ağustos Çarşamba
Son derece hareketli ve aynı anda birden fazla işle uğraşabileceğimiz bir gündeyiz.
27 Ağustos Perşembe
Düşünce ve duygularımızda abartılı davranmak yüzünden gereksiz tartışmalara girmemeliyiz.
28 Ağustos Cuma
Daha pratik ve planlı düşünebiliriz. Işıkların uyumu iş hayatında daha verimli olabileceğimizi açıklıyor.
29 Ağustos Cumartesi
Bugün ilişkilerimizde hassasiyet ve bizi kimi zaman baskılayan duygusal durumlar gündeme gelebilir.