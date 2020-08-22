Kaza yaratabilecek olasılıklara dikkat!

Haftanın ilk yarısında daha çalışkan ve kararlı olmak gerekiyor. 24’ünde Mars Satürn ile kare yaparken özellikle işle ilgili konularda ve hedeflerimizde bazı engeller ya da zorlanmalar yaşayabiliriz. Kurallar ve yöneticiler nedeni ile daha planlı ve sabırlı olmaya bakmalıyız. Kimi zaman kaza yaratabilecek olasılıklara da dikkat etmek gerekebilir. 25’inde enerjimizi daha pozitif ve yeni düşüncelere şekilde kullanabiliriz. Aynı anda birden fazla işi bir arada götürmemiz mümkün. Benzer şekilde 29’u civarında düşüncelerimizde daha pratik ve uygulayıcı olmak elimizde. Fırsatları seyretmeyelim, eyleme de geçelim.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?