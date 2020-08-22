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HaberlerAstroloji Haberleri Kaza yaratabilecek olasılıklara dikkat!
22.08.2020 - 00:00 |

Kaza yaratabilecek olasılıklara dikkat!

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!

Kaza yaratabilecek olasılıklara dikkat!
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Haftanın ilk yarısında daha çalışkan ve kararlı olmak gerekiyor. 24’ünde Mars Satürn ile kare yaparken özellikle işle ilgili konularda ve hedeflerimizde bazı engeller ya da zorlanmalar yaşayabiliriz. Kurallar ve yöneticiler nedeni ile daha planlı ve sabırlı olmaya bakmalıyız. Kimi zaman kaza yaratabilecek olasılıklara da dikkat etmek gerekebilir. 25’inde enerjimizi daha pozitif ve yeni düşüncelere şekilde kullanabiliriz. Aynı anda birden fazla işi bir arada götürmemiz mümkün. Benzer şekilde 29’u civarında düşüncelerimizde daha pratik ve uygulayıcı olmak elimizde. Fırsatları seyretmeyelim, eyleme de geçelim.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

23 Ağustos Pazar

Günün ilk yarısında ilişkilerimizde bazı gerginlikler, tartışmalar yaşayabiliriz. Sakin olalım.

24 Ağustos Pazartesi

Planlarımız ani durumlarla değişebilir. Parasal işlere dikkat edelim.

25 Ağustos Salı

Duygusal açıdan bizi test eden, zorlayan durumlar var. Daha sakin düşünelim.

26 Ağustos Çarşamba

Son derece hareketli ve aynı anda birden fazla işle uğraşabileceğimiz bir gündeyiz.

27 Ağustos Perşembe

Düşünce ve duygularımızda abartılı davranmak yüzünden gereksiz tartışmalara girmemeliyiz.

28 Ağustos Cuma

Daha pratik ve planlı düşünebiliriz. Işıkların uyumu iş hayatında daha verimli olabileceğimizi açıklıyor.

29 Ağustos Cumartesi

Bugün ilişkilerimizde hassasiyet ve bizi kimi zaman baskılayan duygusal durumlar gündeme gelebilir.

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Bugün

Ay bugün karşıt burcunuzda ilerlerken ilişkilerden çok şey öğrenebilirsiniz. Karşılıklı konularda biraz daha sabırlı olmaya bakmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde tamamlanması gereken işler, uğraşlar gündeme gelebilir. Sosyal konularda daha açık ve esnek olmaya bakın, ilişkiler hassas olabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinize daha çok zaman ayırabilir ve hayatın yaratıcı yönlerine zaman ayırabilirsiniz. Sevdiklerinizle birlikte olmak keyifli olabilir, harcamalar artabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün kendinizi evde ve ailevi konularda daha girişken hissedebilirsiniz. Eve yönelik işlerle ilgilenmek açısından oldukça aktif bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün görüşmeler, ziyaretler ve zihinsel faaliyetler açısından oldukça faydalı sonuçlar var. Duygularınızı daha iyi anlatabilir, paylaşım içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Maddi konularda daha girişken olabileceğiniz bir gündesiniz. Özellikle eşinizle ya da ortaklı konular içinde bir karar almak gerekebilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi duygusal açıdan daha hassas ama girişken kılıyor. Ailevi açıdan da önemli konular da gündeme gelebilir.Devamını Oku

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Bugün

Psikolojik açıdan etkilere açık olabileceğiniz bir gündesiniz. Kimi zaman şanssızlıklar gündeme gelebilir. Riskli işlere girmemelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gelecek yönünde daha hevesli davranabilirsiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal konular açısından daha hareketli bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün mesleki açıdan sizi sorumlu kılan ya da öne çıkarabilecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerinizde hakkaniyet aramalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Düşüncelerinizi daha çok paylaşabileceğiniz ve başkalarından daha çok şey öğrenebileceğiniz günlerdesiniz. Eğitsel açıdan yapabileceğiniz çok şey var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün gereksiz endişelere ya da sizi duygusal açıdan yorabilecek konulara dikkat etmelisiniz. Kimi zaman karar vermekte zorlanabilir, aşırı hassasiyet içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

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