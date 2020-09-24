Kazalara açık bir gün

Bugün ne yapılabilir? Pek kolay bir gün olmayabilir. Oğlak burcundaki Ay duygusal açıdan rahat olmadığımız, şikayetçi olabileceğimiz durumlara işaret ediyor. Böyle zamanlarda daha dikkatli ve sorumlu davranmamız gerekebilir. Merkür-Mars karşıtlığı nedeni ile sözlerimiz nedeni ile çatışmalar, tartışmalar gündeme gelebilir. İletişimde ve yolculuklarda da dikkatli olmalıyız.

Nelerden kaçınmalı? Evde ve işte bizi yoran durumlarla karşılaşabiliriz. Kendimizi güvende hissetmediğimiz durumlar yüzünden huzursuzluk yaşayabiliriz. Özellikle bu durum öğle saatlerinde daha belirgin olabilir. Aceleci ya da önyargılı olmamaya bakalım. Sözlerimizi kontrol etmek, sakin düşünmeye çalışmak faydalı olabilir. Yangına körükle gitmemeliyiz. Konuşmadan önce düşünelim, fiziksel risk içerebilecek olaylara dikkat edelim.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 4/Jaguar İstikrarı korumak önemli olabilir. Ayrıca bizim için hassas ve hatta gizli olan konuların gündeme geldiğini görebiliriz. Mahremiyet önemli bir unsur haline gelebilir. Olayları fazla karmaşık hale getirmemeliyiz.