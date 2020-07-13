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13.07.2020 - 18:31 |

Keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezi kilo aldırır mı? Keçiboynuzu ekmezi kaç kaloridir?

Halk arasında harnup olarak da bilinen keçiboynuzu pekmezi, müthiş bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Başta akciğer rahatsızlıkları ve astım olmak üzere pek çok hastalıktan korunmanıza yardımcı olur. Peki, keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezi neye iyi gelir? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

Keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezi kilo aldırır mı? Keçiboynuzu ekmezi kaç kaloridir?
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Keçi boynuzu pekmezinin faydaları birçok kişi tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Lif oranı yüksek, antioksidan bakımından zengin, düşük yağ ve seker oranı ile kafeinsiz ve glütensiz bir besin kaynağı olan keçiboynuzunun sağlık açısından pek çok yararı bulunuyor. Nefes darlığına iyi gelmesi, cinsel gücü artırması, öksürüğü kesmesi ve kilo vermeye yardımcı olması faydalarından sadece birkaçı. Özellikle çocukların bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına kullanılması gereken bir tedavi yöntemidir. Peki, keçiboynuzu pekmezi faydaları nelerdir? Keçiboynuzu pekmezi ne işe yarar? İşte detaylar…

•Bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelirken soğuk havalarda hasta olma riskinizi azaltır.

•Özellikle astım, nefes darlığı gibi rahatsızlıklarında kullanılabilir.

•Balgam söktürücüdür.

•Akciğer kanserini önlemek için kullanılabilir.

•Keçiboynuzu pekmezi sindirime yardımcı olur.

•İshal ve kabız gibi rahatsızlıklarda kullanılır.

•Kansere karşı vücudunuzu korumakta etkilidir. Özellikle akciğer kanseri riski taşıyan kişiler tüketebilir.

•Enerjiniz düşükse keçiboynuzu pekmezi size enerji verecektir.

•Keçiboynuzu pekmezi antiseptiktir. Bu nedenle iltihapların tedavisinde kullanılabilir.

•Tüketildiğinde zindelik verir.

•Uykusuzluk sorunlarınız varsa uykunuzun eskisine göre düzene girmesine yardımcı olur.

•Alerjik rahatsızlıklarda kullanılabilir.

•Öksürüğü önlemede kullanılır.

•Akciğer kanserinin önlenmesinde kullanıldığı için sigara içen insanların kullanılması önerilir.

•Kolesterol seviyesini düzenlemekte kullanılabilir. Kandaki kolesterol oranını düşürmekte etkilidir.

•Keçiboynuzu pekmezi kalsiyum açısından oldukça zengindir. İçerdiği büyük orandaki kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir.

•Keçiboynuzu pekmezi güçlü bir antioksidandır. Toksinlerden arınmayı sağlar.

•İçeriğindeki kalsiyum ve fosfor sayesinde çocukların kemik gelişiminde öneme sahiptir. Gelişim dönemindeki çocukların tüketmesi tavsiye edilir.

•Hafızayı güçlendirir.

•Sindirimi hızlandırır, rahatlatır. Mide ve bağırsakta yaşanan rahatsızlıklara iyi gelir.

•Astım ve diğer solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelirken, soğuk algınlığı ve gribe yakalanma riskinizi azaltır. 

Keçiboynuzu pekmezinin faydaları nelerdir Keçiboynuzu pekmezi kilo aldırır mı Keçiboynuzu ekmezi kaç kaloridir

Keçiboynuzu pekmezi nasıl tüketilir?

Keçiboynuzu pekmezini kahvaltılarda 1-2 tatlı kaşığı yiyerek günlük kalsiyum ve fosfor ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Sade bir şekilde tüketemiyorsanız sütünüze veya yoğurdunuza katıp tatlandırıcı olarak tüketebilirsiniz. Özellikle solunum yolu rahatsızlıklarınız varsa uyumadan önce keçiboynuzu pekmezi tüketmek öksürüğe ve nefes darlığı sorununuza iyi gelecektir. Keçiboynuzu pekmezini sabah evden çıkmadan önce tükettiğinizde tüm gün boyunca daha zinde ve enerjik olduğunuzu göreceksiniz.

Keçiboynuzu pekmezi kilo aldırır mı?

Keçiboynuzu pekmezinin içeriğindeki şeker ve kalori miktarı fazladır. 100 gram keçiboynuzu pekmezi ortalama 300 kaloridir. Ayrıca keçiboynuzu pekmezinin iştah açıcı olduğu bilinmektedir. Eğer doğal yollardan sağlıklı kilo almak istiyorsanız keçiboynuzu pekmezi sizin için güzel bir alternatif olabilir. Düzenli ve yeterli miktarda kullanıldığında ise kilo almak yerine size doğal bir koruma sağlar. Kilo almak istemiyorsanız tüketim miktarına dikkat etmeniz faydalı olacaktır.

 

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