Kefir Diyeti Nasıl Yapılır? Sağlıklı Ve Hızlı Kilo Verdiren Kefir Diyet Listesi...

Faydaları saymakla bitmeyen kefir, bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve sindirime yardımcı olmaktadır. Öte yandan yağ yakmamızı hızlandıran kefir, kilo vermeyi de sağlamaktadır. Kefir diyeti belirli haftalarda ve özel yiyeceklerin tüketilmemesi ile yapılan diyettir.

Kefir Diyeti Nasıl Yapılır?

Kefir diyeti nasıl yapılır sorusunun cevabından önce bu diyeti yaparken kesinlikle uzak durmanız gereken yiyeceklere dikkat çekiliyor. Kefir diyetine başlamadan önce başta muz ve ekmek tüketiminden tamamen kaçınmak gerekmektedir. Öte yandan tatlı ve şekerli yiyeceklerden kaçınmak, bezelye, kavun ve karpuz gibi besinleri hayatınızdan çıkarmak gerekmektedir. Son olarak mercimek, bezelye, patates, tarhana ve unlu gıdaları tüketmemeniz kesinlikle tavsiye edilir.

Kefir diyetine ilk olarak sabah erken saatlerinde başlanır. Kahvaltı yapmadan önce aç karna 2 su bardağı kefir tüketmek diyetin asıl ana kaynağıdır. Tüketilen kefir sonrasında günün tüm öğünlerinde yukarıda bahsedilen yasaklı gıdalar hariç her şeyi yemek serbesttir. Diyet içerisinde akşam saat 20:30’dan sonra kesinlikle hiçbir şey yememek gerekir. Öte yandan kefir diyetinde akşam öğününde balık, salata, tavuk ve kırmızı et gibi yiyecekleri tüketmek serbesttir.

Sağlıklı ve Hızlı Kilo Verdiden Kefir Diyet Listesi

Aşırı hareketsizlik ve stres gibi nedenlerden dolayı aşırı yemek yiyen ve kilo alan kişiler, hızlı şekilde ve özel diyet yaparak bu kilolardan kurtulmak istemektedir. Son dönemlerde oldukça popüler diyet olan kefir diyeti, yalnızca kilo vermeyi değil aynı zamanda sindirim sisteminin güçlenmesini ve kabızlık gibi farklı bağırsak sorunlarının giderilmesini de sağlamaktadır. Evde kendi başınıza uygulayabilecek olduğunuz kefir diyeti listesi şu şekildedir:

- Sabah erken saatlerde kalkın ve aç karnına 2 bardak kefir için.

- Kahvaltı başta olmak üzere günün diğer öğünlerinde aşırıya kaçmadan tüm besinleri tüketmeniz mümkündür ancak bahsedilen yasaklı yiyecekler hariç.

- Diyet haftasında özellikle akşam yemek öğünlerinde bolca protein almaya dikkat etmeniz ve bunun içinde kırmızı et, tavuk veya balık gibi besinleri haftada bir gün farklı şekilde tüketmeye özen göstermeniz gerekiyor.

- Akşam saat 20.30’dan sonra kesinlikle bir şey yememeye dikkat edin. Aynı zamanda gazlı içecekleri hiçbir şekilde tüketmeyin.