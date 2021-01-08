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08.01.2021 - 18:50 |

Kekemelik nasıl geçer? Çocuklarda kekemelik nasıl tedavi edilir?

Çocuklardaki akıcı konuşma düzeyini önemli oranda azaltan kekemelik konusunda günümüzde birçok farklı tedavi yöntemi bulunur. Özellikle setleri uzatma, tekrarlama, duraksama gibi ses olayları ön plana çıkmaktadır. Peki, kekemelik nasıl geçer? Özellikle çocuklarda kekemelik nasıl tedavi edilir? İşte merak edilenler...

Kekemelik nasıl geçer? Çocuklarda kekemelik nasıl tedavi edilir?
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Gelişimsel açıdan çocuklarda yaklaşık olarak %80 oranla kekemelik kendi kendine iyileşebiliyor. Tabii çocukların önemli oranında bu durum yetişkinlik dönemine kadar da gidebiliyor. Bu da iletişim becerisinde gerilik, asosyal olma durumu ya da konuşma gecikmesi gibi durumlar yaratabilmektedir.

Kekemelik nasıl geçer?

Kekemelik öncelikle yapılacak olan tetkik ve teşhis ile beraber sonucun nedenin ortaya çıkarılması üzerinden ele alınır. Yapılan değerlendirme kapsamında uzman doktor ve psikiyatr üzerinden tedavi yöntemi için en doğru karar alınır. Farklı yaklaşımlar üzerinden ele alınan kekemelik tedavisi, her zaman tam olarak geçirmeyebilir. Ancak çocuğun hayatını önemli oranda rahatlatma imkanı verir. O yüzden pek çok aile kekemelik nasıl geçer sorusunun cevabını öğrenmek için uzmanlardan bilgi almaya çalışıyor.

- Konuşma akıcılığını artırmak konusunda tedavi gerçekleşir.

- Etkili iletişim becerileri artırılır.

- Sosyal aktivitelere rahat katılabilmek için destek verilir.

Tüm bu unsurların etkin şekilde ele alınabilmesi için temel olarak konuşma terapisi sağlanır. Bu terapi ise çocukların yaş guruplarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Özellikle çocuklarda kekemelik nasıl tedavi edilir?

Genel olarak çocuklarda yapılacak olan kekemelik tedavisi uzman doktor ve psikiyatri kontrolü altında gerçekleşir. Konuşma terapisi üzerinden farklı çözüm yöntemleri bu konuda ele alınır. Bu doğrultuda konuşma hızı, nefes desteği ile beraber gırtlak gerginliği üzerine odaklı bir çalışma gerçekleşir. Bu çalışmalar çocuğun normal konuşma düzenini yakalaması için belli bir egzersiz ve eğitim şeklinde de ifade edilmektedir. Bu doğrultuda konuşma terapisine alınacak olan adayları şu şekilde ele almak mümkün:

- 3 ila 6 ay arasında devam eden kekemelik sorunları

- Kekemelik üzerinden duygusal problemler yaşayan çocuklar

- Belirgin bir oranda kekemeliği bulunanlar

- Ailede kekemelik sorunu yaşayanlar

Çocuklarda kekemelik için tedavi yöntemleri nelerdir?

Farklı yaş gruplarındaki çocuklar için kekemelik tedavi yöntemi değişkenlik gösterebilir. Özellikle çocukların daha hızlı şekilde kekemeliğe atmaları için birtakım teknik yöntemle ele alınır.

- Elektronik aletler

- Bilişsel davranışçı terapi

- Ebeveyn ve çocuk etkileşimi

- Doktor çocuk arasındaki konuşma terapisi

Bu gibi unsurlar üzerinden çocuğun üzerindeki kekemelik sorunu önemli oranda azaltılabilir. Hemen tam olarak geçmese bile zaman içerisinde kekemeliği ciddi anlamda azaltmak mümkün.

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