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13.11.2020 - 14:51 |

Kemik Suyunun Faydaları Nelerdir? Kemik İliği Çorbası Neye İyi Gelir?

Kemik suyu pek çok faydası olan ve özellikle soğuk havalarda tüketilmesi gereken bir yiyecektir. Kemik iliği çorbası içerdiği bol mineral ve vitaminlerle vücutta düzenleyici bir göreve sahiptir. Sizler için kemik suyunun faydaları nelerdir, kemik iliği çorbası neye iyi gelir, kemik suyu nasıl olmalıdır sizler için derledik.

Kemik Suyunun Faydaları Nelerdir? Kemik İliği Çorbası Neye İyi Gelir?
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Kemik suyu içerdiği zengin besin değeri sebebiyle pek çok hastalığa iyi gelir. Vücut direncini yükselterek hastalıklarla mücadele etmeye yardımcı olur. 

Kemik Suyunun Faydaları Nelerdir?

 

  • Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olduğu için bol bol tüketilmelidir. 
  • Vücutta bulunan yaralarının iyileşme hızını arttırır. 
  • Saçların ve tırnakların güçlenerek daha hızlı uzamasını sağlar.
  • Özellikle ileri yaşlarda oluşan kırışıklıkları azaltarak cildi gençleştirici etkisi vardır. 
  • Soğuk algınlığı, grip ve nezle gibi kış hastalıklarına yakalanmayı zorlaştırır. 
  • Bağırsağın sağlığını korumasına ve iyileşmesine yardım eder. 
  • Bağışıklık sistemini güçlendiren etkileri bulunur. 
  • Kilo almayı engellediği için diyet yapan kişilerin tüketmesi önerilir. 
  • Kemik erimesi hastalığı esnasında ve öncesinde tüketilmesi iyileşmeyi hızlandırır. 
  • İçinde bulunan maddeler sayesinde vücutta oluşan iltihaplanmaların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
  • Beyin hastalıklarında özellikle hormonların işlevinin düzene girmesi için kullanılır.
  • Kemik suyu, mide ve sindirim sistemi hastalıkları için tedavi edici özelliklere sahiptir.
  • Bebekler ve çocuklar için büyüme gelişme açısından olumlu etkileri bulunur. 
  • Sporcular ve kas geliştiren kişilerin eklem sağlığı açısından kullanması gereken bir üründür. 

Kemik İliği Çorbası Neye İyi Gelir?

 Kemik iliği çorbası halk arasında yaygın olarak tüketilmektedir. Bunun sebebi kemik iliği çorbasının pek çok hastalığa, yaralara ve sakatlanmalara iyi geldiğinin bilinmesidir. Kemik iliği çorbası, özellikle kemik ve eklem sağlığında sorun yaşayan kimseler tarafından tüketilmelidir. Çocuklara ve bebeklere de daha hızlı büyüme gelişme gösterebilmesi için mutlaka içirilmesi gereken bir çorbadır. 

 Kemik iliği çorbası, bağışıklığı düşük olan kişilerin hastalıklara yakalanmasını daha zor hale getirir. Ayrıca hasta kişiler tarafından tüketildiğinde iyileşme hızını arttırarak gösterilen belirtileri azaltır. Vücutta olan yara, iltihap, kesik gibi durumlarda iltihap dağıtıcı özelliği bulunmaktadır. Ayrıca iyileşme hızını arttırarak kişinin daha hızlı toparlanmasını sağlar.

 Kemik iliği çorbası göz çevresi, alın, çene bölümlerinde oluşan kırışıklıkları azalttığı için kişilere genç bir görünüm sunar. Vücuttaki sarkıklara iyi geldiği bilindiği için özellikle ani kilo kaybı yaşayan kimseler tarafından tercih edilmektedir. Kas gelişimine olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu durum, her yaş grubunda daha sağlıklı bir vücuda sahip olmaya sebep olur. 

 Kemik İliği Çorbasını Kimler Tüketebilir?

Kemik iliği çorbası pek çok yararı olan, kişinin hem bedensel hem de ruh sağlığını etkileyen bir yiyecektir. Bu sebeple kullanılması için belirli bir yaş grubu bulunmaz. Bebeklerden yaşlılara kadar her yaş ve cinsiyet grubu kemik iliği çorbası tüketebilmektedir.

Kaza yapan, ağır hastalık geçiren, amatör ya da profesyonel alanda sporla uğraşan, gelişme çağında olan, kemik hastalıkları olan kişiler kemik iliği çorbası içerek yararlarını görebilmektedir. Ancak özel rahatsızlığı olan veya zorunlu diyet uygulamasına tabi olan kişiler mutlaka bir uzmanın görüşünü almalıdır.

Kemik Suyu Nasıl Olmalıdır?

Kemik suyu, piştikten kısa süre sonra süre sonra soğuyarak donmaktadır. Bu sebeple dışarıdan alınan kemik sularını tüketirken ne kadar sürede donduğu ve hangi kıvama geldiği araştırılmalıdır. Isınmaya başladığı andan itibaren sıvılaşmaya başlayan ürünler tüketilmelidir.

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