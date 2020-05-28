Kendin yap: Ev yapımı tuvalet temizleme spreyi

İtiraf edelim, tuvalet ve banyo temizliği; ev temizliğinin en sıkıcı kısmı!

Üstelik büyük uğraş gerektiren ve yoğun kimyasallar ile çalıştığınız bu bölge sağlığınız için büyük tehdit oluşturuyor olabilir.

Bugünlerde kimyasalların yerine ağartıcı içermeyen sprey temizleyicilerden yararlanabilirsiniz.



Baş döndürücü dumanlar veya toksik kimyasallar olmadan; tuvaletize kaybettiği parıltıyı geri kazandırmak için sirke, alkol, yıkama sodası ve uçucu yağlardan yararlanabilirsiniz.



Spreyle ilgili en iyi şey, sadece kiri temizlemek değil aynı zamanda tuvaletinizin temiz kokmasını ve leke tutmamasını sağlamaktır.



Malzemeler



1 su bardağı su

¼ bardak yıkama sodası

4 damla sıvı kastilya sabunu

1 su bardağı beyaz sirke

1/2 izopropil alkol

1 limon veya 10 damla limon esansiyel yağı

4 damla çay ağacı yağı



Hazırlanışı

Yıkama sodası ve suyu bir kabın içinde iyice karıştırıp, 2 dakika kadar mikrodalgada bekletin. Daha sonra kalan malzemeleri yavaş yavaş karışımın içine ekleyin ve karıştırın.



Bir huni kullanarak, çözeltiyi bir sprey şişesine dökün.