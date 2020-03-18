Kendinizi kötü hissettiğiniz zaman tekrarlayabileceğiniz 20 mantra

Eğer kendinizi içinden çıkamadığınız bir ağırlığın altında hissediyorsanız, ağırlıklarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. İhtiyacınız olan tek şey bakış açınızı değiştirmek. Bu durumda mantraları devreye sokabilirsiniz. Kendinizi kötü, endişeli ve mutsuz hissetiğiniz zamanlar da tekrarlayabileceğiniz, iyi hissetmenizi sağlayacak 20 mantrayı paylaştık. Mantraları söylemeden önce "mantra nedir?" "mantralar nasıl çalışır ve nasıl kullanılır?" gibi soruların cevabını verdik.

Mantra nedir?

Mantra kelimesi Sanskrit dilinde, ”manas” yani zihin, ”trai” yani aracı kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş bir kelimedir ve ”zihin aracı” ya da ”zihnin aracısı” anlamlarına gelir.

Mantralar nasıl çalışır ve nasıl kullanılır?

Öncelikle bilmeniz gereken şey eğer bir mantra ile çalışmak konusunda istikrarlı ve disiplinli olursanız belirli güçleri harekete geçiriyor olacaksınız. Mantranın enerjisi, niyetinizle kendine özgü bir yoldan bağlantı kuracak, onunla birlikte çalışacak ve pratiğinize güç ve odaklanma katacaktır. Sizin yapmanız gereken tek şey bu çalışmanın yaratacağı sonucu almaya hazır olmaktır. Mantra uygulamasını her yerde yapabilirsiniz: Ev işlerinizi yaparken, arabadayken ya da yolda yürürken… Bununla birlikte, günlük meditasyonunuzu ve mantra uygulamanızı topraklayabileceğiniz sessiz bir yer seçmek de bu çalışma için faydalıdır.

Aşağıdaki mantraları özellikle kötü hissettiğiniz zamanlarda kendi kendinize tekrarlayarak negatif düşünceleri uzaklaştırabilirsiniz.

İşte bakış açınızı değiştirecek ve yönünüzü mutluluğa çevirecek 20 mantra





- Mutsuzluğun temel sebeplerinden biri, hayatı olduğu gibi kabul edememek. Farkında olun, hayatı kabullenin ve anı yaşayın.

- Mutluluk, daha iyi bir iş, mutlu bir ilişki ya da daha çok parayla gelmiyor. Mutluluk, düşünce gücüyle başlıyor ve kendinize söylediklerinizle devam ediyor.

-Başınıza gelen her şeyi kontrol edemeyebilirsiniz, ancak olumsuz tecrübelerinizin sizi etkilemesine izin vermeyerek hasarı en aza indirebilirsiniz.

-Herhangi bir durumu değiştirmeniz mümkün değilse, adapte olabilmek için kendinizi değiştirin. Böylelikle, her şeyi değiştirebilirsiniz.

-Neyin önemli olup neyin olmadığına karar veren kişi yalnızca sizsiniz. Hayatınızdaki her şeyin anlamı, sizin biçtiğiniz değere göre şekilleniyor.

-Başınıza gelen zorlukları ve hayal kırıklıklarınızı, öfkelenme sebebi yerine motivasyon kaynağı olarak kullanmayı deneyin.

-Hayata karşı duruşunuzu ve bakış açınızı değiştirmek elinizde.

-Endişelenmek, hiçbir şeyin sonucunu değiştirmez. Nefes alın ve endişelerinizden kurtulmaya bakın. Her durumdan ders almayı öğrenin ve yaşadıklarınızın hayatınıza neler katabileceğine odaklanın.

-Haklı olmaya değil, mutlu olmaya odaklanın. Her şeyin bir sonucu olduğunu unutmayın; tartışmalara girmek ya da her tartışmadan galip çıkmak zorunda değilsiniz.

-Üzgün olduğunuz zamanlarda dahi nefret dolu olmayın; kalbinizi ve zihninizi açık tutun. Huzur, acının olmadığı zamanlar değil, sevginin baskın olduğu zamanlardır.

-Herkese karşı nazik olun, size kaba olanlara bile. Negatif enerjiyi sahiplenmek yalnızca zarar verir. Gülümseyin ve yolunuza devam edin.

-Mutluluk ve negatif bakış açısı birlikte var olamaz. Pozitif bir bakış açısıyla ilerlemek her zaman daha iyi sonuçlar doğurur, unutmayın.

-Kendimizi ya çaresiz ya da daha güçlü kılabiliriz. Ve aslında her ikisi için de harcadığımız enerji miktarı aynıdır.

-Gerçekten dikkatinizi verdiğinizde, her şeyden bir şeyler öğrenmeniz mümkün. Gözlemlemek ve dinlemek için; yeni bir şeyler öğrenmek için vakit ayırın.

-Yöntemleri, yola çıktığımızda keşfeder ve öğreniriz. Geçmişinizdeki size yardımcı olmayan her şeyle vedalaşın ve hepsine sizi şu an bulunduğunuz yere getirdikleri için teşekkür edin.

-Sizi şu an olduğunuz noktaya getiren tüm başarı ve başarısızlıkları, şans ve şanssızlıkları düşünün ve bunun ne kadar büyük bir mucize olduğunu hatırlayın.

-Siz bırakmadıkça, kendinizi affetmedikçe, durumu kabullenmedikçe ilerleyemezsiniz.

-Bırakmak, geçmişi unutma yeteneği değil, geleceği kabullenme gücü ve bilgeliğidir.

-Yeni bir yola girmek zordur, ancak artık size uymayan ya da var olmanızın mümkün olmadığı bir yerde tutunmaya çalışmaktan daha kolaydır.

-Bazen endişelenmeye, meraklanmaya ya da şüphelenmeye bir dur demeniz gerekir. İşlerin yoluna gireceğine inanın; her şey planladığınız gibi olmasa da olması gerekene varacak.

-Dik durun ve kalbinizi açın, daha iyi günler yolda.