Kereviz Sapı Suyu Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Kereviz faydaları saymakla bitmeyecek kadar fazla olan sebzelerin başında gelmektedir. Özellikle sağlık için oldukça faydalı olan kereviz sapı kişilere sağlık açısından destekleyici bir sebze olarak kullanılmaktadır. Birçok kişi kereviz sapının faydaları merak etmektedir.



Kereviz Sapı Suyu Faydaları Nelerdir?



Kereviz sapı suyu son yıllarda oldukça popüler olmaya başlayan içeceklerin başında gelmektedir. Birçok faydası bilinen kereviz sapı suyu özellikle yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi hastalıklara iyi gelir. Kereviz havuç familyasına ait bir sebzedir. Sebzenin kendisinde, saplarında ve tohumlarında oldukça bol miktarda vitamin mineral ve antioksidan bulunur. Bunun yanında kereviz sapının suyu sıkılarak da tüketilmesi oldukça faydalıdır.





Kereviz Sapı Suyu Neye İyi Gelir?



- Kereviz sapı suyu besin değerleri oldukça yüksek bir sudur.

- K vitamini açısından oldukça zengin olan kereviz sapları A vitamini konusunda da oldukça zengindir.

- Yine kereviz sapı B2- B6 ve c vitaminlerini barındırır.

- Folat, potasyum, magnezyum ve lifler bakımından da zengin olan kereviz sapları blend edilerek tüketime hazır hale gelebilir.

- Güçlü antioksidan ve inflamatuar özellikleri sahip olan kereviz sapı kansere karşı koruyucudur.

- Kalori ve şeker bakımından düşük olduğu için de kişileri sağlıklı beslenmek ve zayıflamak için kullandıkları besinlerin başında gelir.

- Kereviz sapı vitamin mineral bakımından oldukça fazla zengin bir besin kaynağıdır. Bu sebeple özellikle son yıllarda, sosyal medyanın da etkisiyle kereviz sapını tüketimi artmıştır. Kereviz sapının en bilinen faydaları arasında;

- Antioksidan özelliği gelmektedir. Antioksidan bakımından zengin olan kereviz sapı kansere karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

- Alerjik astım gibi solunum yollarını etkileyen hastalıklarından korunmak için kereviz sapı tüketilebilir.

- İçinde bulunan vitamin ve mineraller bakımından bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahiptir.

- Hafızayı güçlendirdiği bilinen kereviz sapı özellikle alzhaimer karşı koruyucu ve etkisini azaltıcı etkiye sahiptir.

- Bazı kanser türlerine karşı koruyucudur. Kanser hücrelerine metastaz yaparak kanserli hücrelerin vücudun başka bölgelerine yayılmasını engeller.

- Yüksek kolesterole iyi gelir.

- Yüksek tansiyona ne iyi gelir.

- Kereviz sapı tüketimi aynı zamanda üreme konusunda da etkilidir.

- Erkeklerde sperm sayısını koruyucu etkiye sahiptir.



Kereviz Sapı Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar



Tüm besin ürünlerinde olduğu gibi kereviz sapının tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

- Öncelikle kereviz sapını tüketimi için özellikle tüketim miktarı önemlidir.

- Bunun yanında kereviz sapının güneşe karşı hassasiyet oluşturabileceği bilinmektedir. Bu sebeple dermatit, güneş hassasiyeti, erken yaşlanma ihtimalini artırır.

- Bazı kişilerde gıda alerjisine sebep olabilen kereviz sapı cilt reaksiyonlarına neden olur.

- Özellikle tansiyon sıkıntısı olan kişiler kereviz sapını dikkat et tüketmekte dikkatli olmalıdır.