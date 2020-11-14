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14.11.2020 - 02:42 |

Kerevizin Faydaları Nelerdir? Kereviz Sapı Ve Kereviz Suyu Nelere İyi Gelir?

Yemek kültürü ve lezzet açısından her ne kadar çok fazla sevilmese bile, kereviz en sağlıklı bitkilerin içerisinde yer almaktadır. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler içerisinde yer alan kerevizin sağladığı faydalar saymakla bitmez. Zengin vitamin ve mineral deposu olarak sofraların vazgeçilmezi olan kereviz, insan sağlığı için önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Peki, kerevizin faydaları nelerdir? Kereviz sapı ve kereviz suyu nelere iyi gelir? İşte merak ettiğiniz detaylar.

Kerevizin Faydaları Nelerdir? Kereviz Sapı Ve Kereviz Suyu Nelere İyi Gelir?
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Her mevsimlik bitki olarak ön plana çıkan kereviz akşam yemeklerinin vazgeçilmez kültürleri içerisinde gelir. Aynı zamanda yaprakları salata içinde kullanılan kereviz, sağladığı pek çok fayda ile ön plana çıkıyor. Hem organlar açısından hem de cilt bakımından sunduğu faydalarının yanı sıra, bağışıklık sistemine de sağladığı katkılar ile etkilidir.

Kerevizin Faydaları Nelerdir?

Maydanozgiller içerisinde yer alan ve her derde deva olduğu bilinen kereviz, önemli faydalar sunuyor. Özellikle zengin vitamin ve mineral deposu olarak kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken besin kaynaklarından biridir.

- Barındırdığı antioksidan sayesinde vücutta İltihap toplanmasına engel olur.
- Akciğer enfeksiyonlarına karşı etki sağlar.
- Eklem ağrılarını gidermede yardımcı olur.
- Bağırsak ve sindirim sistemlerini düzenlemek suretiyle vücudu temizleyici bir etkisi vardır.
- Mide asidini düzenlediği için, reflü şikayetleri ile uğraşanlara birebir katkı sağlar.
- lif ve su açısından yüksek bir potansiyel teşkil ettiği için, sindirim sistemine önemli katkıları vardır.
- Ayrıca kereviz tohumu idrar söktürücü bir etki yaratır.
- İçerdiği maddeler sayesinde kasların gevşemesini sağlar.
- Beta karoten ile beraber A vitamini açısından zengin bir yapıya sahip olduğu için, cildin onarılmasını sağlar ve cildi besler.
- Kemik güçlenmesine destek verir ve kemik hastalıkları ile mücadele eder.
- Kanın sağlıklı bir şekilde akmasını sağlar.
- Kadınların adet dönemlerinin daha düzenli ilerlemesine destek verir.

Yemeklerde ya da salatalarda tüketmek suretiyle kerevizi periyodik olarak kullanarak, yukarıdaki faydalarından yararlanmak mümkündür.

Kereviz Sapı Nelere İyi Gelir?

Kereviz sapı özellikle barındırdığı su miktarı ile önemli faydalar sağlar. Özellikle karaciğeri temizleme noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Ayrıca barındırdığı güçlü antioksidan etkisi sayesinde, vücuttaki bakterilerin oluşumunu engeller ve atılmasını sağlar. Aynı şekilde antioksidan etkisi kan dolaşımını ve damarları rahatlatma konusunda birebirdir. Kalp ve damar hastalık riskini de önemli oranda azaltan doğal besin kaynakları içerisinde yer alıyor.

Kereviz Suyu Nelere İyi Gelir?

Yemeklerde ya da salatalarda tüketim ile beraber kerevizin sapından da faydalanılır. Ancak aynı zamanda kerevizin suyu da yine çok önemli vitamin ve mineral kaynakları barındırdığından ciddi faydalar teşkil etmektedir. Özel olarak hazırlanması ile beraber içilmek suretiyle kullanılan kereviz suyu, sindirim sistemine sağladığı katkılar ile bir adım öne çıkıyor. Sindirimi rahatlatması ile beraber özellikle dengeli kilo verme konusunda oldukça etkilidir. Antienflamatuar özelliğine sahip olduğu için, vücuttaki patojenleri etkisiz hale getirir ve iltihaplanmaları önler. Aynı zamanda kronik hastalık riskini minimum seviyeye çeker ve önüne geçer.

Kerevizin Zararları Var mı?

Kereviz özellikle rahmi uyardığından dolayı hamile kadınlar için önerilmemektedir. Aynı zamanda alerjik bünyeye sahip olan ve akut böbrek rahatsızlığı olanlar da mümkün olduğu kadar az tüketmelidir. Bunların dışında kereviz genel olarak kalıcı bir zarar vermez. Genel olarak sağlıklı bir besin kaynağı olması ile beraber önemli faydaları bulunur. Tabii aşırı tüketmek karaciğer ve hücrelerin yetenekleri ile beraber mesaj göndermelerine zarar verebilir. Bu sebepten dolayı kereviz yemek ya da salata ile beraber tüketilirken, sapından veya suyundan faydalanma noktasında denge unutulmamalıdır.

 

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