Kestane Nasıl Saklanır? Kestane Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Tavada, mangalda ya da fırında ve haşlayarak kestaneyi değişik lezzetlerde tüketmek mümkündür. Ancak hangi koşullarda tüketilirse tüketilsin her zaman harika bir lezzet sunar. Aynı zamanda çorbalarda, reçellerde ve şekerleme yapmak istendiğinde kestane yine kullanılan besin kaynakları içerisinde yer alıyor. Doğru saklama koşullarına öğrenmek sureti ile uygulamaları ele alarak kestaneyi lezzetli biçimde tüketebilirsiniz.



Kestane Nasıl Saklanır?



Kestaneler özellikle buzdolabında sağlıklı şekilde saklanabilmektedir. Bunun için özenli biçimde buzdolabı poşetlerine yerleştirilen kestaneler, sıkıca ve düzgün bir şekilde kapatılır. Daha sonra buzdolabı poşetlerinin farklı bölümlerinde delikler açılır. Ardından buzdolabına yerleştirilerek bu şekilde en az bir hafta kadar kestaneleri sağlıklı biçimde saklamak mümkün.



Tabii bunu gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Kestaneleri buzdolabı poşetine yerleştirirken mutlaka nemli ya da yaşlı olmamasına özen göstermelisiniz. Aynı zamanda bir buzdolabı poşeti içerisine çok fazla kestane yerleştirmemeye dikkat edin. Bunları gerçekleştirdikten sonra ayrı ayrı belli miktarlarda kestaneleri buzdolabı poşetine koyarak sıkıcı kapatmak suretiyle, açtığınız delikler üzerinden buzdolabında güvenle saklayabilirsiniz.



Kestane Saklama Yöntemleri Nelerdir?



Yukarıdaki yöntemi değerlendirerek kısa süreli kestaneleri saklamak mümkün. Yani buzdolabı poşetleri dahilinde delikler açarak kestaneleri buzdolabında saklamak ortalama 1 hafta kadar sürer. Daha ileriki zamanlarda kestane bozulma yaşayabilir. Ancak daha uzun süreli saklamak ve tüketmek istiyorsanız, bu konuda değişik yöntemleri ele almanız mümkün. Özellikle hava almayan ve kaliteli kaplar içerisinde doğru yöntemleri ele alarak kestaneleri saklayabilirsiniz. Bu kap çeşitleri özellikle dondurucuya uyumlu olan ürünlerdir.



- Öncelikle saklamak istediğiniz kestaneleri belirli miktarlar halinde bu kaplara yerleştirin.

- Hem kabın hem de kestanelerin kuru olmasına dikkat etmelisiniz.

- Kabın ağzını hava almayacak biçimde dikkatli bir şekilde kapatın.

- Kabı derin dondurucuya yerleştirin.

- Bu şekilde kestaneler bir ay boyunca buzdolabında sağlıklı şekilde tutulabilir.



Mikrodalga ya da fırına koymak suretiyle kestaneleri çözdürerek tüketebilirsiniz. Fakat tezgahın üzerine koyup kendi kendine çözülmesini beklemek, daha sağlıklı ve lezzetli tüketim imkanı sağlar.



Soyulmuş ya da pişirilmiş kestaneleri de yine saklayabilirsiniz. Bunun için öncelikle alüminyum folyoya kestaneleri sarmanız gerekiyor. Ardından buzdolabı poşetlerine yerleştirerek buzlukta tutabilirsiniz. Bu şekilde kestaneleri yaklaşık olarak 2 ay boyunca sağlıklı şekilde tutmanız mümkün. Böylece pişirilmiş veya soyulmuş olan kestaneleri rahat şekilde tüketebilirsiniz. Üstelik kestaneler sağlıklı halinden ya da lezzetinden herhangi bir kayıp yaşamaz.