Keto Diyeti Nedir? Ketojenik Diyet Beslenme Listesi Örneği...

Ketojenik diyet listesini uygulamak isteyen kişiler, kendileri için özel program hazırlamaktadır. Karbonhidrat miktarının oldukça düşük olduğu bu diyet listesinde genel olarak yağ ve protein içeren besinler tüketilmektedir. Bunun yanı sıra besin öğelerinin birbirleri ile eşdeğer miktarda olması programın etkisini arttıracaktır. Karbonhidrat miktarının düşük tutulması ile vücut ihtiyaç duyduğu enerjiyi yağlardan kullanmaktadır. Bu durum sonucunda vücutta bulunan sağlıklı yağlarda artış meydana gelerek kilo verim hızı da artmaktadır.



Ketojenik diyet beslenme listesi örneği:

Sabah Kahvaltısı

1 fincan yeşil çay

5 adet siyah zeytin

1 kepekli ekmek

1 haşlanmış yumurta

1 avokado

Öğle Yemeği

1 tabak sebze yemeği

Yeşillik salatası

1 kase yoğurt

Akşam Yemeği

1 kase çorba

1 kase yoğurt

Yeşillik ya da mor lahana salatası

Ketojenik Diyetin Riskleri Var Mıdır Nelerdir?



Sağlıklı kilo vermek ve verilen kilonun tekrar alınmaması için uygulanan diyet listeleri oldukça önemlidir. Son zamanların en çok tercih edilen diyet listelerinden biri olarak Ketojenik diyet, en sağlıklı ve kilo verme hızını arttıran diyetlerden biridir. Dengeli beslenme programlarından biri olan keto diyetinin bilinen riskleri ya da zararları bulunmamaktadır. Fakat yanlış uygulama çeşitli riskler barındırmaktadır.



Ketojenik diyeti yanlış uygulayan ve alınması gerekilen kalori miktarından düşük kalori alımı vücudun sağlıklı çalışmasını engeller. Bu durum enerji kaybına yol açar. Bunun yanı sıra bazı kişilerde Ketojenik diyet metabolizma hızının düşmesine neden olmaktadır. Metabolizma hızı düşen kişilerde diyet programının bitmesinin ardından kilo artışı tekrar meydana gelmektedir. Ketojenik diyet programlarında tüketilen yağların tamamen doğal ve sağlıklı olması gerekmektedir. Vücut için sağlıklı olmayan yağların tüketimi kişide hızlı kilo artışına neden olmaktadır.



Ketojenik Diyet Listesinde Neler Tüketilir?



Ketojenik diyet listeleri genel olarak yağ oranı yüksek besinler içermektedir. Süt ve süt ürünleri, yumurta, zeytin, fındık, fıstık, ceviz, badem, zeytinyağı, avokado, avokado yağı, hindistancevizi yağı, kepekli makarna, et, tavuk, balık, yeşillik, sebze ve şeker oranı düşük meyveler Ketojenik diyetlerde en temel besinlerdir. Aynı zamanda bitki çayları, yeşil çay, türk kahvesi ya da filtre kahve de bu diyette ara öğünlerde sık sık tüketilen içecekler arasındadır. Düzenli beslenme ve spor ile birlikte keto diyeti kısa sürede istenilen kiloya düşmeye yardımcı olur.