Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs) Nedir? Kıl Dönmesi Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir?

Halk dilinde kıl dönmesi şeklinde adlandırılan hastalık; kuyruk sokumunda ağrı, şişlik veya bir ve birden fazla delik içerisinde akıntının varlığı şeklinde meydana gelir. Kimi zaman apse halini alıp, oldukça ciddi ağrıya, ateşe ve kızarıklık gibi durumlara neden olabilir. Kıl dönmesi; daha fazla erkeklerde ortaya çıkar. Sürücülerde, oturan bireylerde, şişmanlarda ve ailesinde hastalık bulunan kişilerde çok daha sık görülmektedir. Bilhassa kıllı ve uzun zamanlı oturmak zorunda kalan erkeklerde daha fazla görülür.

Kıl Dönmesi (Pilonidal Sinüs) Nedir?

Kuyruk sokumuna yakın olan kıllı derinin iç tarafa dönmesi sonucunda oluşan iltihaplı ve kıllı kesenin oluşmasına; kıl dönmesi denir. Kıl dönmesi; kuyruk sokumunda deri altında yuvalanmış kıl yumakların neden olduğu iltihap kökenli hastalıktır.

Kıl Dönmesi Belirtileri Nelerdir?

Kuyruk sokumunda akıntı ve kaşıntı, iç çamaşırlarının lekeli olması ya da kuyruk sokumunda ağrısız ya da ağrılı şişlikler olarak kendini gösterebilir. Kimi zaman herhangi muayene esnasında, kuyruk sokumunda tesadüf eseri fark edilen az akıntılı ya da akıntısız delikleri bulunan şişlikler ve sertlikler biçiminde olur. Kimi zaman ani şekilde yükselen ateş ile kendini gösteren, yürütmeyen, üstüne oturulamayan, ağrılı, büyük apselerin varlığı şeklinde de belirti gösterebilir.

Kıl Dönmesi Nasıl Tedavi Edilir?

Kıl dönmesinin tek tedavisi ameliyattır. Kimi yerlerde ameliyatsız tedavi şeklinde sözü edilen metot; iltihaplı bölgenin ağızlarından kazıma metodu uygulanarak kist içerisine, kanaldan içeri büzücü- yakıcı maddelerin verilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. Yeniden uygulanması gerekebilir. Buna karşın hastaların yaklaşık olarak yarısında bütün çabalara karşın hastalık yeniden nüks edebilir.

Kıl dönmesi; yalnızca cilt ve cildin altındaki dokuyu ilgilendiren, iç organlarla bir ilgisi olmayan, vücudun tümünü etkileme olasılığı olmayan kısıtlı ve kolay bir hastalıktır. Fakat yerin özelliği, anüse yakın ve kirlenmeye müsait bir yerde olması, oturup kalkma ile ilgili sorun yaratması, bölgede yara iyileşmesinin zor olması gibi durumlar hastalığın zahmetli bir hastalık olmasına neden olur. Tedavi edilmediği takdirde tehlikesi bulunmaz ancak hastalık, kişisel hijyen açısından giderek zorlu bir hale gelir. Hastalığın etraf dokulara yayılmasıyla, ameliyatta alınacak alan genişleyebilir.