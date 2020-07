Kim Kardashian'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Kim Kardashian, 8 yıldır devam eden "Keeping Up With The Kardashians" adlı kendi TV programının sezon finalinde ikinci bebeğini beklediğini açıklamıştı.

34 yaşındaki Kardashian yine kendi şov programında bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

North isimli bir kızları olan çiftin ikinci bebeğinin erkek olduğu belirtildi.