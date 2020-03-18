Kimseyle ortak kullanmamanız gereken makyaj ve kişisel bakım ürünleri
Makyaj malzemelerinizi kimseyle paylaşmamak aslında en doğru karar. Ancak bazı acil durumlarda biz kadınlar, birbirimize yardım etmeyi seviyoruz. Yardım isteğini geri çevirmek ya da talep ettiğimiz yardımın reddedilmesi bizi üzecektir. İşte bu zamanlarda aklımıza gelmesi gereken şey; kişisel ürünlerimizi paylaşmanın sağlığa zararlı olduğu...
1. Makyaj fırça ve süngerleri
Makyaj fırçaları ve makyaj süngerleri içerisinde; mikrop ve ölü hücreleri barındırır. Öyle ki bırakın başkası ile paylaşmayı; sadece kendiniz kullandığınızda bile belirli aralıkla fırçanızı veya süngerinizi temizlemeniz gerekir. Aksi takdirde cildinize bir sürü mikrop ve virüs taşıyabilirsiniz.
2. Rimel
Bakteri ve mantarlar yapısı gereği nemli veya ıslak yapılı ortamlarda yaşamaya daha çok meyillidir. Islak bir yapıya sahip olan rimelde de bu sebepte bakteri ve mantar üremesi fazla olur. Bu da rimelinizi paylaşmayı oldukça riskli kılar. Kızaran gözünüzün nedeni başkalarıyla paylaştığınız rimeller olabilir.
3. Tırnak makası
Tırnak makası bir kişisel bakım ürünüdür. Ellerimiz, tırnaklarımız dış ortam ile en çok etkileşimde olan organımız olduğundan aslında en çok mikrop taşıyan ve risk barındıran organımızdır. Manikür uygulaması boyunca kendimize ait kişisel tırnak makası ve törpülerden yararlanırken, bunu aile içine de taşımalı ve herkesin kişisel tırnak makası olmasını sağlamalıyız.
4. Ruj
Belki de başlığı görünce aklınıza ilk gelen makyaj ürünü ruj olmuştur. Ağzımız, bakterilerin en yoğun olduğu yerlerden biridir. Dilimiz ile sürekli dokunduğumuz, dudaklarımız bu neden ile vücudumuzda barındırdığımız birçok bakteriye de ev sahipliği yapar. Rujlarınızı paylaşmak, enfeksiyon bulaşma riskini arttıracaktır.