Kimseyle ortak kullanmamanız gereken makyaj ve kişisel bakım ürünleri

1. Makyaj fırça ve süngerleri

Makyaj fırçaları ve makyaj süngerleri içerisinde; mikrop ve ölü hücreleri barındırır. Öyle ki bırakın başkası ile paylaşmayı; sadece kendiniz kullandığınızda bile belirli aralıkla fırçanızı veya süngerinizi temizlemeniz gerekir. Aksi takdirde cildinize bir sürü mikrop ve virüs taşıyabilirsiniz.

2. Rimel

Bakteri ve mantarlar yapısı gereği nemli veya ıslak yapılı ortamlarda yaşamaya daha çok meyillidir. Islak bir yapıya sahip olan rimelde de bu sebepte bakteri ve mantar üremesi fazla olur. Bu da rimelinizi paylaşmayı oldukça riskli kılar. Kızaran gözünüzün nedeni başkalarıyla paylaştığınız rimeller olabilir.

3. Tırnak makası

Tırnak makası bir kişisel bakım ürünüdür. Ellerimiz, tırnaklarımız dış ortam ile en çok etkileşimde olan organımız olduğundan aslında en çok mikrop taşıyan ve risk barındıran organımızdır. Manikür uygulaması boyunca kendimize ait kişisel tırnak makası ve törpülerden yararlanırken, bunu aile içine de taşımalı ve herkesin kişisel tırnak makası olmasını sağlamalıyız.

4. Ruj

Belki de başlığı görünce aklınıza ilk gelen makyaj ürünü ruj olmuştur. Ağzımız, bakterilerin en yoğun olduğu yerlerden biridir. Dilimiz ile sürekli dokunduğumuz, dudaklarımız bu neden ile vücudumuzda barındırdığımız birçok bakteriye de ev sahipliği yapar. Rujlarınızı paylaşmak, enfeksiyon bulaşma riskini arttıracaktır.