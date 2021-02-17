Kimyon Tohumunun Faydaları Nelerdir? Kimyon Tohumu Nasıl Kullanılır, Kimyon Çayı Nasıl Yapılır?

Kimyon tohumu; maydonozgiller ailesinden olup, bir senelik otsu bir bitkinin tohum kısmı olarak belirtilebilir. Kimyonun bilimsel adı ise; cuminum cyminum şeklindedir. Kimyon, Hint mutfağında çok sık kullanılan bir baharat olmasının yanı sıra, ülkemizde de çok fazla kullanılmaktadır. Ortaçağ'dan bugüne dek kullanılan kimyon, eski dönemlerde Avrupa'da sadakatin simgesi şeklinde kabul edilmiştir. Kimyon; Sivrihisar, Konya, Eskişehir ve Konya gibi bölgelerde yetiştirilerek, baharat şeklinde satılmaktadır.

Kimyon Tohumunun Faydaları Nelerdir?

Kimyon tohumunun faydaları;

- Bağışıklık sistemini destekler.

- Sindirimin düzenlenmesine destek olur.

- Kemik ve kas gelişimine yardımcıdır.

- Şeker hastalığının tedavisinde yardımcıdır.

- Kemik ve kas gelişimine destek olur.

- Yüksek kolesterolü düşürmeye destek olur.

- Serbest radikallere karşı hücreleri korur.

- Bronşit ve astımın tedavisinde etkilidir.

- Besin kaynaklı hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

- Kimyon tohumuyla hazırlanan çay sayesinde şişkinlik, gaz gibi problemlerin önüne geçilir.

- Yemeklere katmadan önce yağda kavrulursa, yağa tat katarak, yemeklerin lezzetli olmasına yardımcı olur.

- Yemekten sonra çiğnenen kimyon tohumu, sindirime destek olur.

Kimyon Tohumu Nasıl Kullanılır?

Kimyon tohumu ister toz halinde ister tohum halinde kullanılabilir. Kimyon tohumu, çayı demlenerek tüketilebilir. Bunun yanı sıra kimyon tohumundan elde edilen yağ, türlü konular için yararlıdır. Tohum şeklinde kullanılacak olan kimyon, yemeklerde kullanılmalıdır. Bununla beraber bu tohumu, yağda hafifçe kavurmak, yemeklere lezzet katacaktır.

Çekilen ve toz haline getirilen kimyon; et, balık, tavuk v çorba türleri başta olmak üzere pek çok yemeğin içerisinde kullanmak mümkündür. Köfte ve böreklerde de kullanılabilecek olan kimyon tohumunun mutfakta olan kullanım alanı çok geniştir.

Kimyon Çayı Nasıl Yapılır?

Kimyon çayı için ilk önce 1 bardak su ile yarım çay kaşığı kimyon tohumunu, cezve içerisine almak gerekir. Kaynadıktan hemen sonra çay, 5 dakika demlenmeye bırakılmalıdır. Bu şekilde hazırlanan çay, ılıkken tüketilmelidir.

Kimyon çayından maksimum düzeyde faydalanmak için gün içerisinde en fazla iki bardak kimyon çayı tüketilmelidir. Bu çay; insan sağlığı açısından pek çok faydaya sahiptir. Bununla beraber gece uyumadan önce içilen bir bardak kimyon çayı, daha rahat uyku uyumaya yardımcı olur.