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13.11.2020 - 15:14 |

Kirazın Faydaları Nelerdir? Sarı Kiraz Sapı Ve Kiraz Çekirdeği Neye İyi Gelir?

Yaz mevsiminin en renkli ve en tatlı yiyeceklere arasında yer alan kiraz, aynı zamanda pek çok farklı faydası ile de biliniyor. Sıvı ihtiyacını karşılamaktan zayıflamaya kadar pek çok fayda sağlayan kiraz, özellikle mevsiminde tüketilmelidir. Peki, kirazın faydaları nelerdir? Sarı kiraz sapı ve kiraz çekirdeği neye iyi gelir? İşte öğrenmek isteyeceğiniz farklı bilgiler.

Kirazın Faydaları Nelerdir? Sarı Kiraz Sapı Ve Kiraz Çekirdeği Neye İyi Gelir?
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 Pek çok hastalığa deva olduğunu bilinen ve koruyucu etki sağlayan kiraz, aynı zamanda birçok farklı mineral ve vitamin deposudur. Özellikle A vitamini, C vitamini ve potasyum ve magnezyum açısından zengindir. Kırmızı, sarı ya da bordo ile beraber beyaz gibi birçok rengi bulunan kiraz, kanseri önlemekten kalp riskine ya da cilt sağlığına kadar pek çok önemli fayda getiriyor.

 Kirazın Faydaları Nelerdir?

 Kirazın faydaları günümüzde saymakla bitmiyor. Üstelik meyve olarak tüketilmesinin yanı sıra sapı ya da çekirdeği üzerinden de sağladığı faydalar her geçen zaman şaşırtmaya devam ediyor. Bu konuda kirazın faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün;

 - Eklem ve kas ve kemik ağrılarını giderici bir etki sağlar.

 - Diyabet ve obezite gibi kronik rahatsızlıkların önüne geçer.

 - Alzheimer gibi önemli hastalıkların için birebir önlem sağlar.

 - Antioksidan etkisi sayesinde özellikle kanser hücrelerinin gelişmesini engeller.

 - Kalp ve damar sağlığını önemli oranda korur.

 - Hafıza sorunlarını giderme noktasında etkilidir.

 - Nörolojik birtakım sorunların çıkmasında engel teşkil eder.

 - Diyabet riskini önemli oranda düşürür.

 - Bağışıklık sistemini güçlendirir ve pek çok dış etmene karşı koruma sağlar.

 - Özellikle cildi koruması ile beraber yaşlanma belirtilerinin önüne geçer.

 - Yatmadan yarım saat ya da 1 saat önce kiraz yemek, melatonin eksiğini giderir ve rahat uyumayı sağlar.

 - Kolesterole iyi gelir ve ayrıca vücuttaki ödemi atar.

 - İdrar yolu enfeksiyonlarının giderilmesi için birebir katkı oluşturur.

 Özellikle yaz aylarında yoğun olarak tüketilen kiraz, aynı zamanda reçel olarak da hazırlamak suretiyle değerlendirilebilir.

 Sarı Kiraz Sapı Neye İyi Gelir?

 Sarı kiraz sapı özellikle çay haline getirilmek suretiyle kullanılmaktadır. Bu doğrultuda mide ve bağırsak ile beraber sindirim sistemine iyi geldiği biliniyor. Aynı zamanda düzenli olarak çayını tüketmek suretiyle zayıflama imkanı sağladığını söylemek mümkün. Ayrıca gaz, şişkinlik ve ödem gibi sorunlarla mücadele eden bir yapıya sahiptir. Tüm bu sebeplerden dolayı kiraz meyvesi olarak tüketilirken aynı zamanda sarı kiraz sapı da farklı yöntemler üzerinden değerlendirilir.

 Kiraz Çekirdeği Neye İyi Gelir?

 Kiraz çekirdeği tıpkı meyvesi ve sapında olduğu gibi farklı yöntemler üzerinden kullanılır. Bu yöntemleri değerlendirmek suretiyle kiraz çekirdeğinin önemli faydalarından yararlanmak mümkündür.

 - Kiraz çekirdeğini toz haline getirerek bebek ve çocuklara verilmesi suretiyle, gaz problemlerinin önüne geçilebilir.

 - Aynı zamanda yağ yakımı üzerinden dengeli kilo verme olanağı tanır.

 - Böbrek taşı ya da kumu gibi sorunlar yaşayan kişiler için birebir destek olur.

 - Doğal bir antioksidan olarak öne çıkan kiraz çekirdeği, ödemin atılmasında önemli bir katkı sağlar.

 - Kas ağrılarına iyi gelir ve düzenli kullanmak önemli oranda ağrıların azalmasını sağlar.

 Kirazın Zararları Nelerdir?

 Dengeli ve sağlıklı bir şekilde tüketildiği zaman kirazın herhangi bir zararı bulunmaz. Fakat aşırı tüketildiğinde belli başlı bazı problemler ile karşı karşıya kalmak mümkün. Özellikle mide rahatsızlığı yaşanabilir. İshal ve mide ekşimesi gibi problemlerde yine aşırı tüketim ile gelen sık sorunlardan biridir. Alerjik reaksiyonlara da sebep olabileceği unutulmamalıdır. Çok fazla kiraz tüketildiği zaman karın ağrısı söz konusu olursa, bir doktora başvurmak gerekir.

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