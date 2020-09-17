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HaberlerEstetik Haberleri Kırışık gideren yöntem: Endopeel
17.09.2020 - 13:20 |

Kırışık gideren yöntem: Endopeel

Dr. Mesut Ayyıldız, ''Mimik kaybı olmadan 20 dakikada başlayan etkisiyle kırışıklık ve sarkmalara son vererek ameliyatsız yüz germe alanında açık ara ön plana çıkmakta ve uzun yıllar ilginin daha da artacağı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir'' diyerek Endopeel yöntemi hakkında bilgi verdi.

Kırışık gideren yöntem: Endopeel
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Endopeel yönteminin, ameliyatsız yüz germe alanında şu anda açık ara ön planda. Endopeel ile özellikle yüz ve boyun olmak üzere vücudun pek çok yerinde kırışıklık ve sarkmaları hızla ortadan kaldırılıyor.

İsviçreli yüz plastik cerrahı Prof.Dr. Alain Tenenbaum tarafından geliştirilen yer fıstığı yağı, karbolik asit ve mentol karışımından oluşan ürünün kullanıldığı endopeel ile hem tıbbi lifting sağlanmakta hem de kimyasal peeling etkisi oluşmaktadır.

Ülkemizde yaklaşık 5 yıldır güvenle uygulanan bu yöntem dünyada pek çok ülkede yaklaşık 15 yıldır başarıyla kullanılmaktadır.

Endopeel uygulandığı bölgede kasların tonusunu ve yer çekimine karşı taşıma gücünü artırıp gerginlik oluşturarak kırışıklık ve sarkmaları 20 dakikada başlayan etkiyle ortadan kaldırır ve asla mimik kaybına yol açmaz.

Endopeel tekniği ile başta yüzün 3’de 1 alt kısmı ve gıdı bölgesinde sıkılaşma sağlanırken, aynı zamanda kaş ve burun ucu kaldırma, selülit, karın germe, el sırtı ve dekoltede sıkılaşma, kollarda sarkmaların önlenmesi gibi pek çok çeşitli kullanım alanı bulunmaktadır.
şeklinde konuştu.

Tüm dünyada hiçbir olumsuz bildirim yoktur. Hasta/maliyet açısından bakıldığında memnuniyet verici bir özelliktedir. Yüzde ana sinir ve damarlara asla zarar vermez ve toksik etki oluşturmaz.

Sonuç olarak endopeel mimik kaybı olmadan 20 dakikada başlayan etkisiyle kırışıklık ve sarkmalara son vererek ameliyatsız yüz germe alanında açık ara ön plana çıkmakta ve uzun yıllar ilginin daha da artacağı bir yöntem olarak dikkat çekmektedir.

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